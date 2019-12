ArenaNet, das Entwicklerstudio hinter dem MMORPG Guild Wars 2, arbeitet an einem neuen Spiel. Es wird ein Mitarbeiter für ein 3rd-Person-Fantasy-Actionspiel gesucht, das auf Konsolen (vielleicht PS5 und Xbox) erscheinen soll.

Was sucht ArenaNet? Laut einer Stellenausschreibung wird ein Art Director gesucht für ein neues, bisher noch nicht offiziell angekündigtes Spiel.

Voraussetzungen sind:

Erfahrungen im Umgang mit der Unreal Engine 4

Mindestens zehn Jahre Erfahrung im Bereich Spiele-Entwicklung

Leidenschaft für Spiele-Entwicklung

Erfahrung in der Produktion von mindestens 3 Konsolenspielen

MMO oder Actionspiel?

Gibt es Hinweise zum Spiel? Ja. Das Spiel wird als „3rd-Person-Fantasy-Actionspiel für Konsolen beschrieben.“ In der Eigenbeschreibung von ArenaNet wird zudem der Online-Fokus herausgestellt, in der eigentlichen Jobbeschreibung aber nicht.

Was könnte dies für ein Spiel sein? Dies könnte auf einen Titel hindeuten, der in die Richtung eines Fantasy-Destiny geht. Loot-Shooter sind momentan erfolgreich, doch einfach nur ein weiteres solches Spiel auf den Markt zu bringen, könnte schwierig werden.

Der Fantasy-Ansatz jedoch wäre hier ein besonderes Feature. Man würde also nicht mit Knarren herumhantieren, sondern verstärkt mit Nahkampfwaffen wie Schwerter und Äxten. Fernkämpfe könnten durch Bögen und Magie ebenfalls wichtig sein.

Denkbar wäre auch etwas, das sich an For Honor orientiert. Ein Mutiplayer-Actionspiel, in dem Schlachten in einer Fantasywelt im Vordergrund stehen.

ArenaNet äußert sich zu Entlassungen, nachdem neue Projekte eingestellt wurden

Könnte es auch ein MMORPG werden? Die Beschreibung deutet eher darauf hin, dass wir kein MMORPG erwarten dürfen. Es ist explizit von einem Actionspiel die Rede. Das heißt aber natürlich nicht, dass es keine MMO- und RPG-Elemente geben könnte. Aber ein klassisches MMORPG hätte ArenaNet sicher anders beschrieben.

Auf mehr Infos müssen wir wohl noch warten

Wann könnten wir mehr über das Spiel erfahren? Da jetzt ein Art Director gesucht wird, deutet dies darauf hin, dass sich die Entwicklung des Spiels noch am Anfang befindet. Der Art Director soll die Richtung des Grafikstils mitbestimmen.

Daher ist es denkbar, dass wir noch einige Jahre warten müssen, bevor wir mehr über den Titel erfahren.

Was wird noch gesucht? Neben dem Art Director sucht ArenaNet momentan noch nach einem Lead Unreal Engineer. Dieser muss Erfahrungen im Umgang mit der Unreal Engine 4 besitzen, über mindestens sechs Jahre an Erfahrung im Bereich Spiele-Entwicklung verfügen und schon an Systemen gearbeitet haben, die in veröffentlichten Spielen integriert wurden.

Es ist möglich, dass diese Stellenausschreibung nicht mit der des Art Directors zusammenhängt. Eventuell ist es ein separates Projekt oder hat etwas mit Guild Wars zu tun.

Was meinen die Spieler? Über Reddit wird schon fleißig über das Spiel diskutiert. Die Meinungen reichen von einem Konsolenport des MMORPGs Guild Wars 2 über ein Guild Wars 3 bis zu einer Art Loot-Shooter.

Lencrennis meint beispielsweise: „Klingt nach einem ARPG. Einem MMO-Lite der Sorte Looter Shooter. So etwas hat sich als marktfähiges Produkt erwiesen.“

Space1Robot schreibt: „Ich würde gerne einen Konsolenport von GW2 sehen.“

JunkGobbler erklärt: „Ich glaube nicht, dass Anet nach dem Verlust jeglichen guten Willens von Spielern wegen der Art, wie sie mit GW2 umgehen, im MMO-Markt bleiben.“

Was meint ihr? Woran könnten die Entwickler von Guild Wars 2 arbeiten?