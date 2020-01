Auch wenn die Sprungrätsel schon zu Release in Guild Wars 2 enthalten waren, sind sie bis heute ein Highlight für unseren Autor Alexander Leitsch. Jahre später besucht er sie regelmäßig und scheitert noch immer an einigen von ihnen.

Was sind Sprungrätsel? In Guild Wars 2 gibt es in vielen Gebieten Orte, die etwas versteckt oder in einer größeren Höhe liegen. Ich erreiche sie nur, in dem ich im Parcours-Stil einem bestimmten Weg zu ihnen folge.

Da es in dem MMORPG jedoch keine Kletter-Mechanik gibt, muss ich bei Bäumen von Ast zu Ast oder in Bergen von Felsvorsprung zu Felsvorsprung springen.

Sprungrätsel gibt es dabei in allen erdenklichen Längen und Schwierigkeiten und sogar in den PvP-Gebieten.

Die Sprungrätsel in Guild Wars 2 gehören zu den besten Erlebnissen des Spiels.

Warum faszinieren sie mich? Sprungrätsel oder im englischen Jumping Puzzles, sind ein Inhalt von Guild Wars 2, der mich seit Jahren fasziniert. Das coole daran ist, dass

ich die Rätsel in der Regel alleine und ohne die Hilfe anderer Spieler abschließen kann. Sie sind daher ein idealer Zeitvertreib, wenn ich auf eine Gruppe oder ein Meta-Event warte.

am Ende häufig Erfolge und kleine Belohnungstruhen warten.

ich häufig innerhalb eines Rätsels auf Panoramen treffe. Dabei handelt es sich um Orte, die beim Interagieren eine Video-Sequenz mit Kamerafahrt durch die Umgebung aktivieren.

ich mich immer wieder selbst herausfordern kann, ein Rätsel ohne Fehler oder besonders schnell abzuschließen.

Dank der verschiedenen Inhalte und den Unterschieden in Schwierigkeit und Aufbau komme ich zudem immer auf meine Kosten, egal in welcher Stimmung und wie konzentriert ich bin.

Für welchen Spielertyp ist Guild Wars 2 das ideale MMORPG?

Rätsel in unterschiedlichen Formen und Schwierigkeiten

Was für Sprungrätsel gibt es? In Guild Wars 2 ist bei den Sprungrätseln so ziemlich alles möglich:

Mal geht es in luftige Höhen, in dem ich einen Berg über einen bestimmten Pfad erklimme.

Mal ist es ein Sprungrätsel in einer Höhle, bei dem es nach unten geht. Hier muss ich aufpassen, dass ich nicht an Fallschaden sterbe.

Es gibt aber auch Sprungrätsel, die Magie oder Technik nutzen. Für das Rätsel „Vexx Labor“ aktiviere ich Plattformen, die nur für eine kurze Zeit vorhanden sind. Hier kommt es dann auch auf Geschwindigkeit an.

Auch die Natur wehrt sich in dem ein oder anderen Rätsel. So gibt es Winde, die einen in regelmäßigen Abständen von den Plattformen pusten. Aufmerksamkeit spielt in diesen Rätseln dann eine wichtige Rolle.

Goemms Labor, eines der schönsten Puzzles in GW2

Was ist das schwierigste Sprungrätsel? Guild Wars 2 hat viele Rätsel und einige von ihnen sind verdammt schwierig.

Persönlich kämpfe ich am stärksten mit „Steine hüpfen“. Dabei folgt man einem Weg aus Geysiren in der Südlicht-Bucht, bei dem für eine kurze Zeit Plattformen nach oben gedrückt werden. Hier kommt es auf Geschwindigkeit an; nicht unbedingt meine Stärke.

Das Rätsel „Hüpft auf den Vulkan“ ist aktuell eines der längsten und wird deshalb auch als sehr schwierig angesehen. Jedoch gibt es hier Speicherpunkte, zu denen man teleportiert wird, wenn man sterben sollte.

Auch der Uhrturm des Verrückten Königs, ein besonderes Sprungrätsel, welches nur zu Halloween im Spiel ist, wird als sehr schwierig beschrieben. Hier spielen die Geschwindigkeit und der Druck, zwingend mit mehreren Spielern unterwegs zu sein, eine große Rolle.

Die Super Adventure Box als Königsdisziplin

Was ist die Super Adventure Box? Bei der SAB handelt es sich um einen speziellen Inhalt, der ursprünglich als Aprilscherz erschien und inzwischen jedes Jahr Ende März zurückkehrt.

Die SAB ist ein Spiel im Spiel. Euer Charakter nimmt darin die Rolle einer 16-Bit-Figur ein und muss eine entsprechend gestaltete Welt durchqueren. Angelehnt ist dies an erfolgreiche Jump and Runs von Nintendo, wie man auch dem dazugehörigen Trailer von Guild Wars 2 entnehmen kann:

Was ist das Besondere an der SAB? Die SAB besteht quasi nur aus simplen Kämpfen und komplizierten Sprüngen. Im „bockschweren“ Modus kommen zudem unsichtbare und unfaire Fallen dazu.

Es erinnert dann etwas an schwierige Games wie „I wanna be the Guy“.

Die Sprungrätsel in 2020

Kann man noch heute mit den Sprungrätseln Spaß haben? Definitiv ja! Zwar kamen mit Reittieren und Gleitern Möglichkeiten ins Spiel, um die Rätsel auszutricksen. Doch in der Regel sind diese beiden Inhalte in der Nähe der Sprungrätsel deaktiviert. Zudem könnt ihr aktiv darauf verzichten, sie einzusetzen, falls es doch möglich sein sollte.

Die Belohnungen für die Puzzles fallen jedoch gering aus. Sollte es euch nur um den Spaß oder die Erfolgspunkte gehen, kann ich jedem die Sprungrätsel nur ans Herz legen.

Inzwischen findet ihr auch zu jedem Rätsel viele Guides und Videos. Ich empfehle euch jedoch, die Rätsel ohne Hilfe anzugehen. Das macht es zwar schwerer, aber auch das Erfolgserlebnis größer.

Wer am Ende aber wirklich gar nicht weiterkommt, kann sich sogar von anderen Spielern via Portal zum Ende eines Puzzles bringen lassen.

Ein weiteres Sprungrätsel, diesmal aus dem Caledon Wald

Wann erschien das letzte neue Puzzle? Das letzte Sprungrätsel erschien mit dem Gebiet Grothmar-Tal in der Prolog-Episode im September 2019. Das Rätsel gehört jedoch zur einfacheren Sorte.

Es ist gut möglich, dass schon in der kommenden Episode der Eisbrut-Saga ein neues Puzzle enthalten ist.

Würde ich solchen Content gerne in anderen MMORPGs sehen? Auch diese Frage kann ich mit Ja beantworten. Ich liebe Sprungrätsel und halte sie für eine gute Ergänzung, sofern es die Steuerung zulässt. Manche Spiele haben auch ähnliche Inhalte, aber nicht in der Größe und dem Umfang von GW2.

Guild Wars 2 kombiniert die Rätsel mit coolen Elementen wie den Panoramen oder mit magischen Effekten, was den Inhalt einzigartig und besonders macht. Falls ihr euch nie Sprungrätsel angeschaut habt, solltet ihr dies unbedingt nachholen!

In Guild Wars 2 läuft nicht alles perfekt. Darum habe ich meinen persönlichen Wunschzettel an die Entwickler geschrieben: