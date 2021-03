5 MMOs und Online-Spiele, die wir im März 2021 empfehlen

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Allerdings solltet ihr aufpassen, denn die Physik in Valheim kann tödlich sein. Wer einen Baum fällt, kann davon erschlagen werden oder in einer Kettenreaktion den gesamten Wald zerstören .

Was ist das für ein Spiel? Bei Valheim handelt es sich um ein Survival-Game, das ihr allein oder im Koop mit bis zu 10 Spielern zocken könnt. Ihr werdet in eine riesige, zufallsgenerierte Welt geworfen, in der ihr um euer Überleben kämpft.

Call of Duty: Warzone – Frisch in die Season 2

Was sind das für Spiele? Die ausgewählten Spiele sind Online-Games, die ihr zusammen mit Freunden oder wildfremden Spielern erleben könnt. Jeder ausgewählte Titel bekommt in diesem Monat ein Update, feiert seinen Release oder bietet anderweitig eine Besonderheit, weswegen sich das Spielen jetzt lohnt.

