Das MMORPG Guild Wars 2 hat schon länger ein Faible für Katzen. So kann man sich die süßen Haustierchen für die Heimatinstanz besorgen und dort mit ihnen spielen. Doch nun tauchen überall in der Welt riesige Katzen auf und auch ihr König wandte sich in einem Brief an die Spieler.

Was ist passiert? Seit dem 1. April tauchen in der Nähe von Hauptstädten oder besonderen Orten riesige Katzen in Guild Wars 2 auf. Sie nehmen zwar keinen Einfluss auf das Spielgeschehen, sehen aber unglaublich gut und kuschelig aus.

Die Katzen gibt es in verschiedensten Varianten, darunter auch eine schwarze Halloween-Katze mit Hexenhut oder eine etwas fülligere Katze, die von ihrem Herrchen offenbar zu sehr verwöhnt wurde.

Zudem wandte sich der König aller Katzen mit einem Schreiben an die Spieler:

Der König aller Katzen meldet sich bei den Spielern und hat Tränke als Geschenke.

Die Tränke haben dabei den besonderen Effekt und lassen hin und wieder Katzen auftauchen, die euch Macht verleihen. Doch genau dieses Auftauchen führte bereits zu lustigen Fehlern.

Spieler preisen Katzen und finden lustige Fehler

Wie reagieren die Spieler? Lustiger als der eigentliche Scherz sind die Reaktionen der Spieler. So versammelten sich viele Spieler vor einer der riesigen Katzen und priesen sie (im Video ab Sekunde 40):

Im Sub-Reddit zu GW2 kam es in verschiedenen Threads zu Lobpreisungen auf die Katzen-Herren. Manche vermuteten die Übernahme der Weltherrschaft, andere wiederum erwarten von ihnen weise Zukunfts-Auskünfte, wie von einem Orakel. Alles ist derzeit bei den Katzen möglich.

Welche lustigen Fehler gab es? Durch die neuen Tränke kommt es immer wieder zum spontanen Auftauchen von Katzen, egal wo man sich befindet. In der Instanz im Kampf gegen den Alt-Drachen Kralkatorrik führte dies jedoch zu einer absurden Situation.

Da der Alt-Drache riesig groß wirken sollte, wurde anscheinend alles andere in der Instanz extrem klein dargestellt. Das gilt jedoch nicht für die neuen Katzen. Die überlagern den Drachen kurzerhand und wirken deshalb auf den Screenshots riesig groß.

Riesige Katzen im Kampf gegen Kralkatorrik (Quelle: Reddit).

ArenaNet überschüttet die Spieler mit Scherzen

Welche Aprilscherze gab es sonst rund um GW2? ArenaNet meinte es in diesem Jahr gut mit den Spielern. So wurden neben dem Ingame-Scherz auch dazu passende Patch Notes veröffentlicht (via GW2 Forum):

Die Namen von Weltbossen bekommen nun immer einen Zusatz wie „der Zweite“ oder „Jr.“, wenn sie erneut erscheinen. Damit soll deutlich werden, dass Bosse nicht von Zauberhand auferstehen, sondern deren Kinder sind.

NPCs beschweren sich nun, dass man sie nie besucht oder anruft.

Miniaturen können nun so sortiert werden, dass die süßesten ganz oben stehen.

Es gibt neue spezielle „Reaktionsfertigkeiten“, bei denen schneller reagiert werden muss, je älter der Account ist, weil Veteranen ja erfahrener sind.

Alle Klassen bekamen lustige Fertigkeiten.

Außerdem veröffentlichten die Entwickler einen Trailer zur kommenden Episode der Eisbrut-Saga, der wohl nicht ganz ernst gemeint war:

Wie lange bleibt der Scherz im Spiel? Den spaßigen Patch Notes lässt sich entnehmen, dass die Katzen noch bis zum 7. April im Spiel bleiben. Am 2. April waren sie in jedem Fall noch da. Wer also Katzen liebt oder einfach Guild Wars 2 ausprobieren möchte, sollte sich jetzt schleunigst einloggen.

Voraussichtlich eine Woche später, am 14. April, wird die Super Adventure Box zu Guild Wars 2 zurückkehren. Gleichzeitig könnte auch die Änderung an der legendären Ausrüstung ihren Weg ins Spiel finden, die bereits für große Begeisterung sorgte.

Was für Aprilscherze gab es noch in der Gaming-Welt? Nicht nur Guild Wars 2 hatte einige Scherze auf Lager. Auch andere Online-Spiele und MMOs haben ihre Spieler in den April geschickt. 7 lustige April-Scherze haben wir für euch gesammelt.