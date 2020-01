Für Guild Wars 2 läuft es in den letzten Monaten nicht überragend. Immer wieder kommt es zu Kontroversen, so auch in der vergangenen Woche. Diesmal jedoch haben sich einige Spieler verrannt. Trotzdem zeigt sich, dass viele um das MMORPG besorgt sind.

Was ist passiert? Am Freitag, den 17. Januar, eröffnete ein Spieler einen reddit-Thread zu Lead Designerin Jennifer Scheurle. Darin teilte er mit, dass sie auf Twitter in der Biografie nur noch den Hinweis „Lead Designer bei ArenaNet“ stehen hatte, nicht jedoch Lead Designer von GW2.

Daraufhin begann eine Diskussion darüber, dass schon wieder Entwickler für ein neues Projekt, vermutlich ein Spiel für Konsolen, abgezogen werden. Bei den Entlassungen im Februar wurde bekannt, dass viele Mitarbeiter von ArenaNet an anderen Projekten und nicht mehr an Guild Wars 2 gearbeitet hatten.

Viele Fans hatten die Hoffnung, dass ArenaNet den Fokus zurück auf das MMORPG legen würde. Durch den Weggang vom Präsidenten Mike O’Brien im Oktober und nun durch den Wechsel der Lead Designerin sahen sie diese Hoffnungen jetzt als zerstört an. Doch das erwies sich als falsch.

Was war daran falsch? Jennifer Scheurle reagierte auf den Thread mit einem Tweet. Darin bestätigte sie zwar, dass sie nicht an Guild Wars 2 als Lead Designerin arbeitet, was aber auch daran liegt, dass sie nie an dem MMORPG gearbeitet hat:

Ich sah diesen Reddit-Thread auftauchen, in dem es darum geht, dass ich GW2 als Lead Designer verlassen habe, und ich möchte klarstellen, dass dies ungenaue Informationen sind, da ich nie ein Designer bei GW2 war.

Sie zeigt damit, dass viele Spieler überhaupt keine Ahnung von den Rollenverteilungen und den Ereignissen hinter den Kulissen haben. Zudem zeigt es, dass die Ängste rund um Guild Wars 2 inzwischen immer kuriosere Formen annehmen.

Alles ist schlechter als früher

Wovor haben die Spieler Angst? Immer wieder gibt es Threads und Diskussionen, in denen der Untergang von Guild Wars 2 prophezeit wird. Dafür braucht es nicht mal einen realen Grund, wie die Aktion mit Jennifer Scheurle zeigt.

Aber auch für den alltäglichen Ablauf wird das Spiel inzwischen stark kritisiert:

Der Shop ist ein Diskussionsthema, weil ein großer Fokus darauf liegen soll. Die Shop-Updates gibt es an jedem Dienstag aber schon seit mehr als 7 Jahren.

Spieler befürchten einen Maintenance-Mode, obwohl die Entwickler Inhalte für jeden Monat des Jahres angekündigt haben. Die letzten drei Content-Patches hatten 10 und 11 Wochen Abstand zueinander, weniger als in den Jahren zuvor. Dazwischen fanden zudem Events zu Halloween, Weihnachten und das Mondneujahr statt.

Guild Wars 2 präsentiert zum ersten Mal seit Release Roadmaps mit klaren Zielen und sogar komplett neuen Inhalten.

Viele dieser Punkte schüren Ängste, die es so gar nicht geben muss. Trotzdem erreichen diese auch viele Nicht-GW2-Spieler, die sich wiederum davon abschrecken lassen.

Welche Kritik ist berechtigt? Es gibt aber auch berechtigte Punkte zur Sorge. So wurden Expansion-Inhalte versprochen, die bisher nicht ins Spiel gekommen sind.

Auch in puncto Kommunikation ist es um die Entwickler sehr still geworden. Das ist besonders für Fans von Instanzen schwierig, denn aktuell sind keine neue Fraktale oder Raids in Sicht.

Auch ein angekündigtes WvW-Update lässt seit bald 2 Jahren auf sich warten.

Lediglich im PvP gibt es mit Ben P. und CmC zwei Entwickler, die die Spieler immer wieder über Fortschritte informieren, auch wenn sie noch so klein sind. Leider dauert es sehr lange, bis es diese Neuerungen tatsächlich ins Spiel schaffen.

Steht das Ende von Guild Wars 2 bevor?

Wie sieht die Zukunft von Guild Wars 2 aus? Guild Wars 2 hält sich seit mehr als 7 Jahren auf dem Markt und liefert immer noch gute Quartalszahlen ab. Es ist der einzige Titel von ArenaNet und damit auch die einzige Einnahmequelle.

Langfristig müssen neue Spiele folgen, damit die Entwickler sich über Wasser halten können. Darum ist es logisch, das an anderen Titeln gearbeitet wird und das Guild Wars 2 nicht mehr alleine im Portfolio der Firma stehen wird.

Aber das bedeutet nicht gleichzeitig die Einstellung von GW2.

Das MMORPG hat mit seinen Features wie dem Aufheben von Level-Barrieren und dem Loot für alle positiven Einfluss auf das komplette Genre genommen. Noch immer zählt es zu den MMORPGs mit dem größten Interesse in Deutschland. Noch immer ist die Community im Spiel sehr aktiv und hilfsbereit.

Was Guild Wars 2 in meinen Augen aktuell fehlt, ist einfach frischer Wind. Die Updates sind immer identisch aufgebaut und das seit bald 4 Jahren. Das langweilt die Veteranen.

Da liegt es jetzt an den Entwicklern gegen den Trend zu steuern und die Spieler zu überraschen. Das ist durchaus noch möglich, wenn der Wunsch dafür da ist. Guild Wars 2 wird sicherlich nie mehr das größte MMORPG überhaupt. Aber es kann noch über viele Jahre erfolgreich weitergehen.