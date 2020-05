Mit der neuen Episode „Keine Gnade“ bringt das MMORPG Guild Wars 2 im Mai neuen Content ins Spiel. Dieser enthält eine Karte, die wert auf ein riesiges Event legt. Darauf freuen sich viele Spieler bereits.

Was steckt im neuen Update? Der Trailer zur dritten Episode der Eisbrut-Saga gibt einen Überblick über die Inhalte von „Keine Gnade“. Im Fokus stehen die neue Karte „Nieselwald-Küste“ und die Fortsetzung der Geschichte.

Doch auch die weiteren Inhalte des Updates können sich sehen lassen. So gibt es:

Eine neue Angriffsmission

Zwei neue Waffensets

Ein neues Rüstungsset aus vier Teilen (Vorschau im Titelbild)

Neue Rückenteile

Das neue Emote „Tod stellen“

Eine neue Beherrschung passend zur Karte

Wann erscheint das Update? „Keine Gnade“ erscheint am Dienstag, dem 26. Mai. Die Episode steht damit in direkter Konkurrenz zum Release der ESO-Erweiterung Greymoor.

Wie gewohnt ist das Update kostenlos, sofern ihr euch vor dem Erscheinen der nächsten Episode mindestens einmal einloggt. Der Trailer stimmt euch bereits auf die Inhalte ein:

Warum ist der Trailer so still? Aufgrund von Corona besteht derzeit keine Möglichkeit, um Sprachaufnahmen in Studios aufzuzeichnen. Deswegen erschien der Trailer ohne Vertonung.

Doch das wird nicht nur den Trailer betreffen. Auch die Episode selbst wird ohne Sprachaufnahmen erscheinen, wie die Synchronsprecher in einem wunderschönen Video mitgeteilt haben.

Neues kartenweites Meta-Event mit richtig viel Action

Was macht die neue Karte besonders? Die Nieselwald-Küste erinnert vom Aufbau her an das Welt-gegen-Welt, einen PvP-Modus aus Guild Wars 2. Jedoch kämpfen darin nicht die Spieler gegeneinander, sondern gegen ihren gemeinsamen Feind, Bangar Todbringer, und seine Truppen.

Auf einem ersten Screenshot der Karte erkennt man bereits, dass sie in verschiedene Zonen unterteilt ist. Diese werden entweder von den Spielern (blau) oder den feindlichen NPCs (rot) kontrolliert.

So sieht die Karte der neuen Episode aus (Screenshot aus dem Trailer).

Die Spieler haben nun also den Auftrag, sich zu koordinieren und auf der Karte einen Krieg gegen die Charr zu führen. In dem Trailer sieht man bereits verschiedene Belagerungswaffen sowie Eroberungspunkte, die bei diesem Krieg eine wichtige Rolle spielen werden.

Warum ist die Karte die interessanteste seit 2015? Mit der Erweiterung Heart of Thorns kam der Widerstand des Drachen ins Spiel, eine Karte, die komplett aus einem riesigen Event besteht.

Noch heute zählt sie zu den beliebtesten und meistbesuchten Karten im Spiel, weil sie ein spannendes Event und einen Kampf gegen einen riesigen Drachen beinhaltet, aber auch, weil die Belohnungen stimmen.

In der Ankündigung war bereits die Rede von neuen Waffen- und Rüstungssets. Sollten diese über das Meta-Event der Karte erspielbar sein, könnte dies die Spieler langfristig beschäftigen.

Die neuen Belohnungen aus „Keine Gnade“ in einem offiziellen Screenshot (Quelle: ArenaNet).

Doch auch ein anderes lustiges Detail aus dem Trailer beschäftigt derzeit die Fans des Spiels.

„Finishing-Move“ eines Bosses sorgt für viel Spaß

Was ist noch besonders an der Episode? Bei der Vorstellung eines Bosses aus der neuen Angriffsmission „Kalter Krieg“ setzt dieser einen interessanten Angriff ein.

Dabei stürzt er sich mit seinem Ellenbogen voran auf die Spieler.

Im reddit wird dieser als Wrestling-Move gefeiert und sorgt für „John Cena“-Memes und weitere lustige Sprüche. Außerdem wünschen sich viele Spieler diesen Angriff nun als „Finisher“ für Gegner, die nach ihrem Tod in den Downstate gehen.

Wie geht es nach der Episode weiter? In einer Roadmap für das 2. Quartal 2020 wurde die Episode für Mai angekündigt. Dieser Rhythmus wurde trotz Corona beibehalten. Für Juni und Juli stehen nun die beiden jährlichen Events Drachen-Gepolter, das 2019 erstmals nach 6 Jahren zurückkehrte, und der Basar der vier Winde auf dem Programm.

Voraussichtlich im August wird dann die vierte Episode der Eisbrut-Saga erscheinen. Langfristig planen die Entwickler von Guild Wars 2 zudem eine dritte Erweiterung. Wohin diese führt und warum das mir, Alexander Leitsch, nicht wirklich gefällt, erfahrt ihr in meiner Kolumne bei MeinMMO.

Aktuell ist zudem ein guter Zeitpunkt, um in Guild Wars 2 einzusteigen. Bis zum 9. Mai gibt es 50% Rabatt auf die Erweiterung Path of Fire, in der auch das vorherige Addon automatisch enthalten ist. Ihr bekommt dieses Paket bereits für 14,99 Euro.