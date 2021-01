Valheim ist ein kommendes Survival-Spiel, das am 2. Februar 2021 in den Early Access auf Steam startet. Die Entwickler haben mit einem neuen Trailer auf sich aufmerksam gemacht – und der zeigt schon, was ihr von dem Spiel zu erwarten habt.

Das zeigt der Trailer: Im neuen Early-Access-Trailer zu Valheim zeigen die Entwickler einige der Inhalte des neuen Koop-Survival-Games. Zu sehen sind dabei Features wie:

Kampf mit Nah- und Fernkampfwaffen

eine Art Magie

Untote, Skelette und haufenweise mythische Monster

verschiedene Biome mit Dungeons

Crafting und Bau

„Krieg, Ehre, Ruhm und Tod“

Unterlegt ist das alles mit dem Song „Shield Wall“ der bekannten Metal-Band Amon Amarth. Die musikalische Untermalung zeigt perfekt, wie hart es in Valheim offenbar zugehen wird:

Valheim – Das neue Survival-Game im Wikinger-Setting

Was ist Valheim? Wir haben euch Valheim bereits in unseren kommenden Survival-Games für 2021 vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein Koop-Spiel im nordischen Setting. Ihr spielt einen Wikinger, der im Kampf gefallen und von den Walküren nach Valheim gebracht wurde.

In der prozedural generierten Welt sollt ihr gegen mythische Monster kämpfen und beweisen, dass ihr die Gunst der Götter verdient habt. Ein „knallhartes Kampfsystem“ und Kämpfe gegen Bosse stehen dabei im Fokus. Grob sieht es bisher aus wie eine Mischung aus Conan Exiles und Life is Feudal.

Erschaffen wird Valheim von Iron Gate und vertrieben von Coffee Stain Publishing. Der Publisher hat bereits mit Satisfactory und Deep Rock Galactic zwei beliebte Spiele veröffentlicht.

Hier geht es zur Steam-Seite von Valheim.

Wann und wo kann ich es spielen? Bisher befand sich Valheim noch in einer Beta, welche es am 29. Januar 2021 verlassen wird. Ab dem 2. Februar 2021 soll es dann in den Early Access für den PC auf Steam erscheinen. Zu einer Konsolen-Version oder einem Preis gibt es bisher noch keine Informationen.

Und jetzt entschuldigt mich, ich muss noch eine Runde headbangen und anschließend in DOOM Eternal mit seinem geilen Metal-Soundtrack sterben gehen.