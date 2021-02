Valheim zeigt Ausblick auf nächste 4 Updates – Mini-Bosse kommen wohl

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Wann kommen die Updates? Es gibt noch keine Daten. Sie sind aber alle noch für dieses Jahr geplant. Wir können also davon ausgehen, dass wir etwa in jedem Quartal ein Update erhalten.

In unserem Guide erfaht ihr, wie ihr alle Bosse in Valheim beschwört und besiegt .

Bosse gehören zu den Highlights in Valheim. Einen zu besiegen, erfordert nicht nur viel Vorbereitung und Taktik, es bringt euch zudem weiter, da ihr so an wichtige Belohnungen kommt, die euch im Spiel voranbringen.

In der fertigen Version des Spiels wird es neun Biome mit neun Bossen geben. Und dann erforschen wir auch das Hinzufügen von Mini-Bossen und solchen Sachen. Also ja, es wird mehr Bosse geben.

Was ist besonders interessant? Henrik Törnqvist, Mitgründer der Iron Gate Studios erklärt, dass sich vor allem in Sachen Bossgegnern einiges tun wird. Nicht nur seht ihr im Nebelländer-Biom einen neuen Endgegner, jedes weitere neue Biom wird ebenfalls einen Boss bekommen.

