Die Entwickler von Guild Wars 2 haben überraschend eine dritte Erweiterung angekündigt. Dazu gab es ein kurzes Teaser-Bild, sowie einen Dateinamen. Aus diesem lässt sich schließen, wohin die Reise geht. Doch das gefällt MeinMMO-Autor Alexander Leitsch nicht.

Was zeigt der Teaser? In der zugegebenermaßen kurzen Ankündigung zur dritten Erweiterung von Guild Wars 2 sieht man eine asiatisch angehauchte Stadt auf einer großen Brücke. Die Farben und die Bäume am Rand deuten ebenfalls asiatischen Flair an.

Das alles erinnert etwas an Cantha, die asiatische Region aus dem Vorgänger Guild Wars 1 Factions. Das wird besonders durch den Dateinamen des Bildes untermalt:

fdcc4200311-GW2-Home-Carousel-Shing-Jea.mp4

Shing Jea war dabei die westliche Insel, auf der Spieler in Guild Wars Factions gestartet sind. Viele Spieler sind sich deshalb sicher, dass es in der neuen Erweiterung nach Cantha gehen wird.

Wo liegt das Problem? Ich selbst habe über 10.000 Spielstunden in Guild Wars 1 verbracht, nicht wenig davon auch in Cantha. Besonders die hohen Gebäude in den Großstädten, die wunderschönen Landschaften in Shing-Jea und auch das Jademeer hatten es mir angetan.

Aber für mich sind dies gute Erinnerungen an Guild Wars 1. Ich mag es nicht, dass seit der Erweiterung Path of Fire nur auf alte Gebiete gesetzt wird. Dass sie ständig Service für alte Guild Wars 1 Fans machen.

Ich möchte etwas Neues erleben, neue Zonen und Welten entdecken. Guild Wars 2 hat so viel zu erzählen, was nicht mit dem Vorgänger zu tun hat.

Außerdem befürchte ich, dass damit die Lore stark durcheinander gewirbelt wird.

Warum Cantha für mich keine gute Wahl ist

Was passiert aktuell in Cantha? Es gibt einen offiziellen Kanon für die 250 Jahre zwischen Guild Wars 1 und Guild Wars 2, auch für den Kontinent Cantha. Dort gab es unter Kaiser Usoku eine große Veränderung.

Er vereinte die verfeindeten Stämme der Kurzick und Luxon und das sehr radikal. Er eroberte ihre Gebiete und zwang sie zum Frieden. Außerdem verbannte er alle nichtmenschlichen Wesen vom Kontinent, weswegen es heute nur noch Tengus in der Dominion of Winds, der Stadt neben Löwenstein, gibt. Mit den nichtmenschlichen Wesen flohen auch vieler Kritiker des Kaisers.

Danach begann eine Politik der Isolierung, in der sich Cantha immer mehr vom Rest der Welt abschottete. Dabei half auch der Alt-Drache Zhaitan, der mit seinen Untoten den Meeresweg blockierte.

Zhaitan ist inzwischen besiegt, doch die Meere wurden trotzdem nicht genutzt

Wie passt das mit unserer Geschichte zusammen? Gar nicht! Wir sind eine Gemeinschaft aus 5 oder stellenweise sogar mehr unterschiedlichen Völkern. Die wenigsten Spieler haben einen menschlichen Charakter.

Außerdem bekämpfen wir derzeit mit Jormag einen Alt-Drachen im Norden. Es mag durchaus die Möglichkeit geben, die Geschichte mir Jormag zu beenden und dann irgendeinen Dreh zu finden, der nach Cantha führt.

Gängige Spekulationen beziehen sich dabei auf den Tiefsee-Drachen, der ja eventuell Cantha bedrohen könnte. Doch selbst wenn die Geschichte sich um den Tiefsee-Drachen drehen sollte, dann erklärt das nicht, wieso ich einen Kontinent weit im Süden betrete, der mir als Sylvari sogar feindlich gegenüber steht. Oder warum ich Canthanern überhaupt helfen sollte. Wo waren sie denn, als wir Hilfe brauchten?

Außerdem führt das Töten von Drachen noch immer zum Leid der gesamten Welt. Eine wirkliche Geschichte, die nach Cantha führt, sehe ich noch nicht.

Jormag, der Eis-Drache bedroht uns aktuell in GW2

Muss der Fan-Service sein? Der Grund, warum sie Cantha jetzt veröffentlichen, ist der Wunsch einiger Spieler im reddit und in den Foren. Dort wird der asiatische Kontinent aufgrund seiner Optik seit Jahren gefordert, genau wie die Inhalte der Lebendigen Welt Staffel 1, die jetzt ebenfalls neu aufgelegt werden.

Aber mit Cantha ordnen sie sich unter, müssen ihre Geschichte und ihre Ideen zurechtbiegen und bauen durch die Erinnerungen an Guild Wars 1 gleichzeitig riesige Erwartungen auf.

Das kann funktionieren oder furchtbar schiefgehen.

Cantha ist für GW2 wahrscheinlich trotzdem gut

Warum ist Cantha trotzdem keine schlechte Wahl? Versteht mich bitte nicht falsch: Ich liebe Guild Wars 2, ich freue mich total auf die Erweiterung, auch wenn ich das Thema davon persönlich nicht mag.

Eine Erweiterung wird dem MMORPG guttun und dafür sorgen, dass das Spiel endlich wieder etwas Aufmerksamkeit von außen bekommt. Cantha eignet sich dafür hervorragend, weil es anders als die bisherige Spielwelt ist und zudem wunderschön gestaltet werden kann.

Nur hätte ich gerne etwas anderes gehabt, etwas Neues und Unverbrauchtes. Die Welt Tyria hat im Westen, Osten und Norden so viel zu bieten. Warum zwängt man sich selbst in ein Korsett, das Guild Wars 1 vorgibt?

Guild Wars 1 Factions – Das asiatsch angehauchte Kapitel

Was hätte ich gerne gesehen? Ich hätte mich über etwas gefreut, mit dem niemand gerechnet hätte und was bisher im Spiel noch nicht erwähnt wurde:

Eine alte und unbekannte Kultur, die sich irgendwo im Osten versteckt.

Eine Höhlen-Erweiterung, bei denen wir auf versteinerte Zwerge treffen, die sehr eigen sein können.

Oder, wenn es schon gegen den Tiefsee-Drachen geht, eine riesige Unterwasserwelt.

Ich persönlich bin überhaupt nicht begeistert von dem neuen Setting, weil sie für mich, als Lore-Nerd und langjährigen Guild-Wars-1-Spieler, nur verlieren können.

Das fürs Neujahrsfest geschmückte Shing Jea in Guild Wars 1

Wohin geht es, wenn es nicht Cantha wird?

Wird es überhaupt Cantha? Es besteht durchaus die Chance, dass ArenaNet uns mit diesem Teaser nur verwirren möchte. Denn Cantha wurde bisher mit keiner offiziellen Silbe erwähnt.

Die Ankündigung spricht lediglich davon, dass an einer dritten Erweiterung gearbeitet wird und zeigt dazu eben dieses Teaserbild. Da kann man möglicherweise auch andere Inhalte reininterpretieren:

Es wäre möglich, dass sich mein Wunsch mit einer Unterwasser-Welt erfüllt und wir nur kurz Shing-Jea betreten.

Es wäre möglich, dass geflohene Canthaner ein neues Shing-Jea im Osten der Welt errichtet haben.

Aber sind wir ehrlich: Aktuell rollt ein Hype-Train Richtung Cantha. Und wenn es jetzt nicht der asiatische Kontinent werden würde, hätte Guild Wars 2 auch wieder verloren, weil viele Spieler extrem enttäuscht wären.