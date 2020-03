In einem Blogpost hat Guild Wars 2 einen Einblick in die Pläne der Zukunft gegeben. Neben der Roadmap für den Sommer wurde auch eine dritte Erweiterung angekündigt. Damit hat im Vorfeld niemand gerechnet.

Was ist passiert? In einem Beitrag mit dem Titel „Ausblick auf den Frühling, Sommer und die Zukunft“ hat Guild Wars 2 eine Roadmap für die kommenden Monate veröffentlicht.

Darin werden neue Episoden der Lebendigen Welt, Festivals und Inhalte für das PvP und WvW angekündigt. Am Ende des Beitrags gibt es aber auch einen Hinweis auf Content über den Sommer hinaus.

Und genau dabei wird eine dritte Erweiterung angekündigt.

Teaser-Bild – Wird die dritte Guild Wars 2 Erweiterung nach Cantha führen?

Was ist das für eine Ankündigung? In der Ankündigung steht, dass ArenaNet an einer dritten Erweiterung für Guild Wars 2 arbeitet. Jedoch soll es noch zu früh sein, um über Details zu sprechen.

Wir können bisher nur spekulieren, was die genauen Inhalte werden. Lediglich ein kurzes Teaser-Bild wurde veröffentlicht.

Aus diesem Teaser-Bild ziehen einige den Rückschluss auf Cantha, ein Kontinent aus Guild Wars 1, der asiatisch angehaucht war. Möglich wäre es nach diesem Bild in jedem Fall, da man darauf eine asiatische Stadt und eine passende Farbgebung erkennen kann.

Fans sind begeistert, weil es keiner erwartet hat

Warum sind die Spieler so begeistert? Nach der zweiten Erweiterung Path of Fire im September 2017 fokussierte sich ArenaNet stark auf die Lebendige Welt. Dabei handelt es sich um regelmäßige Content-Updates, die neue Gebiete, Story und weitere Inhalte mit sich bringen. Es gab sogar die offizielle Aussage, dass erstmal keine Erweiterung entwickelt wird.

Doch die anschließende Staffel 4 enttäuschte die Spieler und der Abstand zwischen den Episoden wurde größer. 2019 folgte dann das schwierigste Jahr in der Geschichte des Entwicklers. Eine Massenentlassung und Content-Dürre im Sommer waren die Folge.

Viele hatten Guild Wars 2 Ende 2019 fast schon abgeschrieben.

2019 haben viele Spieler stark mit GW2 gehadert

Was sagen die Spieler nun? Im reddit und auch auf anderen Plattformen sind die Spieler derzeit begeistert. Sie freuen sich, spekulieren und können die Ankündigung kaum verarbeiten:

Havenfaire: „Was geht hier vor. Dritte Erweiterung? Kann mich jemand bitte aufwecken?“

WannabeRoleplayer: „Das kam aus dem Nichts. Ich bin aufgesprungen, als ich diesen Abschnitt gelesen habe.“

Lowdrake: „Dritte Erweiterung. Endlich ein Grund sich auf die Zukunft von Guild Wars 2 zu freuen.“

Sondo1001: „Vielleicht der Tiefseedrache in Cantha?“

Nur einige wenige treten auf die Bremse, vermuten, dass die Entwicklung noch einige Jahre dauern könnte oder erinnern die Spieler daran, dass Path of Fire in der Story unfertig wirkte.

Im Gesamten scheint jedoch ein wenig Euphorie ausgebrochen zu sein in einem Spiel, dass viele bereits für tot erklärt hatten.

Was ich mir vom MMORPG Guild Wars 2 für 2020 wünschen würde

Neuerungen schon in einer Woche, Roadmap für den Sommer

Was steht noch in dem Blogpost? Neben der dritten Erweiterung gibt der Blogpost auch Einblicke in Updates, die in absehbarer Zeit erscheinen. Bereits am 17. März kommen die Visionen der Vergangenheit mit Inhalten, die sich die Spieler schon lange gewünscht haben.

Und neben den PvE-Inhalten kündigte ArenaNet auch Neuerungen für das PvP und WvW an:

Das PvP bekommt das neue legendäre Amulett „Transzendenz“

Das Welt gegen Welt erhält den legendären Ring „Zusammenfluss“

Beide Inhalte werden wohl die Spieler länger beschäftigen, wie es bei legendären Gegenständen üblich ist. Zudem läuft im PvP derzeit eine neue 2v2-Season, die beim Autor dieses Artikels richtig gut ankommt.

Das sind die Pläne für das 2. Quartal von Guild Wars 2

Wie geht es nach dem Update weiter? Direkt im Anschluss wird Ende März die Super Adventure Box stattfinden. Daran schließt wiederum die dritte Episode der Lebendigen Welt an, die ein großes, dem WvW ähnliches Gebiet bringen soll.

Danach werden die weiteren beiden Monate vom 2. Quartal mit Bonus-Events und dem Drachen-Gepolter gefüllt. Außerdem wird das alte Turnier der Legenden, ein besonderes PvP-Event, wieder aufgelegt.

Die Super Adventure Box ist jedes Jahr ein Highlight für die Spieler

Wie lief das Jahr bisher? Guild Wars 2 hat in den ersten beiden Monaten von 2020 bereits eine Episode der Lebendigen Welt und ein großes Update für das PvP und die Balance bekommen.

Bisher scheint sich der Entwickler ArenaNet also an sein Versprechen halten zu können, laut dem jeden Monat etwas Spannendes passieren soll. Angeblich soll ArenaNet zudem noch an einem weiteren Spiel für Konsolen arbeiten.