So rüstet ihr euer Handy perfekt für Mobile-Games auf

Mobile-Games werden immer populärer und mit einfachen Griffen könnt ihr euer Smartphone bestens aufrüsten, um effektiv zu spielen. Wir zeigen euch 7 Dinge, wie eure Mobile-Games besser laufen.

Das zeigt der Artikel: Während man auf dem PC und für die Konsolen teure Gadgets kaufen kann, um effektiver zu spielen, bleibt es bei Mobile-Games oftmals beim einfachen Smartphone. Es gibt aber auch hier einige Hilfen, wie man besser spielen kann.

Außerdem helfen euch einige Tipps manche Spiele besser zu zocken und generell ein besseres Spielgefühl zu bieten. Diese stellen wir euch hier vor.

Wichtige Gadgets für das Smartphone

Ein Muss für jeden Gamer: Wer viel auf dem Handy zockt, der braucht eine anständige Powerbank. Vor allem, wenn Spiele wie Pokémon GO oder andere AR-Games effektiv von unterwegs zu spielen sind, braucht man den Extra-Akku, damit man immer genügend Saft hat.

Gute Powerbanks halten dann für über 6 Akkuladungen und versprechen euch vollen Akku für den ganzen Tag. So könnt ihr von unterwegs immer spielen.

Wir empfehlen euch hier eine Powerbank mit 26800mAh. Das sollte je nach Handy für bis zu 8 Akku-Ladungen ausreichen:

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Ein Controller fürs Handy: Wer auf dem Handy gerne Shooter oder sogar eins der 7 besten Mobile-MMORPGs zockt, wo man schnell mehrere Knöpfe drücken muss, der sollte über einen Controller nachdenken.

So gibt es sogar Controller, in die ihr euer Handy reinklemmen könnt. Die Tasten könnt ihr euch dann einstellen, sodass ihr zahlreiche Apps einfach mit dem Controller zocken könnt.

Wir verlinken euch hier einen Controller, der gute Bewertungen hat. Bedenkt allerdings, dass nicht jedes Handy-Spiel optimal mit einem Controller gespielt werden kann:

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Spielt auf eurem Monitor: Wer sich so richtig in ein Handyspiel verliebt hat, es aber nicht auf Konsole oder PC zocken kann, der kann auch ganz einfach ein Bildschirm anschließen und das Game größer erleben.

So könnt ihr Gegner leichter erkennen, eine bessere Übersicht haben und einfach das Feeling eines Konsolenspiels erleben.

Dafür könnt ihr beispielsweise spezielle Kabel nutzen, die euer Handy per HDMI-Anschluss mit einem Bildschirm verbindet. Nutzt dafür beispielsweise folgende Kabel:

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

5 Tipps, wie ihr Mobile-Games besser erleben könnt

Nutzt euere Internetverbindung nur, wenn ihr sie braucht: Viele Games, die ihr im App-Store herunterladen könnt, brauchen kein Internet. Schaltet am besten in den Flugmodus, wenn ihr sie spielt.

Das hat den Vorteil, dass nervige Werbung nicht angezeigt wird und ihr einfach ohne diese Anzeigen zocken könnt. Vergesst allerdings nicht den Flugmodus wieder auszuschalten, denn sonst bekommt ihr auch keine Nachrichten angezeigt und könnt auch nicht telefonieren.

Nutzt euer Internet nur, wenn das die Spiele selbst wirklich brauchen

Lasst euer Handy nicht heiß werden: Heiße Handys schmälern oftmals die Leistungsfähigkeit eures Handys. Versucht es also im besten Fall nicht zu überhitzen.

Ein Anfang dafür ist beispielsweise, dass ihr es nicht direkt in die Sonne haltet. Vor allem im Sommer kann das eurem Smartphone echt schaden. Versucht euer Handy am besten nur per Kabel zu laden – induktives Laden erhitzt euer Gerät noch zusätzlich.

Wenn das Handy gar nicht kühler wird, dann nehmt gegebenenfalls eure zusätzliche Schutzhülle für kurze Zeit ab und schaltet es notfalls für kurze Zeit ab. Das beruhigt das Handy ungemein und bereits nach wenigen Minuten ist es deutlich besser zu nutzen.

Organisiert eure Apps gut: Gutes Management bei den Apps kann die Leistungsfähigkeit eures Handys steigern. Schließt regelmäßig all eure Apps komplett. Viele Apps laufen ansonsten im Hintergrund weiter und kosten euch wertvollen Akku und auch die Leistungsfähigkeit leidet darunter.

Am besten habt ihr nie mehr als 3-4 Apps gleichzeitig im Hintergrund geöffnet.

Das ist übrigens ebenfalls ein Grund dafür, dass euer Handy heiß werden kann. Wenn ihr alle unnötigen Apps schließt, dann läuft euer Gerät auch flüssiger.

Ein voller Akku ist ein guter Akku: Wer 100% Akku hat, der kann nicht nur länger spielen, sondern hat auch ein leistungsfähigeres Handy. Viele Smartphones gehen bei wenig Akku schon in energiesparende Modi. Das bekommt ihr nicht zwangsläufig mit, doch euer Handy wird langsamer oder euer Bildschirm ist deutlich dunkler.

Wer also die besten Erfahrungen bei Mobile-Games haben möchte, sollte immer mit vollem Akku spielen. Das Smartphone dauerhaft am Ladekabel zu lassen, ist allerdings auch keine Lösung. Davon wird der Akku auf Dauer geschwächt und hält nicht mehr so lange.

Wenn ihr jetzt noch das passende Mobile-Game sucht, dann schaut in unsere Liste zu den 10 besten Mobile-MMOs und Online-Games für Android in 2020.