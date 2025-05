Das beliebte MMORPG Guild Wars 2 hat in einem Jahr 24 % des Umsatzes verloren, NCsoft hat aber noch andere Sorgen

Der neue Finanzbericht von Publisher NCsoft ist da. Das Gaming-Unternehmen zeigt dabei auch, wie es um einige der beliebten MMORPGs steht und Guild Wars 2 sticht ganz besonders heraus.

Wie geht es Guild Wars 2? Der neue Finanzbericht von NCsoft hat die Umsatzzahlen für das aktuelle und die vorherigen 4 Quartale geliefert. Die Umsätze des langjährigen MMORPG-Dauerbrenners Guild Wars 2 sinken und das nicht nur einmalig, sondern über mehrere Quartale hinweg.

Q1 2024: rund 16,2 Millionen Euro Umsatz

Q2 2024: kleine Einbußen auf rund 15 Millionen Euro

Q3 2024: deutlicher Rückgang auf 12,15 Millionen Euro

Q4 2024: vorübergehende Erholung auf 15,8 Millionen Euro

Q1 2025: erneuter Einbruch auf 12,3 Millionen Euro

Insgesamt bedeutet das: Guild Wars 2 hat innerhalb eines Jahres rund 24,1 % seines Umsatzes verloren. Auch wenn das MMORPG sich kurzzeitig über die Winterzeit erholen konnte, scheint dieser Effekt 2025 bereits wieder verpufft zu sein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Janthir Wilds sehen:

Nur Blade & Soul zeigt Wachstum

Wie steht es um die anderen MMORPGs von NCsoft? Das Portfolio von NCsoft besteht gleich aus mehreren bekannten MMORPGs. Doch ein Blick auf die anderen Titel offenbart ein ähnliches Bild wie bei Guild Wars 2:

Lineage bleibt zwar das umsatzstärkste Spiel, verliert jedoch 8 % im Jahresvergleich.

Lineage 2 bricht um 18,7 % ein.

Am härtesten trifft es Aion, das satte 40,4 % seines Umsatzes im Vergleich zum Vorjahresquartal einbüßt.

Einzige Ausnahme: Blade & Soul. Das MMORPG profitiert offenbar vom erfolgreichen Launch von Blade & Soul: Neo, der Neuauflage, die sowohl in Korea als auch im Westen gestartet ist.

Während der PC-Markt für NCsoft um 8,9 % schrumpft, sieht es im Mobile-Segment noch düsterer aus. Hier meldet das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 17,3 % seit Q1 2024. Besonders bitter: Der Mobile-Sektor ist mehr als doppelt so groß wie das PC-Geschäft und damit entscheidend für die Gesamtlage des Unternehmens. Die wichtigste Region bleibt mit Abstand weiterhin Südkorea, was man auch bei den nächsten Veröffentlichungen sieht.

Wie geht es für NCsoft weiter? Am Beispiel von Blade & Soul zeigt sich, dass NCsoft neue Titel braucht, um wieder stärker zu werden und davon sollen schon bald neue erscheinen. Mit Chrono Odyssey und Projekt Q stehen gleich zwei neue MMORPGs bereit, die noch dieses Jahr in Korea starten sollen.

Das Online Action-RPG für PC und Konsole „ArcheAge Chronicles“ folgt dann im 1. Halbjahr 2026 und auch Aion 2 soll noch 2025 in Korea erscheinen, obwohl es unklar ist, ob es sich dabei um das Projekt Q handeln könnte.

Die aktuelle Lage bei NCsoft wirkt angespannt, doch mit den anstehenden Releases wird das Unternehmen bald nachlegen können. Das beliebte MMORPG Throne and Liberty findet im Bericht keine Erwähnung mehr. Das war auch schon in der Vergangenheit so: Die MMORPG-Firma hinter Throne and Liberty und Guild Wars 2 rutscht in die Krise, macht Verluste