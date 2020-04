Das MMORPG Guild Wars 2 hat vor allem im letzten Jahr mit einigen Problemen zu kämpfen gehabt. Trotzdem soll es noch langfristig weiterentwickelt werden, denn eine 3. Erweiterung wurde angekündigt. Doch diese muss einige Inhalte abliefern, um zu überzeugen, meint unser Autor Alexander Leitsch.

In welcher Situation befindet sich GW2 derzeit? Das MMORPG von ArenaNet ist Anfang 2020 in einer sehr gemischten Position.

Im letzten Jahr gab es Massenentlassungen, Content-Dürren und die eigentlichen Köpfe des Spiels verließen das Studio. 2019 war das schwierigste Jahr für das Studio, gab auch ein Entwickler zu.

Auf der anderen Seite stehen regelmäßige, monatliche Updates, die seit September erscheinen, darunter:

3 Episoden der Lebendigen Welt

Ein riesiges Story-Update mit neuen Rüstungen und Waffen

Ein großes PvP- und Balance-Update

3 Festivals, die teilweise sogar nützliche Updates bekamen

Ein Aprilscherz, auf den die Spieler sehr positiv reagierten

Zudem gab es für jedes Quartal eine Roadmap und eine dritte Erweiterung wurde angekündigt.

Das Teaser-Bild zur 3. Erweiterung von GW2

Darum ist die Erweiterung so wichtig: Zwar gibt es für die neue Erweiterung noch keinen Release-Zeitraum, aber viele Spieler haben dadurch die Hoffnung, dass es mit dem MMORPG noch lange weiter geht.

Außerdem brachten Erweiterungen immer wieder neue und alte Spieler zurück zu Guild Wars 2 und sorgten auch für bessere Einnahmen. Für das Studio ist ein erfolgreicher Release also ebenso wichtig, wie für die Spieler selbst.

Doch was braucht die Erweiterung, um wirklich erfolgreich zu sein? Meine Sicht der Dinge dazu werde ich euch jetzt verraten.

Elite-Spezialisierungen oder eine neue Klasse

Was ist damit gemeint? Die beiden vorherigen Erweiterungen Heart of Thorns und Path of Fire boten beide neue Spezialisierungen. Dabei handelt es sich um Eigenschaften und Fertigkeiten, die jede Klasse um einen neuen Spiel-Stil ergänzt haben.

Der Waldläufer wurde so beispielsweise zum Druiden und lernte nützliche Buff- und Heilfertigkeiten. Der Elementarmagier hingegen wurde zum Weber und konnte mehrere Elemente miteinander verweben und so neue Fertigkeiten kreieren.

Heart of Thorns brachte zusätzlich eine neue Klasse, den Widergänger. Dieser nutzte die Fertigkeiten und Besonderheiten bereits besiegter Helden oder Schurken der Vergangenheit.

Der Widergänger mit der Shiro-Legende.

Was wünsche ich mir? MMORPG-Spieler sind es gewohnt, über Jahre die gleichen Klassen und Fertigkeiten zu nutzen. Trotzdem ist frischer Wind wichtig.

Ich habe mich in jeder Erweiterung darauf gefreut, eine neue Seite an meinem Waldläufer zu entdecken. Auch das Leveln und Lernen einer neuen Klasse hat viel Spaß gemacht.

Ich persönlich fände eine neue Art von Weiterentwicklung cool. Ich würde mir wünschen, dass sie 2-3 komplett neue Waffen ins Spiel bringen und diese auf die verschiedenen Klassen verteilen. Das hätte gleich mehrere Vorteile:

Jede Klasse bekäme neue Fertigkeiten, obwohl man das alte Muster durchbrechen würde.

Es könnten haufenweise neue Skins ins Spiel kommen, von einfachen Waffen bis hin zu ganz verrückten.

Man hätte gleichzeitig etwas Ausrüstungs-Progress, weil eine neue Waffe auf der höchsten Stufe erstmal hergestellt werden müsste, von Legendarys mal abgesehen.

Wenn ArenaNet keine Erweiterungen des Klassen-Systems bringt, dann spielen sich auch neue Inhalte irgendwie gleich. Außerdem haben sie mit den letzten beiden Addons Erwartungen aufgebaut, die sonst enttäuscht würden. Deshalb ist Klassen-Progress ein Muss für jede Erweiterung.

Gruppen-Inhalte

Was ist damit gemeint? Unter Gruppen-Inhalten verstehe ich Dungeons, Fraktale und Raids, also Instanzen, aber auch Aufgaben in der Offenen Welt. Gerade in Guild Wars 2 sind Weltbosse und große Meta-Events sehr beliebt.

Ein Highlight ist für viele Spieler noch heute ein Run im Widerstand des Drachen. Die gesamte Karte dreht sich um den Kampf gegen einen Alt-Drachen, den man mit mindestens 60 weiteren Spielern bestreitet. Ein atemberaubendes Gefühl, vor allem beim ersten Mal.

Trotzdem sollte auch der Hardcore-Content nicht komplett vernachlässigt werden.

Die Diener von Mordremoth aus dem Widerstand des Drachen.

Warum ist das wichtig? Während man die Story meist alleine und recht schnell durchgespielt hat, bieten genau diese Gruppen-Inhalte langfristige Aufgaben, sofern sie korrekt designt sind.

Mit den richtigen Herausforderungen und Belohnungen sorgen sie dafür, dass Veteranen Wochen oder Monate mit ihnen zubringen, statt den Inhalt nur einmal in 2 Stunden durchzuspielen.

Deshalb wünsche ich mir mindestens ein Gebiet wie den Widerstand des Drachen, wo wir von vorne bis hinten ein großes, aber auch belohnendes Meta-Event mit speziellen Skins haben. Und neue Raids wären natürlich super.

Eine neue, zusammenhängende Story

Was ist damit gemeint? In der dritten Erweiterung geht es wahrscheinlich nach Cantha, einem Kontinent aus Guild Wars 1. Mir persönlich gefällt das nicht, denn in der derzeitigen Lore schottet sich der Kontinent von allen nicht menschlichen Wesen ab. Doch das lässt sich natürlich umschreiben.

Viel wichtiger ist mir hier, dass wir keine unvollständige Geschichte bekommen, wie es bei beiden bisherigen Erweiterungen der Fall war. Zwar hatten diese immer Anfang und Ende, aber man merkte, dass in der Mitte Inhalt gekürzt wurden, die ursprünglich da sein sollten.

In Heart of Thorns wurde ein ganzer Geschichtsteil um die Sylvari entfernt. Das war schade.

Was wünsche ich mir? Eine Erweiterung erzählt meist einen Geschichtsstrang, der ein Ende haben sollte, auch wenn es ein bisschen offener ist und es noch Luft für eine Fortführung gibt.

Für mich als Lore-Fan ist es schwierig, wenn eine Geschichte in sich nicht schlüssig ist oder in einer Erweiterung nicht zu Ende erzählt wird. Das trübt meinen Spaß an der kompletten Erweiterung.

Deshalb wünsche ich mir nicht nur einen sauberen Übergang zum Story-Strang nach Cantha, sondern auch eine klare und sinnvolle Geschichte für die Erweiterung selbst.

Nicht nur Fan-Service

Was ist damit gemeint? Die Erweiterung Path of Fire führte bereits in die Kristallwüste und nach Elona, zwei Regionen, die bereits in Guild Wars 1 spielbar waren.

Dort wurden viele Eastereggs eingebaut, um die Spieler des Vorgängers zu begeistern. Manche Geschichten, die dabei erzählt wurden, waren jedoch sehr merkwürdig, wie die Begegnung mit Kormir, die viele nicht für nötig hielten.

Einiges war dabei reiner Service für die Fans des ersten Teils.

Was wünsche ich mir? Wenn wir schon nach Cantha reisen, dann darf sich der Kontinent gerne stark verändert haben. Vereinzelte Eastereggs und das Wiedererkennen von besonderen Orten ist natürlich gewünscht.

Aber 250 Jahre, eine strenge Regierung und die Vereinigung aller Menschen-Stämme sollten ihre Spuren hinterlassen haben. Und ich möchte nicht plötzlich auf alte Charaktere treffen, die eigentlich längst tot sein sollten, nicht wahr, Koss?

Etwas einzigartiges

Was ist damit gemeint? Dieser Punkt ist mir persönlich am wichtigsten. Jede Erweiterung braucht etwas Einzigartiges:

Heart of Thorns führte die Beherrschungen ein. Durch sie gab es vertikale Progression, in Form von Gleiten, Sprungpilzen, neuen Sprachen und Belohnungen.

Path of Fire nutzte das System, um verschiedene Reittiere einzuführen.

Nun benötigt auch die dritte Erweiterung etwas, was als Einstellungsmerkmal ist, ein Grund, warum sich der Kauf für jeden (ehemaligen) Spieler lohnt.

Der Greif, eines der Reittiere aus GW2.

Was wünsche ich mir? Diese Frage ist hier etwas komplizierter, denn es ist gar nicht so einfach, Alleinstellungsmerkmale zu finden:

Einige Spieler hoffen darauf, dass die Tengus (Vogel-Menschen, siehe Titelbild) eine spielbare Rasse werden. Den Wunsch teile ich nicht, aber ich verstehe die Idee dahinter.

Andere hoffen auf ein richtiges Housing-System, was durchaus einen Reiz hat.

Ich würde mir persönlich einen Solo-PvE-Inhalt wünschen, der immer schwerer wird. Vielleicht eine Prüfung, die endlos skaliert und an der ich mich austoben kann, bis ich an die Grenzen komme, verbunden mit täglichen oder monatlichen Erfolgen.

Eigentlich ist es mir ehrlich gesagt fast egal, was es ist. Ich hoffe einfach es beschäftigt mich langfristig und bringt etwas frischen Wind in Guild Wars 2.