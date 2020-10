In Guild Wars 2 herrschte in den vergangenen Wochen eine Art Sommerpause der Lebendigen Welt. Nun jedoch wurden die nächsten Updates angekündigt. Geplant sind 4 neue Episoden und mehrere Festivals in den nächsten 7 Monaten.

Wie geht es mit Guild Wars 2 weiter? Im September 2019 startete die Eisbrut-Saga als fünfte Staffel der Lebendigen Welt. Die enthielt bisher 6 Story-Episoden, darunter auch ein Rückblick in die Vergangenheit. Zuletzt erschien ein neues Fraktal, der Sunqua-Gipfel. Er sollte die Sommerpause etwas überbrücken.

Für die kommenden 7 Monate sind 4 weitere Updates geplant. Die erscheinen unter dem Motto „Die Eisbrut-Saga: Champions“ und sollen die Staffel zum Abschluss bringen.

Die Patches erscheinen alle 2 Monate, im November, Januar, März und Mai. Zwischen diesen Updates sind Festivals geplant, darunter der jährliche Wintertag, das Mondneujahr oder die Rückkehr der Super Adventure Box im April. Damit hält sich ArenaNet an ihr Versprechen, dass in jedem Monat etwas Aufregendes im Spiel passiert.

Roadmap für die letzten Monate 2020 und den Anfang von 2021.

Neue Belohnungen und neuer Gruppen-Content

Was bringen die neuen Episoden? Im Blogpost zur Roadmap verrieten die Entwickler bereits erste Details, was euch in den neuen Story-Episoden erwartet:

Jede Episode soll eine Drachenhilfe-Mission enthalten. Die kann allein oder mit 5 Spielern abgeschlossen werden. Diese Missionen sind wiederholbar und drehen sich um Kämpfe gegen die Drachendiener.

Es sind „Mobilisierungs-Events“ geplant, in denen ihr Freundschaften mit anderen Fraktionen schließen könnt, die euch dann in den Drachenhilfe-Missionen zur Seite stehen. Wo diese stattfinden und welche Fraktionen es geben wird, ist bisher nicht bekannt

Es sind neue Beherrschungen geplant

Es wird Fraktionshändler und neue Waffen-Rezepte geben

Jede Episode bringt wie gewohnt neue Erfolge, Sammlungen und Belohnungen mit sich.

Der erste Trailer zu Kapitel 1: Waffenstillstand ist für den 5. November geplant.

Was passiert noch? Die alten Episoden „Keine Gnade“ und „Jormags Erwachen“ erschienen bedingt durch die Corona-Einschränkungen im Frühjahr ohne Vertonung. Diese soll am 17. November in einem Update nachgereicht werden.

Ebenfalls im November ist der Release von Guild Wars 2 auf Steam geplant:

Guild Wars 2 erscheint 8 Jahre nach Release auf Steam und das könnte sich lohnen

Kommt die Erweiterung im Anschluss an die Staffel 5?

Was passiert nach der Roadmap? Das ArenaNet eine so ausführliche Roadmap bis Mai 2021 veröffentlicht, ist eher ungewöhnlich. Bisher gab es nur eine Übersicht über die kommenden 3 Monate.

Der Plan macht deutlich, wie lang die Eisbrut-Saga gehen wird. Was danach kommt, ist zwar nicht bekannt, doch vermutlich wird es bis zur kommenden Erweiterung „End of Dragons“ keine größeren Updates geben. Immerhin soll diese noch 2021 erscheinen.

Die letzten beiden Erweiterungen erschienen im Oktober und September. Dieser Zeitraum scheint auch für „End of Dragons“ wahrscheinlich. Bisher ist dazu nur bekannt, dass sie zum Kontinent Cantha führen wird. Ein Leak verspricht bereits viele tolle Inhalte für die Erweiterung, doch eigentlich klingt er zu schön, um Wahr zu sein.