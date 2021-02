Darum ist es unfassbar befriedigend, einen Boss in Valheim zu töten

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Übrigens sind Bosse nicht die einzigen besonderen Geschöpfe in Valheim. Auch die Götter selbst sind offenbar unterwegs. Ein Spieler glaubt, er hat den Donnergott Thor in Valheim gesehen .

Ihr spielt in Valheim nicht einfach drauflos und „macht halt mal“, wie es in Survival-Games oft der Fall ist. Stattdessen habt ihr einen roten Faden, dem ihr folgt, um weiterzukommen. Die Bosse bilden eine Art Richtlinie mit festen Punkten, wobei ihr den Weg zu diesen Punkten frei gestalten könnt.

So wichtig sind Bosse: Bosse kennzeichnen Punkte in der Story, an denen ihr euch weiterentwickeln könnt. Jeder Boss erlaubt es euch, neue Gebiete zu erkunden oder neue Materialien zu verarbeiten. Am Anfang sind das etwa:

Mit ein wenig Trickserei und Technik stirbt jedoch auch der schwerste Boss und all eure stundenlange Vorbereitung wird belohnt mit einem weiteren Schritt nach vorne in Valheim.

Die Kämpfe selbst erinnern ein wenig an Dark Souls. Die Bosse haben besondere Fähigkeiten, mit denen sie euch zusetzen und die ihr lernen müsst, um sie zu besiegen – im Zweifelsfall, indem ihr an ihnen sterbt. Mehrmals.

Das alles fühlt sich an, als würdet ihr ein Kapitel der Story durchspielen, um euch aufs Finale vorzubereiten: den Bosskampf. Der steht am Ende eines Abschnitts und lässt auch nach seinem Ableben ein neues Kapitel aufschlagen, das ihr dann wieder durchspielen könnt, bis zum nächsten Boss.

Was sind Bosse? Valheim ist voller gefährlicher Kreaturen und Gegner, die euch ans Leder wollen. Die gefährlichsten Gegner sind Bosse, die euch in jedem der verfügbaren Biome erwarten:

