2019 war kein gutes Jahr für Guild Wars 2. Doch die Entwickler schauen positiv in die Zukunft und verraten, wie es mit dem MMORPG weitergehen soll.

Was ist für 2020 geplant? In einem Forenbeitrag wendet sich der neue Content Design Lead Andrew Gray an die Spieler. Darin berichtet er von einem schweren Jahr 2019, das durch die Entlassungen bei ArenaNet geprägt wurde.

Er schaut aber selbst positiv ins neue Jahr. Dabei verrät Gray, was die Pläne und Ziele für Guild Wars 2 in 2020 sind:

2020 soll ein Grundstein für die neue Zukunft gelegt werden.

Als Nächstes sollen die ankündigten Visionen der Vergangenheit aus der Roadmap kommen.

Die Episoden 3 und 4 der Eisbrut-Saga sollen wieder zusammenhängen. Der Schwerpunkt liegt auf einem Meta-Event mit „Push & Pull“-Gefühl.

Generell sollen die kommenden Inhalte nachhaltiger sein und mehr Wiederspielwert bieten.

Nach den Episoden 3 und 4 soll sich an dem Modell der Lebendigen Welt Staffel 1 orientiert werden. So sollen die Inhalte gemeinschaftlicher sein, ohne jedoch direkt wieder entfernt zu werden, wie es 2013 und 2014 noch der Fall war.

Wie sieht es mit Instanzen aus? Seit Juni 2019 gab es keinen neuen Raid, seit Januar 2019 kein neues Fraktal. Auf diese Inhalte warten die Spieler aktuell verzweifelt.

Doch auch dazu äußerte sich Gray in seinem Post:

Er selbst setzt sich dafür ein, dass an neuen Fraktalen gearbeitet wird. Cameron Rich, der schon während der Lebendigen Welt Staffel 3 Inhalte wie das Albtraum-Fraktal kreiert hat, soll ein neues Fraktal erstellen, samt Herausforderungsmodus.

Bei den Raids sieht es hingegen schwieriger aus. Sie ziehen nach eigener Aussage nur eine kleine Spielerschaft an. Die Angriffsmissionen, die seit dem Prolog der Eisbrut-Saga mit jeder Episode eingeführt wurden, sollen als Sprungbrett und Einstieg dazu dienen.

Trotzdem achten die Entwickler darauf, dass es auch Inhalte für das Hardcore-Publikum gibt.

Schlachtzug in Guild Wars 2 ist unterhaltsam, aber zu leicht

Zweifel an der Zukunft von Guild Wars 2

Wo liegt das Problem von GW2? Zwar klingen die neuen Pläne für das MMORPG sehr positiv, doch viele Spieler sind trotzdem nicht überzeugt. Ihnen sitzt ein schweres Jahr 2019 im Rücken, in dem es weniger Content und viele Probleme gab.

Viele zweifelten vor allem nach der ersten Episode der Eisbrut-Saga an der Zukunft des Spiels. Das nahm zwar manchmal auch kuriose Züge an, doch gleichzeitig war auch viel Wahrheit dabei.

In der Vergangenheit wurden viele Versprechen gesprochen oder erst zu spät eingelöst. Auf Inhalte, die einer Erweiterung würdig sind, oder das Allianzen-Update im WvW wird noch immer gewartet.

Das lässt die Spieler auch an den Plänen für neue Episoden, Fraktale und Raids zweifeln.

Quadim, der letzte Raidboss – Er kam im Juni 2019 ins Spiel

Guild Wars 2 zeigt sich offen und das ist gut so

Alex meint: Ich hingegen freue mich über das, was gesagt wurde, aber noch viel mehr darüber, wie ArenaNet plötzlich kommuniziert.

Seit Release des MMORPGs wussten wir Spieler eigentlich nie, wie es mit Guild Wars 2 weitergeht. Roadmaps kannten wir nicht, eine Vorschau auf das neuste Update gab es in der Regel erst eine Woche vorher.

Jetzt jedoch kriegen wir Roadmaps für ganze Quartale, Ausblicke auf die Zukunft und frühzeitige Einblicke in Balance-Patches. ArenaNet zeigt sich offener als je zuvor und auch wenn die Inhalte nicht immer perfekt sind, so hat man jetzt wenigstens das Gefühl, dass sich um die Spieler gekümmert wird.

Jormag – Ein Antagonist der Eisbrut-Saga

Dieser Wechsel begann für mich schon in der Präsentation der Eisbrut-Saga. Diese bekam zwar aufgrund der Inhalte viel Kritik, doch sie war für mich ein erstes Zeichen dafür, dass ArenaNet eben nicht mit Guild Wars 2 abgeschlossen hat.

Andrew Gray spricht von einem neuen Grundstein, der 2020 für die Zukunft von Guild Wars 2 gelegt werden soll. Der wird sicherlich nicht dafür sorgen, dass das MMORPG plötzlich Millionen von Spielern gewinnt.

Aber er könnte dafür sorgen, dass wir noch viele Jahre Spaß mit Guild Wars 2 haben.