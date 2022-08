Guild Wars 2 feiert den Release auf Steam – Zeigt im Trailer, was ihr dort ab sofort erhalten könnt

Was haltet ihr davon, dass Guild Wars 2 nach 10 Jahren auf Steam veröffentlicht wird? Schaut ihr euch das MMORPG demnächst auf Steam an oder spielt ihr bereits? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Ab wann ist Guild Wars 2 auf Steam verfügbar? Spieler können den Titel ab sofort, also ab dem 23. August 2022 um 21:00 Uhr, kostenlos via Steam herunterladen.

Was passiert bei Guild Wars 2? Das beliebte MMORPG Guild Wars 2 wird am 28. August 2022 schon 10 Jahre alt. Aus diesem Grund veröffentlichen die Entwickler das Spiel nun offiziell auf Steam.

Insert

You are going to send email to