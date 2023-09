Mit der neuen Erweiterung wurde in Guild Wars 2 ein weiterer Weg eingeführt, um das Reittier Himmelsschuppe zu bekommen. In diesem Guide verraten wir, wie das geht.

Was benötigt ihr vor der Sammlung? Wer die Sammlung abschließen möchte, benötigt zwingend die neuste Erweiterung Secrets of the Obscure. Zudem müsst ihr einige Materialien besorgen, die ihr euch schon im Vorfeld verdienen könnt:

27 Gold

12 Aufgeladene Quarzkristalle – Diese bekommt ihr, wenn ihr 25 Quarzkristalle im Inventar habt und sie an einem Ort der Macht (Heldenpunkte, an denen man kanalisieren kann) aufladet. Das geht jedoch nur einmal pro Tag, also fangt am besten sofort damit an!

24 Stück Wildfleisch – Bekommt ihr gedroppt oder aus dem Handelsposten

60 Ektoplasmakugeln – Bekommt ihr für das Wiederverwerten von gelber Ausrüstung oder aus dem Handelsposten

300 Blutsteinstaub – Bekommt ihr aus verschiedensten Taschen, als Drop oder beim Abbau von Blutstein

29 Versorger-Marken – Diese bekommt ihr einmal pro Tag pro Händler im Tausch gegen verschiedene Items. Diese Händler findet ihr in den Hauptstädten und in den Gebieten von Heart of Thorns und Secrets of the Obscure. Insgesamt gibt es 30 von ihnen, aber nicht immer werdet ihr jedes Material besitzen. Fang auch hier lieber direkt an.

375 Statische Ladungen – Diese bekommt ihr für das Abschließen von Events im Himmelswacht-Archipel und als Belohnung für verschiedene Erfolge.

375 Prise Sternenstaub – Diese bekommt ihr für das Abschließen von Events in Amnytas und als Belohnung für verschiedene Erfolge.

500 Essenz der Verzweiflung – Diese bekommt ihr für das Abschließen von Riss-Events.

Außerdem müsst ihr noch eine Reihe von Orten aufsuchen und Aufgaben erledigen, die ihr in der Sammlung unter Secrets of the Obscure -> Horn von Maguuma -> Ein neuer Freund findet. Wir verraten euch die einzelnen Schritte hier im Guide.

Es empfiehlt sich währenddessen schon die neue Beherrschungslinie “Flugtraining” zu leveln, denn ihr benötigt zum Abschluss die Stufe “Geistiger Höhenflug”.

Lohnt sich die Sammlung auch für Besitzer der Himmelsschuppe? Ja, denn zum einen bekommen die Spieler, die bereits die Himmelsschuppe besitzen, darüber einen Erfolg im Gewölbe des Zauberers mit 300 Währung und natürlich die 5 Erfolgspunkte. Zum anderen schaltet sich eine neue Sammlung mit einem neuen Skin für die Himmelsschuppe frei.

Wer übrigens die alte Sammlung erledigen möchte, findet in diesem Artikel einen ausführlichen Guide:

Findet ein verwaistes Heimmelsschuppen-Ei

Für diese erste Aufgabe müsst ihr ein Himmelsschuppen-Ei finden. Dieses befindet sich zufällig in einem von 11 Himmelssschuppen-Nestern im Himmelswacht-Archipel oder in einem von 9 Nestern in Amnythas. Es kann sein, dass ihr alle 20 Nester besuchen müsst, bei einigen ging es jedoch viel schneller.

Wir haben euch hier zwei Karten eingebunden, auf denen die Nester markiert sind. Wir beginnen mit dem Himmelswacht-Archipel:

Ei 1 liegt einfach am Boden unterhalb der Strecke des Abenteuers

Ei 2 liegt offen sichtbar auf dem grünen Untergrund

Ei 3 liegt am höchsten Punkt der Garrenhoff-Inseln

Ei 4 liegt oben der hohen, fliegenden Insel. Dort einfach zum nordwestlichen Rand laufen.

Ei 5 liegt auf dem Felsen, den man auf der Karte auch gut erkennen kann

Ei 6 liegt in einer der Häuserruinen

Ei 7 liegt auf dem Dach des Gebäudes

Ei 8 liegt an der nördlichen Spitze vom Aufsteigenden Horst, leicht unterhalb der Hauptinsel. Ihr könnt euch da einfach runterfallen lassen und müsst nicht großartig fliegen.

Ei 9 liegt oben auf der fliegenden Insel

Ei 10 liegt auf der größten Insel, die in der Luft den Weg zum Turm des Zauberers ebnen

Ei 11 erreicht ihr nur nach dem Meta-Event

Amnytas:

Ei 1 liegt unterhalb des Turms allerdings noch auf der dazugehörigen Insel

Ei 2 liegt ganz oben auf der Mauer auf einem runden Plateau

Ei 3 liegt von der Wegmarke aus im Norden auf dem grünen Plateau ganz oben

Ei 4 liegt einfach etwas erhöht im Gras

Ei 5 liegt auch offen sichtbar im Gras

Ei 6 liegt etwas nach unten versetzt auf einem Vorsprung

Ei 7 liegt oben im Turm, etwas höher als der Ring drumherum

Ei 8 liegt unterhalb der Festung auf einem Vorsprung versteckt

Ei 9 liegt ebenfalls etwas weiter unten auf einem Vorsprung

Das Ei gefunden: Habt ihr das Ei gefunden, müsst ihr zurück direkt zur ersten Wegmarke im Himmelswacht-Archipel. Dort müsst ihr mit Dyanne sprechen, die direkt neben dem Abenteuer steht. Die gibt euch dann drei weitere Sammlungen.

Himmelschuppen-Ei-Infusion

Bei dieser Sammlung habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt wahlweise alle Stellen aufsuchen, die in der Sammlung beschrieben werden, oder ihr kürzt ab, indem ihr die Materialien kauft.

Jede der 13 Schritte kostet jedoch 100 Ektoplasmakugeln, 100 Magnetsteine oder T5-Mats und nochmal 100-250 weitere Materialien. Deswegen empfehlen wir lieber, jeden Ort einmal zu besuchen. Wir haben euch auch dazu Bilder der Orte eingebunden. Auf der Map werden euch die genauen Punkte markiert, wenn ihr vor Ort seid.

Himmelsschuppe des Wassers – Wegmarke Castervall in der Blutstromküste.

Himmelsschuppe des Feuers – Wegmarke Rümpler in der Schwarzen Zitadelle, kurz in die Lava springen.

Himmelsschuppe des Eises – Dieser Teil ist etwas tricky, wenn ihr die Lebendige Welt Staffel 3 nicht habt. Dann müsst ihr auf das Welt-Event mit der Klaue Jormargs warten, das im Eisklamm-Sund stattfindet. Ansonsten könnt ihr einfach ins Bitterfrost-Grenzland reisen. Die Eisstürme dort findet ihr rund um die Wegmarke Tiefste Betrübnis.

Himmelsschuppe der Erde – Wegmarke Wohlstand in der Trockenkuppe, einfach in den Treibsand springen.

Himmelsschuppe der Luft – Dafür müsst ihr zuerst in das Sprungrätsel kommen. Hier gibt es vier Eingänge. Danach müsst ihr bis zum Windkonzentrat springen. Ein Video für das ganze Puzzle haben wir hier eingebunden:

Himmelsschuppe des Lebens – Für diesen Teil müsst ihr einfach 20 Verbündete wiederbeleben. Das gilt sowohl für Spieler als auch für NPCs. Viele tote NPCs findet ihr etwa beim Thaumanova-Reaktor in der Provinz Metrica, aber auch bei jedem großen Meta-Event.

Himmelsschuppe des Blutes – Hierfür müsst ihr einfach 100 Gegner beim Bluthügel-Lager in den Gendarran-Feldern töten.

Himmelsschuppe des Wachstums – Geht hierfür in den Hain und besucht ein kleines Beet im Westen. Reist zur Wegmarke Caledon und hüpft dann einfach direkt über die Mauer und lasst euch nach unten fallen.w

Himmelsschuppe des Todes – Reist zur Wegmarke Altar der ermordeten Träume in der Fluchküste und interagiert dort mit einem Sarg.

Himmelsschuppe des Geistes – Reist zur Wegmarke Blutflossen-See in der Eisenmark. Dort sollt ihr mit dem Kessel des Großen Feuers interagieren, einem Heldenpunkt.

Himmelsschuppe der Furcht – Reist in den Südwesten von Ebonfalke (Felder der Verwüstung) und attackiert dort Hühner. Irgendwann attackieren euch wütende Hühner zurück.

Himmelsschuppe der Tapferkeit – Bezwingt 4 Weltbosse. Dazu zählt etwa auch die Klaue Jormags, die ihr zuvor erledigen solltet.

Himmelsschuppen-Erstausstattung

Für diese Sammlung müsst ihr 13 Gegenstände besorgen, die ihr teilweise aber auch einfach kaufen könnt oder sogar müsst.

Himmelsschuppen-Leckerchen – Diese könnt ihr für 12 Aufgeladene Quarzkristalle, 24 Stück Wildfleisch, 60 Ektoplasmakugeln und 300 Blutsteinstaub direkt bei Dyanne kaufen. Diese Items hatten wir euch eingangs im Guide schon vorgestellt.

Herzhafte Kryptis-Haut – Diese bekommt ihr von Kryptis – am besten bei Riss-Events – gedroppt.

Schmackhafte Wanderration – Dafür müsst ihr Jotun töten. Viele davon findet ihr in den Schauflerschreck-Klippen östlich der Wegmarke Hessdallen Kenning.

Köstlicher Verschlinger-Rückenpanzer – Dafür müsst ihr Verschlinger töten. Ihr findet viele von ihnen in den Ebenen von Aschfurt an der Wegmarke: Katakomben von Ascalon.

Knuspriges Chak-Bein – Eine riesige Menge von Chak findet ihr in den Verschlungenen Tiefen. Portet am besten zum Zusammenfluss der Ley-Linien und lauft dann nach Westen.

Wohlschmeckende moosbedeckte Rinde – Hierfür müsst ihr Baum-Hirten töten. Ihr findet eine Menge davon im Königintal westlich der Wegmarke Phinney.

Saftiges Wurmsegment – Viele Würmer findet ihr in und um der Findwurm-Höhle bei der gleichnamigen Wegmarke in den Wanderer Hügeln. Alternativ könnt ihr zur Wegmarke Desider Atum und gleichzeitig Schleime töten.

Delikates schleimgebeiztes Fleisch – Einige Schleime findet ihr in der Provinz Metrica, südlich der Wegmarke Desider Atum.

Geschmiedetes Fußknöchel-Gelenk – Die meisten Geschmiedeten findet ihr nördlich der Wegmarke Schicksalsschlucht in der Kristalloase. Solltet ihr kein Path of Fire besitzen, findet ihr einige davon im Wüstenteil des Himmelswacht-Archipels.

Vogelpfeife – Die Pfeife bekommt ihr vom NPC Gortho, Sohn des Malik. Er steht in der Eisenmark wahlweise ganz im Nordosten in der Schwindherz-Strecke oder unterhalb der Wegmarke Lichtungssturz. Das ist der NPC mit der Oger-Pfeife. Die Vogelpfeife kostet dort 2 Gold.

Plüsch-Quaggan – Den Plüsch-Quaggan bekommt ihr beimHändler Sven Edson im Turm des Zauberes im äußeren Ring, direkt leicht südöstlich unter der Wegmarke Turm-Innenhof. Der Gegenstand kostet 10 Gold.

Strapazierfähige Dolyak-Decke – Für diesen Gegenstand müsst ihr das Herz von Hirtin Lyod südlich der Abtei Durmand im Lornas Pass abschließen. Dann verkauft Lyod euch den Gegenstand für 3 Gold.

Himmelsschuppen-Sattelmaterialien

Für diesen Teil der Sammlung müsst ihr die 10 Fraktions-Versorger in den neuen Gebieten aufsuchen und dort die benötigten Materialien kaufen. Für diese benötigt ihr die Marken und die restlichen Materialien, die wir eingangs im Guide erwähnt haben.

Wir haben euch eine Karte zu den jeweiligen Positionen erstellt, wobei diese auch direkt auf der Karte zu sehen sind.

3 – Jadegesponnener Seidenfaden

5 – Edles Mahagoni aus Maguuma

7 – Deldrimor-Nieten

8 – Garrenhoff-Webstoff

9 – Elonisches Sandpapier

1 – Mit Sternenstaub infundiertes Leder

2 – Nebel-Infundiertes Sattel-Öl

4 – Robuste Sattelbeschläge

6 – Satteltasche der Lagerung

10 – Besonders klebriger Teer

Die Himmelsschuppe bekommen

Zum Abschluss, nachdem ihr die drei Sammlungen und die Beherrschung gelevelt habt, müsst ihr ein letztes Mal zu Dyanne sprechen. Dann ist der Erfolg abgeschlossen und ihr erhaltet permanent die Himmelsschuppe oder aber die zusätzlichen Belohnungen, wenn ihr schon eine besitzt.

Außerdem schaltet sich darüber die Sammlung “Ein neues Aussehen” frei, über die ihr einen Himmelsschuppen-Skin verdienen könnt.

Wie hat euch die neue Sammlung gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

