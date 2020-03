Das MMORPG Guild Wars 2 hat mit dem Update „Visionen der Vergangenheit“ zwei neue legendäre Schmuckstücke eingeführt: Transzendenz und Konflux. Wir verraten euch, wie ihr sie herstellen könnt.

Was sind das für Schmuckstücke? Die beiden legendären Schmuckstücke ermöglichen euch das Wechseln von Attributen mit nur einem Klick. Zudem haben beide eine besondere Aura, mit der man sofort erkennt, dass ihr eines der Schmuckstücke besitzt:

Transzendenz ist dabei ein legendäres Amulett, dass ihr euch über das PvP erspielen könnt.

Konflux ist ein legendärer Ring, den es nur über das Welt gegen Welt gibt.

In diesem Guide verraten wir euch, welche Aufgaben es genau zu erledigen gibt, um an die Legendaries zu kommen.

So stellt ihr Transzendenz her

Für Transzendenz müsst ihr zwingend in das PvP. Dabei müsst ihr sowohl in der regulären Season spielen, als auch an Turnieren teilnehmen. Außerdem benötigt ihr weitere Gegenstände.

Als besonderen Effekt bringt Transzendenz eine Kugel mit sich, die euch umkreist. Im Inneren spiegelt sich ein Bild des PvPs wider. Den Effekt seht ihr am besten im Video vom YouTuber Roelski, aus dem auch das Titelbild des Beitrags stammt:

Schritt 1 – Die Erfolge

Zuerst müsst ihr zwei Erfolge abschließen, die euch mit wichtigen Gegenständen belohnen. Ihr findet sie in der Kategorie Wettkampf -> PvP-Eroberer:

Wappen des Turniersiegs – Gewinnt 20 Spiele in täglichen oder monatlichen Turnieren

– Gewinnt 20 Spiele in täglichen oder monatlichen Turnieren Wappen des Sieges – Gewinnt 120 Spiele in der Rangliste während einer PvP-Season

Als Belohnung erhaltet ihr Gegenstände, die dem Namen des jeweiligen Erfolgs entsprechen. Für die Turniersiege ist wichtig, dass ein Turnier alle 3 Stunden stattfindet. Dort spielt ihr direkt mehrere Runden, da seit neustem das Schweizer System im PvP gilt.

Dieser Schritt ist zusammen mit dem Farmen der Aufgestiegenen Scherben des Ruhms während der PvP-Saisons das zeitlich aufwendigste in der Herstellung von Transzendenz.

Wo steht der PvP-Händler? Für die nachfolgenden Schritte müsst ihr häufig einen der drei PvP-Händler aufsuchen. Sie stehen alle bei der Wegmarke Markt im Herz der Nebel:

Hier stehen die PvP-Händler, die ihr häufig aufsuchen werdet

Schritt 2 – Der Precursor Schlummernde Transzendenz

Im zweiten Schritt wird ein erstes legendäres Schmuckstück hergestellt, das jedoch noch keinen besonderen Effekt bietet. Dafür benötigt ihr mehrere „Unterschritte“.

Unterschritt 1 – Salzgeschmiedeter Nebel-Diamant

Zuerst kombiniert ihr das Wappen des Sieges aus Schritt 1 mit:

1 Phiole mit Salz – PvP-Amulett, bekannt vom legendären Rücken

– PvP-Amulett, bekannt vom legendären Rücken 1 Nebeldiamant – Lässt sich beim PvP-Händler für die folgenden Gegenstände kaufen: 25 Liga-Tickets 250 Aufgestiegene Scherben des Ruhms 250 Scherben des Ruhms

– Lässt sich beim PvP-Händler für die folgenden Gegenstände kaufen: 1 Nebelverbessertes Orichalcum – Lässt sich für die folgenden Gegenstände beim PvP-Händler kaufen: 250 Orichalcum-Barren 250 Aufgestiegene Scherben des Ruhms 250 Scherben des Ruhms

– Lässt sich für die folgenden Gegenstände beim PvP-Händler kaufen:

So kommt ihr an den Salzgeschmiedeten Nebel-Diamanten.

Unterschritt 2 – Gabe der Champions

Im nächsten Unterschritt erzeugt ihr die Gabe der Champions. Dafür braucht ihr:

1 Salzgeschmiedeter Nebel-Diamant – Aus Unterschritt 1

– Aus Unterschritt 1 1 Gabe der Nebel – Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 1 Gabe der Schlacht 1 Gabe des Ruhms 1 Gabe des Krieges 1 Würfel aus Stabilisierter dunkler Energie

– Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: Gabe der kämpferischen Hingabe – Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 1 Bericht über Liga-Teilnahme – 20 Liga-Tickets 1 Stern des Ruhms – 400 Aufgestiegene Scherben des Ruhms 1 Batzen Kondensierter Geisterenergie – 100 Geisterscherben 1 Glas destillierten Ruhms – 1.000 Scherben des Ruhms

– Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 1 Foliant der Nebel – Für 100 Folianten des Wissens beim PvP-Händler

Unterschritt 3 – Schlummernde Transzendenz

Im letzten Unterschritt, und damit für die Herstellung des ersten legendären Schmuckstücks, benötigt ihr 4 Gegenstände, die ihr in der Mystischem Schmiede kombiniert:

Gabe der Champions – Aus Unterschritt 2

– Aus Unterschritt 2 Nebel-Anhänger – Ein Aufgestiegenes Schmuckstück Ihr könnt es für 175 Aufgestiegene Scherben des Ruhms und 170 Scherben des Ruhms beim PvP-Händler oder für 260 WvW-Gefechts-Tickets und 250 Erinnerungen des Kampfes beim WvW-Händler oder für 100 Makellose Fraktal-Relikte und 2 Integrierte Fraktal-Matrixen beim Händler in den Fraktalen kaufen.

– Ein Aufgestiegenes Schmuckstück Mystischer Tribut – Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 2 Gaben der Kondensierten Magie 2 Gaben der Kondensierten Macht 77 Mystischen Glücksklee 250 Mystische Münzen

– Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: Gabe der Gefechtsbeherrschung – Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 5 Zertifikate der Unterstützung (kaufbar beim PvP-Händler) 2 Visionskristalle 250 Scherben des Ruhms 1× Perfekter Nebelkern

– Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her:

Herzlichen Glückwunsch, damit seid ihr im Besitz eines Legendaries, doch noch fehlt der coole Effekt.

Schritt 3 – Das finale Schmuckstück herstellen

Im nächsten Schritt besorgt ihr euch die letzten Komponenten für die Herstellung von Transzendenz, die wieder in der Mystischen Schmiede vereint werden:

Wappen des Turniersiegs – Habt ihr bereits in Schritt 1 bekommen.

– Habt ihr bereits in Schritt 1 bekommen. Essenz der lamatischen Eleganz – Diesen Gegenstand bekommt ihr beim Lorbeer-Händler für 3 Lorbeeren.

– Diesen Gegenstand bekommt ihr beim Lorbeer-Händler für 3 Lorbeeren. 250 Unidentifizierte Farben – Die könnt ihr selbst sammeln oder günstig im Handelsposten kaufen.

– Die könnt ihr selbst sammeln oder günstig im Handelsposten kaufen. Schlummernde Transzendenz – Habt ihr in Schritt 2 hergestellt.

Wenn ihr die 4 Gegenstände kombiniert, habt ihr das fertige legendäre Amulett im PvP hergestellt. Herzlichen Glückwunsch!

So stellt ihr Konflux her

Für Konflux müsst ihr zwingend in das Welt gegen Welt. Dabei müsst ihr vor allem viele Gefechts-Tickets sammeln und zudem an Eroberungen teilnehmen. Außerdem benötigt ihr weitere Gegenstände.

Als besonderen Effekt zeigt das Schmuckstück eine Kugel, die um euch kreist und in sich ein Bild vom WvW trägt. Genauer zeigt euch den Effekt das Video vom YouTuber Roelski:

Schritt 1 – Die Erfolge

Für Konflux müsst ihr zwei Erfolge abschließen. Ihr findet sie in der Kategorie Wettkampf -> Welt gegen Welt :

Wappen des Eroberers – Erobert 100 Ziele im WvW

– Erobert 100 Ziele im WvW Wappen des Rächers – Besiegt 100 Spieler im WvW

Als Belohnung erhaltet ihr Gegenstände, die dem Namen des jeweiligen Erfolgs entsprechen. Dieser Schritt ist zusammen mit den Gefechts-Tickets das zeitlich aufwendigste in der Herstellung von Konflux.

Wo steht der WvW-Händler? Für die nachfolgenden Schritte müsst ihr häufig einen WvW-Händler aufsuchen. Er steht immer in eurer Basis in jedem Grenzland und heißt: „Legende Kommandeur Kriegsschnitter:

Exemplarisches Beispiel, wo der WvW-Händler in den Grenzlanden steht

Schritt 2 – Der Precursor Schlummernder Konflux

Im zweiten Schritt wird ein erstes legendäres Schmuckstück hergestellt, das jedoch noch keinen besonderen Effekt bietet. Dafür benötigt ihr mehrere „Unterschritte“.

Unterschritt 1 – Kriegsbelobigung

Zuerst kombiniert ihr das Wappen des Eroberers aus Schritt 1 mit:

1 Gabe der Kriegsführung – Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 1 Mystische Essenz der Strategie – 1.000 Ehrenabzeichen 1 Mystische Essenz der Feindseligkeit – 500 Beweise der Heldentaten 1 Mystische Essenz des Blutbads – 500 Erinnerungen des Kampfes 1 Mystische Essenz der Ausradierung – 350 Gefechts-Tickets

– Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 1 Nebelperle – Für 750 Gefechts-Tickets und 250 Erinnerungen des Kampfes beim WvW-Händler zu kaufen

– Für 750 Gefechts-Tickets und 250 Erinnerungen des Kampfes beim WvW-Händler zu kaufen 1 Nebelverbessertes Mithril – Für 750 Gefechts-Tickets und 250 Erinnerungen des Kampfes beim WvW-Händler zu kaufen.

So kommt ihr an den Gegenstand Kriegsbelobigung.

Unterschritt 2 – Gabe der Welt

Aus der Kriegsbelobigung baut ihr nun die Gabe der Welt:

1 Kriegsbelobigung – Aus Unterschritt 1

– Aus Unterschritt 1 1 Gabe der Nebel – Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 1 Gabe der Schlacht 1 Gabe des Ruhms 1 Gabe des Krieges 1 Würfel aus Stabilisierter dunkler Energie

– Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 1 Gabe der Kriegshingabe – Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 1 Zertifikat der Ehre – 500 Ehrenabzeichen 1 Zertifikat der Heldentaten – 250 Beweise der Heldentaten 1 Batzen Kondensierter Geisterenergie – 100 Geisterscherben 250 Erinnerungen des Kampfes

– Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 100 Eisige Runensteine – Jeweils 1 Gold beim Händler im Eisklamm-Sund.

Unterschritt 3 – Der Precursor Schlummernder Konflux

Im letzten Unterschritt, und damit für die Herstellung des ersten legendären Schmuckstücks, benötigt ihr 4 Gegenstände, die ihr in der Mystischem Schmiede kombiniert:

Gabe der Welt – Aus Unterschritt 2

– Aus Unterschritt 2 Nebel-Band (Infundiert) – Ein Aufgestiegener Ring

– Ein Aufgestiegener Ring Mystischer Tribut – Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: 2 Gaben der Kondensierten Magie 2 Gaben der Kondensierten Macht 77 Mystischen Glücksklee 250 Mystische Münzen

– Diesen Gegenstand stellt ihr in der Mystischen Schmiede aus folgenden Komponenten her: Gabe der Eroberung – Diesen Gegenstand erhaltet ihr, wenn ihr die folgenden 4 in der Mystischen Schmiede verbindet: 1 Legendärer Dorn 4 Gabe der Schlacht 250 Erinnerung des Kampfes 2 Visionskristall

– Diesen Gegenstand erhaltet ihr, wenn ihr die folgenden 4 in der Mystischen Schmiede verbindet:

Schritt 3 – Das finale Schmuckstück herstellen

Im nächsten Schritt besorgt ihr euch die letzten Komponenten für die Herstellung von Konflux, die wieder in der Mystischen Schmiede vereint werden:

Wappen des Rächers – Habt ihr bereits in Schritt 1 bekommen.

– Habt ihr bereits in Schritt 1 bekommen. Blaupause für Alpha-Belagerungs-Golem – Diesen Gegenstand könnt ihr euch schnell im Handelsposten kaufen

– Diesen Gegenstand könnt ihr euch schnell im Handelsposten kaufen 250 Unidentifizierte Farben – Die könnt ihr selbst sammeln oder günstig im Handelsposten kaufen.

– Die könnt ihr selbst sammeln oder günstig im Handelsposten kaufen. Schlummernder Konflux – Habt ihr in Schritt 2 hergestellt.

Wenn ihr die 4 Gegenstände kombiniert, habt ihr das fertige legendäre Amulett im WvW hergestellt. Herzlichen Glückwunsch!

Diese beiden Amulette wurden mit den Visionen der Vergangenheit eingeführt. Dort findet ihr auch neue Rüstungen, Waffen und Miniaturen, die wir in einem Guide vorgestellt haben.