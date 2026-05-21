The Boys Mexico: Release, Trailer, Cast – Alles zum Spin-off von The Boys auf Amazon Prime

The Boys: Mexico ist ein Spin-off der großen Amazon-Serie The Boys und verlagert die Geschichte in das titelgebende Land. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist The Boys: Mexico? Es handelt sich um ein weiteres Spin-off zu The Boys und folgt damit der bereits abgesetzten Serie Gen V und der angekündigten Produktion Vought Rising.

Wann ist der Release von The Boys: Mexico? Aktuell gibt es noch kein offizielles Datum für die Serie. Erst im April 2027 erklärte The-Boys-Showrunner Eric Kripke gegenüber Entertainment Weekly, dass eine frühe Version des Drehbuchs bei Amazon eingereicht wurde.

Bis zum Dreh und der Veröffentlichung wird also noch einige Zeit vergehen. Rechnet besser nicht vor 2027, realistisch betrachtet sogar eher im Jahr 2028 mit dem Release.

Gibt es einen Trailer zu The Boys: Mexico? Da noch nicht gedreht wurde, gibt es auch noch kein Bildmaterial zur Serie.

Bis dahin tröstet euch der Trailer zur 5. Staffel von The Boys:

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

The Boys: Mexico – Stream und FSK

Wo kann man The Boys: Mexico streamen? Wie auch schon die Hauptserie und die anderen Spin-offs entsteht die Produktion bei Amazon und wird deshalb auf dem hauseigenen Streaming-Dienst Prime Video zu sehen sein.

Welche FSK hat The Boys: Mexico? Das Franchise ist für harte Szenen bekannt. Welche Alterseinstufung das Spin-off erhält, ist noch nicht bekannt. FSK 18 ist aber denkbar.

The Boys: Mexico – Besetzung

Wer spielt in The Boys: Mexico mit? Es gibt aktuell noch keine Informationen zum Cast der Serie.

Hinter der Kamera fungiert Gareth Dunnet Alcocer als Showrunner und Autor. Er war auch schon für das Drehbuch des DC-Films Blue Beetle verantwortlich.

Als Produzenten treten die Schauspieler Gael García Bernal (Amores Perros) und Diego Luna (Star Wars: Andor) in Erscheinung. Möglicherweise spielen sie auch kleinere Figuren innerhalb der Serie.

The Boys: Mexico – Handlung

Worum geht es in The Boys: Mexico? Auch hier gibt es noch keine Informationen. Worum es in der Serie geht, wann sie spielt und wer die Protagonisten sein werden, hat Amazon noch nicht verraten.

Der bisherige Titel ist übrigens nicht final und wird sich vermutlich noch ändern. „Mexico“ gibt zumindest einen Hinweis, in welchem Land die Story stattfindet.

Sobald wir genauere Informationen über die Serie erhalten, aktualisieren wir diesen Artikel, sodass ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Eine andere Produktion hat gerade ein Problem bekommen, weil eine Umbesetzung nötig ist: Harry Potter auf HBO verliert Ginny, muss jetzt das schaffen, was den Filmen mit Dumbledore schon perfekt gelungen ist