5 Dinge, die ihr an Guild Wars 2 massiv unterschätzt

Guild Wars 2 ist zwar ein bekanntes MMORPG, hat aber medial nie die ganz große Aufmerksamkeit bekommen. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch findet, dass viele GW2 massiv unterschätzen und stellt euch deshalb 5 besondere Features des Spiels vor.

Was ist besonders an Guild Wars 2? Als das MMORPG 2012 auf den Markt kam, brachte es viele Inhalte mit sich, die sogar nachträglich bei vielen anderen Spielen eingeführt wurden. Ein Beispiel dafür ist die dynamische Skalierung in den Gebieten, die es inzwischen auch in WoW oder ESO gibt und von diesen teilweise weiterentwickelt wurde.

Doch auch andere Aspekte von Guild Wars 2 wissen meiner Meinung nach viele nicht zu schätzen. 5 dieser Besonderheiten habe ich für euch zusammengestellt.

Über den Autor: Alexander Leitsch ist verantwortlich für MMORPGs auf MeinMMO. In Guild Wars 2 verbrachte er bereits über 7.700 Spielstunden, doch auch der Vorgänger GW1, Black Desert, SWTOR, WoW Classic oder ArcheAge beschäftigen ihn regelmäßig.



Der Verzicht auf Quests

Wie funktionieren Quests in GW2? Guild Wars 2 verzichtet auf den klassischen Quest-Log und NPCs, zu denen ihr laufen müsst, um eure Aufgaben anzunehmen und wieder abzugeben.

Stattdessen tauchen in der offenen Welt feste Herzchen-Aufgaben und spontane Events auf. Die richtige Storyline wiederum wird in festen Instanzen alle 10 Level bzw. im Endgame in Kapiteln in Form von Story-Missionen erzählt.

Warum ist das gut? Die Herzen auf der Karte ähneln zwar Quests darin, dass es eine Aufgabe zu tun und dafür einen Balken zu füllen gibt. Doch ihr spart euch nervige Lauferei, unnötige Dialoge, habt nie einen vollen Quest-Log und bekommt zudem meist mehrere Optionen, um das Herz zu erledigen. So könnt ihr beispielsweise:

Gegner töten, um die Farm zu beschützen

Die Tiere auf der Farm füttern

Das Futter für die Tiere anbauen

Zwar wiederholen sich die Aufgaben irgendwann, aber das System bietet meiner Meinung nach viel mehr Freiheiten, ist dynamischer und passt für mich mehr in eine immersive Welt.

Die Story-Episoden wiederum werden nicht in einzelne Quests zerstückelt, die teilweise noch durch sinnlose Aufgaben, wie dem Leveln von Ruf oder den Abschluss von bestimmten Nebenquests unterbrochen werden. Ein Geschichtsstrang lässt sich super an einem Stück spielen.

Überall in GW2 gibt es die Herzchen-Aufgaben, wie hier in den Ebenen von Aschfurt.

Ein modernes Kampfsystem

Was ist anders am Kampfsystem? Guild Wars 2 hat zwar klassisches Tab-Targeting, gibt diesem aber einen modernen Anstrich. So könnt ihr euch beim Wirken fast aller Fertigkeiten bewegen, was auch erwartet wird, da einige Angriffe ein Flankieren des Gegners erfordern.

Zudem gibt es eine dynamische Ausweichrolle, die an vielen Stellen auch eingesetzt werden muss, um starken Angriffen von Feinden zu entgehen.

Warum ist das gut? Die Ausweichrolle und das Kampfsystem im Allgemeinen hatten eine lange Zeit dafür gesorgt, das ich kaum ein anderes MMORPG spielen konnte. Mir fehlt die Dynamik, im Laufen Fertigkeiten einzusetzen und bei Gefahr auszuweichen.

Wer zudem keinen Spaß an Tab-Targeting hat, kann die sogenannte Action-Cam verwenden. Dabei handelt es sich um ein Tool der Entwickler, das nachträglich eingeführt wurde. Damit erhaltet ihr ein Fadenkreuz und müsst mit vielen eurer Fertigkeiten zielen, statt automatisiert ein Target anzugreifen. So wird GW2 sogar noch dynamischer.

In der Mitte des Bildes befindet sich ein kleiner weißer Punkt. Zu diesem gehen die Angriffe im Modus Action-Camera.

Keine Item-Spirale und kein neues Max-Level

Wie funktioniert das Item-System? Im November 2012 veröffentlichte ArenaNet die Aufgestiegenen Schmuckstücke, einige Monate später die Aufgestiegenen Rüstungen und Waffen. Dabei handelt es sich immer noch um die höchste Ausrüstungsstufe im Spiel.

Neuer Content, neue Dungeons und Raids bringen euch also keine bessere Ausrüstung, sondern nur teilweise neue Attributs-Kombinationen und neue Skins. Wenn ihr euch sogar eine legendäre Waffe baut, könnt ihr jede beliebige Kombination von Attributen auswählen, solange ihr außerhalb des Kampfes seid.

Zudem wurde das maximale Level von Guild Wars 2 seit Release nicht erhöht. Noch immer geht es nur bis Stufe 80.

Warum ist das gut? Eine Rückkehr zu Guild Wars 2 ist jederzeit möglich, weil ihr nie in Rückstand geratet, was Ausrüstung oder Level angeht. Das System ist zudem leicht verständlich und überfordert Einsteiger nicht.

Das MMORPG setzt stattdessen auf eine andere Art der Progression:

Über neuen Content kommen sogenannte „Beherrschungen“ dazu. Darüber lernt ihr Gleiten, neue Reittiere, den Einsatz besonderer Fertigkeiten oder nützliche Fortbewegungsmittel auf bestimmten Karten.

Außerdem kommen regelmäßig neue Skins ins Spiel, die euer Aussehen verändern. Darum wird GW2 lieblich auch Fashion Wars genannt.

An dem System gibt es zwar auch Kritik, weil einige Spieler es zu langweilig finden und ihnen so Ziele fehlen. Sie sind es gewohnt, immer nach neuer Ausrüstung zu grinden.

Ich hingegen genieße es, auch mal eine Pause machen zu können oder nicht auf Glück hoffen zu müssen, um an gute Ausrüstung zu kommen, wie es beispielsweise in Black Desert der Fall ist.

Exordium, eines der legendären Großschwerter in Guild Wars 2 und damit die beste Ausrüstung im Spiel.

Die Reittiere

Was ist besonders an den Reittieren? In Guild Wars 2 sind die Reittiere nicht nur dazu da, damit ihr euch schneller bewegen könnt. Jedes Tier hat unterschiedliche Fertigkeiten:

Der Raptor kann besonders weit springen

Der Springer kann besonders hoch springen

Der Schakal kann sich teleportieren

Der Rollkäfer ist rollend bergab das schnellste Reittier, bergauf aber besonders langsam

Der Schweberochen schwebt über das Wasser, während ihr sonst abgemountet werdet

Der Greif wiederum gleitet durch die Lüfte

Um jedes Reittier perfekt nutzen zu können, müsst ihr es zuerst freispielen und danach leveln, eine der Formen der vertikalen Progression.

Warum ist das so gut? Neben den besonderen Eigenschaften, die allein die Reittiere schon interessant gestalten, bewegen sich diese Tiere auch noch sehr realistisch.

Sie brauchen erstmal Anlauf, um auf ihre Höchstgeschwindigkeit zu kommen, und besitzen zudem viele natürliche Animationen, wie das Schütteln, Schnüffeln oder Kopfschütteln.

Das macht die Reittiere richtig lebendig.

Der Raptor, das erste und eines der beliebtesten Reittiere in GW2.

Das Garderoben-System

Wie funktioniert das Garderoben-System? In Guild Wars 2 spielt die Optik eine wichtige Rolle. Hilfreich dabei ist das Garderoben-System. Alle angelegten oder wiederverwerteten Skins lassen sich in dieser Garderobe sammeln und beliebig auf Rüstungen und Waffen verteilen.

Dafür benötigt ihr lediglich Transmutationsladungen, die man sich erspielen oder für Ingame- und Echtgeld-Währung kaufen kann.

Außerdem besitzt Guild Wars 2 ein reiches Portfolio an fertigen Kleidungssets, die über der Rüstung getragen werden, sowie mehr als 550 verschiedene Farben, mit denen Rüstungen, Gleitschirme und sogar Reittiere eingefärbt werden können.

Warum ist das so gut? Wer seinen Charakter häufig umgestalten oder ihm ein besonderes Outfit gönnen möchte, kommt in Guild Wars 2 voll auf seine Kosten.

Diese Vielseitigkeit wird in Guild Wars 2 auch für viele gute Zwecke genutzt. Bei Tyria Pride beispielsweise haben sich viele Spieler in den buntesten Farben getroffen, um die LGBTQ+-Community zu unterstützen.