Ein MMORPG mit richtig guten Kämpfen erschien vor zwei Wochen – Jetzt haben die Entwickler bereits die 1. Erweiterung veröffentlicht

Was muss ich zu Blade & Soul: NEO wissen? Das MMORPG ist die modernisierte Fassung von Blade & Soul von NCSoft, das ursprünglich 2016 in Europa erschien. Blade & Soul: NEO überzeugt mit seinem Wuxia-Setting und einem großartigen Martial-Arts-Kampfsystem, was dem Spiel auch einen Platz unter den besten MMORPGs in puncto Kampfsystem eingebracht hat .

Alles, was ihr zu dem MMORPG Blade & Soul wissen müsst – in 2 Minuten

Was gibts Neues für PvP-Spieler? Für PvP-Spieler gibt es mit Beluga Lagoon ein neues 6vs.6-Schlachtfeld, bei dem man auf drei unterschiedliche Arten gewinnen kann. Entweder man platziert die Hörner auf allen drei alliierten Stein-Statuen, oder das eigene Team erreicht zuerst 1.800 Punkte, oder ihr seid in Führung, wenn die Zeit nach 15 Minuten abläuft.

Was ist das für eine Erweiterung? Das Update Moonwater Plains ist im Kern eine Erweiterung, die auf drei Abschnitte aufgeteilt wurde. Wie die Roadmap auf der Website des Spiels verrät ( bladeandsou l .com ), wird im März, April und Mai je ein Teil der Erweiterung als Update veröffentlicht.

