Guild Wars 2 zeigt ersten Trailer zur dritten Erweiterung „End of Dragons“

Passend zum Guild Wars 2 Geburtstag am 25. August präsentierten die Entwickler einen Trailer zur kommenden Erweiterung „End of Dragons“. In dieser geht es tatsächlich nach Cantha und ihr dürft euch auf ein bekanntes Gesicht freuen.

Was zeigt der Trailer? Der knapp eine Minute lange Trailer zur dritten Erweiterung, die im März 2020 überraschend angekündigt wurde, zeigt eine Vision, wie wir sie Ingame häufiger von den Drachen Glint und Aurene erlebt haben. In dieser Vision besuchen wir verschiedene Städte auf dem Kontinent Cantha, der bereits in Guild Wars Factions besucht wurde:

In den ersten Sekunden sieht man das Kloster von Shing Jea

Ab Sekunde 8 wohl das Zentrum von Kaineng

Außerdem sieht man Bürger von Cantha und das Jademeer

Ein Highlight für die Guild Wars 1 Fans dürfte das Auftauchen von Kuunavang sein. Der alte Drache aus Factions scheint auch in der dritten Erweiterung eine wichtige Rolle zu spielen und führt durch den Trailer.

Die andere Stimme, die sich mit Kuunavang im Trailer unterhält, ist übrigens keine, die wir bereits kennengelernt haben, sondern jemand ganz Neues. Das verriet der Writer Kwan Perng auf Twitter. Spieler vermuten, dass es sich dabei um den Unterwasser-Drachen handeln könnte, der hier möglicherweise sogar im Einklang mit den Menschen Canthas lebt.

Wann erscheint End of Dragons? Abseits des Trailers gibt es noch nicht viele Informationen zur Erweiterung. Im Livestream zum Geburtstag von Guild Wars 2 wurde lediglich erwähnt, dass sie im Jahr 2021 erscheinen soll.

Bevor die Erweiterung kommt, wird aber mindestens die Eisbrut Saga abgeschlossen, die sich derzeit in einer Sommerpause befindet. Mit dieser Staffel der Lebendigen Welt geht es voraussichtlich im Oktober oder November, wenn der Steam-Release stattfindet, weiter.

Alles dreht sich um Cantha, sogar das neue Fraktal

In der neuen Erweiterung geht es definitiv nach Cantha, doch ihr müsst gar nicht bis 2020 warten, wenn ihr Inhalte aus den asiatisch angehauchten Gebieten erleben möchtet.

Denn schon das neue Fraktal, das im September erscheint und einen Challenge Mode bekommt, wird die Sunqua-Spitze, ein Ort in der Nähe des Klosters von Shing Jea. In einer Skizze zeigten die Entwickler bereits den groben Aufbau des Fraktals:

So soll das neue Fraktal im September grob aussehen.

Mir, Alexander Leitsch, persönlich gefällt das Setting in Cantha übrigens nicht.