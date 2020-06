Das MMORPG Guild Wars 2 hat im Juni die Rückkehr vom Drachen-Gepolter angekündigt. Dieses Event gab es zum ersten und einzigen Mal im Juni 2013 und seitdem wünschen sich die Spieler eine Neuauflage. Sechs Jahre später ist es nun soweit.

Update zum Drachen-Gepolter 2020: Das Event Drachen-Gepolter geht ihn die nächste Runde! Dabei könnt ihr die Aktivitäten aus dem letzten Jahr, die ihr auch hier im Artikel findet, wieder in Hoelbrak genießen. Los geht es am 23. Juni 2020 und das Event läuft bis zum 14. Juli.

Neu sind dieses Jahr die elektrisierenden Durchdrungenen Holografischen Waffen, die ihr gegen Jorzipan eintauschen könnt. Sie stellen ein optisches Upgrade der Waffen vom letzten Jahr dar. Außerdem ein holografischer Schulter-Skin statt des Helmes aus 2019.

Der Durchdrungene Holografische Hammer

Der folgende Beitrag ist ursprünglich vom 24. Juni 2019.

Was ist das Drachen-Gepolter? Beim Drachen-Gepolter feiern die Lebewesen in der Guild Wars 2 Welt Tyria den Sieg über die Alt-Drachen. In der Geschichte besiegte man zuerst den untoten Drachen Zhaitan und das wurde im Juni 2013 in der Stadt Löwenstein gefeiert.

Doch seitdem fand das Event nicht mehr statt. Der Sieg über den Drachen Kralkatorrik aus der neusten Episode der Lebendigen Welt scheint aber nun der Anstoß zu sein, um das Drachen-Gepolter nach sechs Jahren zurückzubringen.

Wann beginnt das Drachen-Gepolter? Am Dienstag, den 25. Juni 2019, soll das Event seinen Weg zurück in das MMORPG finden. Los geht es mit Erscheinen des Patches vermutlich gegen 18:00 Uhr unserer Zeit.

Das Event läuft dann drei Wochen lang, bis zum 16. Juli 2019. Einen Eindruck zum Fest bekommt ihr im Video von Guild Wars 2:

Drachenarena, Moa-Rennen und viele Belohnungen

Welche Inhalte bietet das Event? Das Drachen-Gepolter findet in diesem Jahr nicht in Löwenstein, sondern in der Norn-Hauptstadt Hoelbrak statt. Damit möchten die Entwickler auch die anderen Hauptstädte mit Events versorgen.

In Hoelbrak dürft ihr euch auf die folgenden Aktivitäten freuen:

Drachen-Piñatas, die überall auftauchen und zerstört werden können

Holografische Gegner, die euch mit der Währung Zhaikritze versorgen

Eine neue Version der Drachen-Arena

Neue Reittier-Rennen

Wetten auf Moa-Rennen

Viele neue Belohnungen, darunter holografische Miniaturen und ein Helm-Skin

Was ist das Highlight des Events? MMORPG.com verriet ein paar Details zur neuen Drachen-Arena.

In der Drachen-Arena wird dieses Jahr kein PvP stattfinden.

Stattdessen tretet ihr als Gruppe gegen Wellen von Holografischen Dienern an. Diese Wellen sollen von Runde zu Runde stärker und größer werden. Man hat jedoch nur eine begrenzte Zeit, bis die Welle als nicht besiegt zählt.

Eine perfekte Aktivität also, um sich mit anderen Spielern zu messen und eine möglichst hohe Zahl von besiegten Wellen zu erreichen.

Was ist im Sommer in Guild Wars 2 los? In Guild Wars 2 wird es auch im Sommer nicht langweilig. Neben dem Drachen-Gepolter kehrt voraussichtlich Ende Juli auch das Fest der vier Winde, ein weiteres abwechslungsreiches Event, zurück.

Zudem läuft bis Dienstag noch ein Weltboss Bonus-Event, welches euch den Bau neuer Waffen ermöglicht. Generell sind für die kommenden Wochen und Monate viele neue Bonus-Events geplant: