In Guild Wars 2 sorgt eine kleine Änderung für große Begeisterung

Das MMORPG Guild Wars 2 plant eine kleine Änderung an legendärer Ausrüstung, die jedoch große Auswirkung haben und sie viel nützlicher machen könnte. Entsprechend groß ist der Jubel der Spieler.

Was ist das für eine Änderung? Im Forum kündigten die Entwickler von Guild Wars 2 das Legendäre Arsenal an. In diesem Arsenal sollen legendäre Ausrüstungen accountweit freigeschaltet und dort gesammelt werden.

So können mehrere Charaktere auf die gleiche Waffe oder das gleiche Schmuckstück zugreifen und von den Vorteilen profitieren. Das soll die Wertigkeit von legendären Gegenständen erhöhen.

Gleichzeitig gibt es eine Anpassung, durch die das Speichern und Laden in den neuen Build Templates einfacher wird. Die Templates wurden zu Release auch dafür kritisiert, dass die legendären Gegenstände kaum berücksichtigt wurden.

Das legendäre Großschwert Exordium, eines der Gegenstände, das vom Arsenal profitiert

Warum ist das Besonders? Legendäre Ausrüstung ist in Guild Wars 2 sehr teuer und aufwendig zu erstellen. Zum Dank gibt es einen besonderen Skin und die Möglichkeit die Attribute, Runen und sonstigen Verbesserungen ständig und kostenfrei zu wechseln. Mit legendären Runen und Sigillen wird das sogar ohne zusätzlichen Inventarplatz möglich.

Viele Spieler verzichten aufgrund der Kosten auf eine Herstellung oder beschränken sich auf wenige Skins. Da legendäre Ausrüstungen keinen Vorteil in den Attributen bringt, stellen Spieler liebr mehrere Sets der günstigeren aufgestiegenen Rüstung für alle Charaktere her.

Die jedoch, die die legendäre Ausrüstung gebaut haben, verschieben diese ständig über die Bank oder gemeinsame Inventarplätze von einem Charakter auf den nächsten. Mit dem Legendären Arsenal ändert sich das nun.

Spieler sind begeistert von der Änderung

Wie reagieren die Spieler auf das Arsenal? Im Reddit, das sich sonst sehr gerne kritisch über Guild Wars 2 äußert, gibt es viele positive Reaktionen auf das Legendäre Arsenal:

MiniJ: „Wenn die Transmutationen auch für jeden Charakter eigenständig sind, dann ist das die beste Neuerung, die je implementiert wurde. Viele Spieler werden deshalb wohl legendäre Ausrüstung herstellen wollen.“

The1andonlygogoman64: „Nice, wenn ich also alle legendären Schmuckstücke habe, muss ich nie mehr aufgestiegene Ausrüstung kaufen? Sehr geil.“

Archon_Wing: „Das sind großartige Nachrichten. Es war eine gute Woche für das Spiel. Das neue WvW-Schmuckstück scheint interessant zu sein und wird es noch mehr mit den Änderungen. Diese geben Legendaries auch das Gefühl etwas Besonderes zu sein.“

Nimmermehr, ein beliebter, legendärer Stab

Was sagen Kritiker? Die wenigen Kritiker im Thread haben lediglich Sorgen, dass mit dem Legendären Arsenal auch das Aussehen der Ausrüstung übertragen wird. Konkret befürchten einige:

Wenn man sich den legendären Stab Nimmermehr herstellt, aber auf seinem Waldläufer das Aussehen auf einen anderen Stab wechselt, ändert sich dann auch der Skin beim Nekromanten?

Bisher gibt es auf diese Frage noch keine Antwort.

Ich denke jedoch, dass das Arsenal nicht wirklich immer auf die gleiche Waffe zurückgreift und deshalb das Aussehen beliebig auf jedem Charakter angepasst werden kann.

Legendäre Schmuckstücke sind am nützlichsten

Welche legendären Gegenstände lohnen sich besonders? Wer Aufgrund der Änderungen darüber nachdenkt, sich legendäre Ausrüstung zu besorgen, der sollte darauf achten, sich zuerst um legendäre Schmuckstücke zu kümmern. Diese lassen sich auf allen Charakteren anwenden, da man die Werte beliebt verteilen kann:

Im Anschluss daran lohnt es sich meist, die legendären Waffen herzustellen. Sie sind einfacher zu bekommen als die Rüstungen und je nach Waffe können auch mehr Klassen auf diese zugreifen.

Wer am Ende alle legendären Rüstungssets, Waffen und Schmuckstücke besitzt, der kann wohl einen frischen 80er-Charakter sofort perfekt ausrüsten. Dafür werden jedoch tausende Spielstunden und viel Gold benötigt. Eine tolle Beschäftigung also für das Endgame in Guild Wars 2.