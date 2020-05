Immer mehr MMORPGs erscheinen für Konsolen. Doch ein bekanntes Spiel hat auf eine Konsolen-Version verzichtet, obwohl MeinMMO-Autor Alexander Leitsch der Meinung ist, dass es perfekt dafür geeignet wäre: Guild Wars 2.

Wie steht es um MMORPGs und Konsolen? MMORPGs, wie wir sie heute kennen, gibt es seit etwa 25 Jahren. Mit Meridian 59 erschien 1996 ein Spiel, dass durchaus mit modernen Titeln vergleichbar ist. Über einen großen Teil dieser Zeit wurden die Online-Rollenspiele vor allem für den PC entwickelt.

Große Namen wie World of Warcraft, Lineage, Ultima Online oder Dark Age of Camelot erschienen bis heute für keine andere Plattform. Gründe dafür gab und gibt es einige:

MMORPGs sind auf Maus und Tastatur ausgelegt. Sowohl beim Chatten mit anderen Spielern als auch bei der riesigen Zahl von Fertigkeiten.

Sie setzen auf lange Spielzeiten mit Grinding und Farming. Konsolen-Spieler legen wiederum häufig Wert auf kürzere und actionreichere Spiel-Sessions.

Konsolen sind weniger geeignet, um viele und schnelle Patches aufzuspielen, was bei MMORPGs aber nicht unüblich ist, vor allem wenn ein großer Release ansteht und etwas schiefgeht.

Eine Version für Konsolen kann aber durchaus erfolgreich sein, wie moderne MMORPGs The Elder Scrolls Online und Black Desert Online zeigen. Beide Spiele haben, auch wenn es keine konkreten Zahlen gibt, wohl durchaus Erfolg auf der PS4 und Xbox One.

Doch ein großes MMORPG fehlt meiner Meinung nach aber auf den Konsolen. Und ich finde, das würde gut dahin passen. Es handelt sich um Guild Wars 2.

Guild Wars 2 für Konsolen? Unser Autor Alexander Leitsch hält das für eine gute Idee.

Ein Causal-Spiel mit vielen Funktionen für Konsolen

Guild Wars 2 und Konsolen – Passt das? Guild Wars 2 ist ein MMORPG, dass meiner Meinung nach viele gute Anlagen für eine Konsolen-Version hat. Das fängt bereits bei der Mentalität des Spiels an.

Guild Wars 2 ist perfekt für „Casuals“ und Spieler, die wenig Zeit haben, auch weil es auf langen Grind verzichtet. Wer einmal Level 80 erreicht und sich eine aufgestiegene Rüstung gebaut hat, braucht theoretisch nie wieder farmen. Denn sowohl die Ausrüstung, als auch das Level-Cap werden im Spiel nicht erhöht, auch nicht durch eine neue Erweiterung.

Zudem gibt es mit den täglichen Aufgaben, kurzen Story-Missionen, PvP-Matches unter 15 Minuten, den 5-Spieler-Dungeons (Fraktale) und den dynamischen Meta-Events viel Action in wirklich kurzer Zeit.

Tequatl ist einer der Bosse, die regelmäßig erscheinen und in kurzer Zeit von den Spielern besiegt werden.

Kann das technisch klappen? Auch von der technischen Seite betrachtet hat das MMORPG in meinen Augen viele gute Anlagen:

Es können maximal 15 Fertigkeiten auf einmal eingesetzt werden. Das macht die Tastenbelegung bei Controllern einfacher als in manch anderem MMORPG.

Es gibt bereits einen Action-Modus, der sich perfekt für die Konsolen und Kämpfe dort nutzen ließe.

Das Spiel verbietet generell die Nutzung von Addons von Drittanbietern. Dinge wie Damage-Meter oder sonstige Beeinflussungen des Clienten gibt es nicht und dementsprechend haben Konsolen-Nutzer keine Nachteile.

Auch ein verspäteter Release einer Konsolen-Version hätte keine so großen Auswirkungen, wie bei Black Desert. Dort gibt es derzeit kein Crossplay, weil die nachträglich veröffentlichten Spiele noch nicht alle Inhalte erhalten haben.

In Guild Wars 2 wird aber keiner, aus den vorhandenen Inhalten ausgeschlossen, wenn er keinen Zugriff auf die Erweiterungen oder neusten Patches hat. Zwar fehlen Features wie die Reittiere oder die neusten Karten. Aber der alte Content aus dem Grundspiel lässt sich schon heute problemlos ohne die neuen Inhalte spielen. Ein großes Plus.

Die Himmelsschuppe, das derzeit neuste Reittier aus 2019.

Ein Konsolen-Release hätte GW2 gut getan, jetzt ist es aber zu spät

Warum hätte die Konsolen-Version erscheinen sollen? Guild Wars 2 kämpfte in meinen Augen immer mit einem großen Problem: Es lief unter dem Radar vieler Spieler, obwohl es einige Alleinstellungsmerkmale und Vorteile hatte, wie Loot für alle Kämpfer, geteilte Ressourcen oder dynamische Skalierungen der Karten. Einiges davon ist inzwischen auch in anderen MMORPGs angekommen.

Von einem kleinen Hype auf den Konsolen hätte Guild Wars 2 vor allem im Bereich der Spielerzahlen profitieren können. Mit entsprechendem Crossplay hätten die PC-Nutzer viele neue Mitspieler bekommen.

Auch bei der medialen Aufmerksamkeit hätte eine Konsolen-Version, gerade in den ersten Jahren des Spiels, sicherlich geholfen. Von 2012 bis 2014 gab es nahezu keine MMORPGs für Konsolen.

Könnte noch eine Konsolen-Version kommen? Derzeit scheint eine Konsolen-Version ferner denn je. 2019 kam es zu einer großen Entlassungswelle beim Entwickler ArenaNet. Die bezeichneten das Jahr als das Schlimmste in der Geschichte der Firma. Inzwischen haben sowohl Präsident Mike O’Brien, als auch sein Nachfolger Mike Zadorojny ArenaNet verlassen.

Mike Zadorojny übernahm die Führung von GW2 im September 2019, um im November 2019 das Studio zu verlassen.

2020 sieht es für das MMORPG schon besser aus. Der mittlerweile dritte große Content-Patch in diesem Jahr steht für Ende Mai in den Startlöchern und auch viele kleinere Änderungen wie ein riesiger Balance-Patch oder Anpassungen an der legendären Ausrüstung stimmen die Spieler positiv.

Doch eine Konsolen-Version ist nach dem aktuellen Stand unwahrscheinlich. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass ArenaNet derzeit nach einem Entwickler für ein Konsolen-Spiel sucht. Denn dabei handelt es sich nicht um Guild Wars 2 für Konsolen, sondern um ein Action-RPG in der Unreal Engine 4. GW2 hingegen setzt noch immer auf eine weiterentwickelte Version der Engine von Guild Wars 1.