Neues Survivalgame Valheim ist so erfolgreich auf Steam, dass es ARK überholt

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

So spielt ihr mit: Ihr könnt euch Valheim in der Early-Access-Version über Steam holen. Es kostet 16,79 Euro.

An den Survival-Trendhit Rust kommt Valheim allerdings noch nicht ran. Rust besitzt aktuell 244.394 Spieler im Peak (via Steamcharts ). Dennoch zeigt der Erfolg des neuen Wikinger-Surivialspiels mit über 130.000 Spielern, dass die Chance besteht, Rust eventuell noch einholen zu können.

Damit hat es Valheim sogar geschafft, das erfolgreiche und beliebte Survivalgame ARK zu übertreffen. In den vergangenen 30 Tagen lag der Peak der Spielerzahlen von ARK nämlich „nur“ bei 89.428 gleichzeitigen Spielern (via Steamcharts ). Und die Bewertungen auf Steam betragen aktuell 90%.

So kommt Valheim auf Steam an: Die Steamcharts zeigen (Stand 8. Februar um 12 Uhr) 130.370 gleichzeitige Spieler im Peak. Die Bewertungen auf Steam liegen bei 96%.

Was ist Valheim: Das neue Survivalgame Valheim setzt auf Koop statt PvP und versetzt euch in eine zufallsgenerierte Spielwelt, in der ihr als Wikinger die Feinde von Odin bekämpfen sollt. Dazu beginnt ihr – typisch für ein Survival-Game – mit Nichts und müsst euch erst aus Rohstoffen Ausrüstung und Waffen herstellen.

Das neue Survivalspiel Valheim (PC) entwickelt sich dank hoher Spielerzahlen und sehr guter Bewertungen zum Steam-Hit. Der Titel kommt so gut an, dass er sogar den Survival-Platzhirschen ARK Survival Evolved überholt.

