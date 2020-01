Das PvP in Guild Wars 2 bekam in den letzten Jahren wenige Updates. Nun jedoch wurden einige Neuerungen angekündigt, die schon bald ihren Weg ins Spiel finden könnten. Sie sprechen vor allem Fans neuer Modi und Gelegenheits-Spieler an.

Was erwartet die PvP-Fans? Entwickler Ben Phongluangtham hat im Forum einen Überblick über kommende Neuerungen für das PvP gegeben. Dabei ging es um:

Den kommenden Balance-Patch

Den Schweizer Turnier-Modus

Mini-Seasons

Ein neues Rüstungsset

Eine neue 15v15-Map

Besonders die neue Map ist dabei interessant, weil es bisher maximal 10 gegen 10 im PvP gegeben hat. Zudem geht es auf der neuen Karte nicht um Eroberungspunkte, sondern um Team Deathmatch. Damit könnte das Arena-PvP für eine neue Zielgruppe interessant werden.

Wann kommen die Neuerungen ins Spiel? Einige dieser Neuerungen werden noch etwas Zeit brauchen. Für die Mini-Seasons gibt es noch keine Belohnungen und für die 15v15-Map müssen UI-Änderungen vorgenommen werden. Ein Release dieser Features scheint noch weit entfernt.

Die Roadmap für das erste Quartal 2020 enthält jedoch bereits die Balance-Änderungen und das Schweizer System. Diese werden also schon bald ihren Weg ins Spiel finden.

Balance-Patch, dessen Ausmaß schwer einzuschätzen ist

Die Balance in Guild Wars 2 ist ein heikles Thema, weil es immer wieder Builds gibt, die eine Zeit lang einen Spielmodus dominieren. Zwar gab es in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 13 Balance-Updates, doch der kommende Patch soll anscheinend größere und tiefer gehende Änderungen vornehmen.

Was steckt im neuen Balance-Patch? Die genauen Anpassungen durch den Patch sind nicht bekannt. Entwickler Ben Phongluangtham spricht jedoch von einem großen Update, dessen Ausmaß man nur schwer vorhersagen kann:

Das Update wird … groß sein. So groß, dass ich nicht glaube, dass man alle Auswirkungen vorhersagen kann. Aber der Plan ist, so schnell wie möglich weitere Anpassungen vorzunehmen, sobald der große Patch draußen ist.

Der Balance-Patch wird auch deshalb spannend, weil er zum ersten Mal vom PvP-Team selbst entwickelt wurde. Zuvor gab es ein eigenes Balance-Team, welches sich um alle Bereiche, PvE, PvP und WvW, gekümmert hat. Dieses fokussiert sich nur noch auf das PvE.

Neue Turniere zur Auflockerung

Was ändert sich an den Turnieren? Bereits mit dem Patch am 3. Dezember wurde der Rhythmus der automatisierten Turniere geändert. So findet nun ein Turnier alle 3 Stunden statt. Eine Teilnahme lässt sich nun besser planen, als bei dem unruhigen Rhythmus vorher.

Mit dem Schweizer System soll zudem die Chancengleichheit verbessert wurden. Es funktioniert folgendermaßen:

Die erste Runde wird gelost

Danach trifft Platz 1 auf Platz 2, der Drittplatzierte auf den Vierten usw.

In der nächsten Runde spielte der Erste wiederum gegen den höchstplatzierten, auf den er noch nicht getroffen ist usw.

Das Schweizer System erzeugt also ein klares Ranking. Bisher schied in einem Turnier die Hälfte der Teams nach jeder Runde direkt aus. Es gab also keine klaren Platzierungen und keine zweite Chance.

Was ändert sich bei den Seasons? Wer nicht im Team, sondern alleine oder zu zweit unterwegs ist, spielt sich regelmäßig in Seasons in einer Rangliste nach oben. Eine Season läuft dabei über 8 Wochen und danach gibt es 2-4 Wochen Pause, ehe die nächste Season beginnt.

Diese Pause soll zukünftig mit Spaß-Seasons und alternativen Spielmodi gefüllt werden. So sollen in der Zeit 2v2 oder 3v3 Turniere stattfinden. Möglich wären auch Turniere auf der kommenden 15v15-Karte.

Aktuell arbeiten die Entwickler daran, dass es ein gesondertes Rating für diese Turniere gibt. Außerdem fehlen noch Belohnungen dafür.

Die Zukunft des PvPs ist schwierig

Können die Änderungen das PvP beleben? Ich selbst war über viele Jahre aktiver PvPler und sogar Shoutcaster für Guild Wars 2. Ich habe viele Hochs und Tiefs mitgemacht und freue mich über die Ankündigungen. Trotzdem sind die Probleme des PvPs aktuell groß.

Das größte Problem liegt in der Spielerzahl, die zurzeit sehr gering ausfällt. Dadurch kommt es in den Seasons und Turnieren zu sehr einseitigen Spielen und man trifft meist auf die gleichen Gegner. Erfahrene PvPler sind deshalb, und weil sie bereits alle Belohnungen erreicht haben, gelangweilt und aus dem Spiel ausgestiegen.

Lustige Seasons und neue Spielmodi könnten einige von ihnen zurückholen. Doch gleichzeitig müssen auch die Belohnungen attraktiv werden und die Balance stimmen.

Der Foren-Beitrag macht dabei den Eindruck, als hätten die Entwickler genau das Problem erkannt und halten deshalb einige Features zurück, bis sie in gutem Zustand veröffentlicht werden können.

Für Casual-Spieler und allgemeine PvP-Fans könnte 2020 deshalb ein interessantes Jahr werden. Trotzdem wird das PvP in Guild Wars 2 wohl nie mehr die Größe erreichen, die es zu der Zeit der Pro League und vielen hunderttausend Dollar Preisgeld hatte.