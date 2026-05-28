„Kauft das Spiel nicht!“ Entwickler warnt, den eigenen Titel auf Steam zu kaufen, schützt die Brieftasche der Fans

Ein Entwickler warnt seine Fans vor dem Kauf seines eigenen Titels auf Steam, doch der Grund dafür kommt bei den Gamern richtig gut an.

Warum warnt der Entwickler? Auf Reddit diskutiert gerade die Community in einem viralen Post über eine seltsame Nachricht auf Steam. Denn dort warnt der Entwickler von Final Sentence, man solle sein Spiel bitte nicht kaufen.

Hinter der Warnung steckt der Hinweis, dass es bald rund um das Spiel einen Sale geben soll. Und der Entwickler möchte deshalb die Spieler davor warnen, zu früh zuzuschlagen, um ein paar Euro zu sparen.

Mit dem ersparten Geld sollen die Gamer sich lieber einen Kaffee oder ein elektrisches Staubgebläse für ihren PC und ihre Tastatur kaufen, das sei das Geld wirklich wert.

Hier könnt ihr einen Trailer für Final Sentence sehen:

Video starten Jeder Tippfehler kann zum Game Over führen: Der Trailer zu Final Sentence Autoplay

Eine Warnung mit Folgen

Was hat die Warnung gebracht? Die Ehrlichkeit des Entwicklers, der möchte, dass seine Fans Geld sparen, war wohl die beste Marketing-Aktion überhaupt. Der Beitrag der Warnung ging auf Reddit viral und erhielt dort über 31.000 Upvotes.

Darunter fragen mehr als 10.000 Gamer nach dem Titel des Spiels und fragen sich, wie der Beitragsersteller vergessen konnte, das Spiel zu verlinken. In den Kommentaren gibt es Lob für den Entwickler auf Reddit:

Rogalicus: „Auch wenn es eine nette Geste ist, bewahren sie sich wahrscheinlich auch vor Rückerstattungen.“

DaemonsMercy: „Die Absichten sind gut, aber ich glaube nicht, dass sich sehr viele Leute die Ankündigungen ansehen werden.“

mikeneal_XD: „Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich ein Spiel gekauft habe, nur damit es keine Woche später in einem Angebot oder einem Dienst auftaucht, den ich bereits habe.“

Substantial_Cat4540: „Es ist Marketing.“

Worum geht es im Spiel? Der Grund für die Warnung kommt nicht ganz von irgendwo. Final Sentence ist im Kern ein ganz besonderes Battle Royale, bei dem ihr gegen andere Spieler im Schnellschreiben antretet.

Fehler und zu langsames Schreiben führen zu eurem Ende, was dazu führt, dass ihr automatisch besser und schneller im Tippen werdet. Doch blickt man auf die Spielerzahlen auf SteamDB, dann sieht man gerade einmal etwa 30 Spieler als Höchststand am Tag. Zu wenige, um ein Battleroyal wirklich mit Spielern zu füllen und es spaßig werden zu lassen.

Zwar können Spieler auch in privaten Lobbys gegen Freunde spielen, doch wer sich das Spiel einfach so kauft, könnte es wohl enttäuscht zurückgeben. Entsprechend sinnvoll ist der Tipp, auf einen Sale und das Mehr an Spielern zu warten, die den Titel wieder spaßiger machen.

Trotz des guten Marketings ist The Final Sentence kein Titel, der die Massen bislang überzeugen konnte. Wer ein echtes Battle Royale spielen will, sollte mal wieder bei Fortnite vorbeischauen, denn eure Lieblingscharaktere sind vermutlich schon dort: Die Macher von Fortnite schicken ausgerechnet Disney-Charaktere in einen Shooter, um ARC Raiders Konkurrenz zu machen