Assassins Creed Valhalla ist richtig gut, wenn man es wie ein MMO spielt

MeinMMO-Autor Jürgen Horn wird derzeit geradezu magisch von einem Spiel angezogen, neben dem er alle anderen Games hart vernachlässigt. Erfahrt hier, warum Assassin’s Creed Valhalla den Vikings-Fan Jürgen so begeistert und warum das Solo-Game auch ein optimales MMO abgeben würde.

Der beste Teil meines Jobs als Game-Redakteur ist, wenn ich über meine liebsten Momente in meinen Lieblingsgames schreiben kann. So manche Artikel-Idee entstand während einer Runde Apex Legends oder Fortnite.

Doch aktuell fesselt mich weder das MMORPG ESO noch lockt mich die an sich tolle Season von Apex Legends. Und auch die launige Kampagne von CoD Cold War habe ich noch nicht komplett durch.

Grund ist das Spiel Assassins Creed Valhalla. Ein Spiel, auf das ich schon seit Monaten sehnsüchtig warte und dessen Release Datum ich mir im Kalander notiert habe.

Wer Vikings und Last Kingdom mag, kommt hier nicht vorbei

Darum gefällt mir Valhalla so gut: Wem der Undercut und der dicke Thorshammer um meinen Hals noch nicht aufgefallen ist, dem sei gesagt, dass ich großer Wikinger-Fan bin und daher auch Serien wie Vikings und Last Kingdom sehr schätze.

Wer hier eine typische Folge im Kopf hat und danach sofort in Valhalla einsteigt, merkt kaum einen Unterschied. Die Optik, der Soundtrack und die ganze Präsentation schreien geradezu „Vikings!“

Ivar der Knochenlose ist auch in Valhalla ein bisschen irre.

Doch anders als in den Serien erlebe ich hier alles selbst und kann mich als stoische Wikinger-Kriegerin Eivor im mittelalterlichen England umsehen und unter anderem Leuten wie dem irren Ivar, dem stoischen Ubba, dem ambitionierten Harald Schönhaar oder dem listigen König Alfred von Wessex gegenübertreten.

Das Spiel fängt die Atmosphäre dieser rauen Zeit und ihrer Bewohner einfach perfekt ein und mixt alles nochmal mit einer ordentlichen Portion Fantasy, indem unter anderem Götter wie Allvater Odin und grausige Monster aus der Mythologie auftauchen.

Doch mich als MMO-Fan fasziniert vor allem auch der Aufbau des Spiels. Der entspricht ungefähr dem, was ich mir von einem perfekten Open-World-MMO erwarte und wenn man sich auf diese „MMO-like“ Präsentation einlässt, macht die virtuelle Saga zumindest mir noch viel mehr Spaß!

Asassin’s Creed Valhalla erinnert an das Open-World-MMO, das ich gerne hätte

Darum könnte AC Valhalla ein optimales MMO sein: Assassin‘s Creed Valhalla ist keineswegs der Vorgänger Odyssee mit Wikingern statt Spartanern. Denn wo Odyssee ein klassisches Rollenspiel mit zig Quests war, gibt es bei Valhalla nur wenige Hauptaufgaben. Alle Nebentätigkeiten sind keine Quests, sondern kleine, launige Events. Die kann man spielen, als wäre das Game ein MMO.

Darum sind die Quests so gut: Hier geht das Spiel den Weg, den auch das MMORPG Guild Wars 2 geht. Dort hat mich immer besonders gefreut, wenn auf der Map dynamische Events stattfinden und man halt mitmacht oder es sein lässt. Das nimmt aus dem Spiel die stressige Dringlichkeit, dass man jetzt verdammt nochmal diesen blöden NPC mit dem Fragezeichen auf dem Kopf ansprechen muss.

Das nervt mich immer, denn ich will ja eigentlich die Quest machen, aber vielleicht nicht gleich. Aber das Fragezeichen zwingt mich!

Die Welt-Events in Valhalla sind ein echtes Highlight. Hier fragt ein Krieger, warum er Kopfweh hat. Sagen wir ihm die Wahrheit?

In GW2 oder eben jetzt Valhalla ist dem nicht so. Wenn ich auf meinem Streifzug durch England plötzlich einen Bauern sehe, der über eine Rattenplage jammert, dann kann ich den Knilch einfach ignorieren und weitergehen, weil mich die Hauptstory um eine vertriebene Wikingerfürstin gerade mehr reizt. Da der kein nerviges Fragezeichen überm Kopf hat, fühle ich mich nicht genötigt, jetzt sofort ihm zu helfen.

Oder ich entscheide mich dafür, dass ich stehen bleibe und höre mir das Gejammer des Bauern an. Wenn mir die Sache zusagt, suche ich für ihn Hilfe bei der Nachbarsfrau. Die ist nämlich das frühmittelalterliche Äquivalent der irren Katzenlady und hortet eine Horde wilder Katzen in ihrem Haus. Nachdem ich die alte Vettel überredet habe, „Freyas Heerscharen“ rauszulassen, hat sich die Rattenplage auch erledigt.

All diese Events gehen flott und locker von der Hand und haben fast immer eine witzige oder überraschende Pointe. Darin erinnern sie mich auch an die teils grandiosen Quests aus meinem Lieblings-MMORPG ESO, nur das die Entwickler es bei Valhalla geschafft haben, das alles kurz und knapp zu halten, ohne dass die Qualität leidet. Sowas würde ich mir für die teils sehr langwierigen ESO-Quests auch wünschen.

Diese malerischen Regionen laden zum Erkunden ein.

Darum macht das Erkunden so viel Spaß: Die offene Struktur der Quests und Errungenschaften im Spiel machen richtig Lust darauf, diese wunderbare Spielwelt komplett zu entdecken. Ich will auf jeden Fall wissen, was noch hinter dem nächsten Hügel liegt.

Oh, ein alter Wachturm mit einem Aussichtspunkt! Den nehme ich noch mit. Ui, von da oben sehe ich alte römische Ruinen am Horizont! Da gibt es sicher was zu holen! Und da im Westen ist ein alter Steinkreis, da ist sicher was Mystisches im Gange!

Eine ähnliche Erkundungswut packt mich sonst nur bei einem neuen Kapitel von ESO, wo die weiten Gebiete jedes Mal zum Erkunden und Entdecken einladen.

Raubzüge wären optimaler Coop-Content: Bei anderen Aspekten des Spiels denke ich mir jedes Mal „Wie geil wäre das jetzt als Multiplayer-Content?“ Das wird vor allem bei den Raubzügen offenbar, die auch noch „Raid“ heißen.

Mit dem Schiff könnt ihr auch Klöster und am Wasser gelegene Orte überfallen. Das wäre ein optimaler Coop-Content.

Dabei handelt es sich um ein besonders Event, in dem man ein Kloster oder eine Burg überfällt und zusammen mit anderen Wikingern sämtliche Schätze raubt, die man vor Ort finden kann. Da die NPC-Wikinger aktiv mithelfen und unter anderem Gegner bekämpfen und mit uns zusammen Türen oder Truhen aufbrechen, kommt hier sogar ohne Mitspieler ein cooles MMO-Feeling auf.

Wäre Valhalla jetzt ein richtiges MMO, dann könnte man den Raid wie einen Heist in GTA V aufziehen. Zumindest fühlt es sich ein bisschen so an.

Warum kann Assassins Creed Valhalla kein MMO sein? All diese Aspekte würden super zu einem MMO á la ESO passen. Das frühmittelalterliche England zur Zeit der Wikinger-Invasion wäre auch das perfekte Setting. Da gibt es was für Erkunder und PvE-Fans und wer auf Raubzug gehen will, kann sich im PvP austoben. Die Hauptstory würde wie bei ESO oder Guild Wars mit aufwändigen Dialogen erzählt werden und da Valhalla auch mystische Elemente ins Spiel einbaut, wären Wesen wie Trolle, Riesen, Walküren oder Zwerge kein Problem. Man könnte für Endgame-Raids sogar nach Asgard oder andere mythische Regionen wie Jötunheim oder Muspelheim reisen. Außerdem gäbe es genug Raum für ausgiebiges Rollenspiel und die Möglichkeit, einfach seine eigenen Storys zu schreiben. Ein Housing-System, in dem man seine eigene Wikinger-Siedlung aufbaut, hat Valhalla ja jetzt schon. Sollte also Ubisoft jemals seine Assassin’s-Creed-Reihe als MMO aufziehen, dann hoffe ich, dass es „Vahalla Online“ heißen wird und sich an Spielen wie GTA V orientiert. Jürgen Horn

Ein cooles Online-Feature hat Assassin’s Creed Valhalla übrigens schon. Ihr könnt euch in einem Editor eigene Wikinger-NPCs basteln und mit dem Rest der Community teilen. Wie das klappt, könnt ihr hier nachlesen.