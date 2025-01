MMORPG mit einem der besten Kampfsysteme des Genres wird schöner, doch eine Sache nervt die Fans

Die Verantwortlichen von NCSoft haben den Release-Termin von Blade & Soul: NEO angekündigt. Wie das Original setzt auch das modernisierte Remaster auf ein Free2Play-Modell.

Was muss ich zu Blade & Soul: NEO wissen? NEO ist die überarbeitete Fassung des NCSoft-MMORPGs Blade & Soul, das am 19. Januar 2016 in Europa erschienen ist. Glänzen konnte das Spiel seinerzeit mit dem ungewöhnlichen Wuxia-Setting und einem der besten Kampfsysteme des Genres.

Das märchenhafte Martial-Arts-Grundgerüst in Kombination mit den üblichen Eigenheiten asiatischer Genre-Vertreter (wie Restriktionen bei der Charaktererstellung, Grafikstil, Monetarisierung, Quest-Design) sorgte jedoch dafür, dass Blade & Soul im Westen nie den ganz großen Durchbruch schaffen konnte.

Dass Blade & Soul für NCSoft dennoch bis heute eine tragende Umsatzsäule ist, zeigte bereits das Engine-Update im Jahr 2021. Dieses Jahr soll also die nächste visuelle Aufwertung erfolgen. Doch nicht nur das. NEO soll die Spielerfahrung der originalen Version von Blade & Soul zurückbringen und dabei aber auch sinnvolle Neuerungen erhalten.

Der nachfolgende Trailer verrät den Release-Termin von Blade & Soul: Neo – am 25. Februar 2025 erscheint die Version des MMORPGs. In Korea ist NEO übrigens bereits erfolgreich gestartet.

Mehr als nur ein visuelles Remaster

Was verbessert sich im Detail? Die wichtigsten Features von Blade & Soul: NEO lesen sich wie folgt:

Neu gestaltete Grafiken und Animationen : Blade & Soul soll verbesserte Texturen und Beleuchtung, verbesserte Animationen beziehungsweise Treffereffekte sowie mehr Umgebungsdetails erhalten. Es gibt aber KEIN Upgrade auf die Unreal Engine 5.

: Blade & Soul soll verbesserte Texturen und Beleuchtung, verbesserte Animationen beziehungsweise Treffereffekte sowie mehr Umgebungsdetails erhalten. Es gibt aber KEIN Upgrade auf die Unreal Engine 5. Einzigartiger aktionsbasierter Kampf : Beim Martial-Arts-Kampfsystem möchten die Entwickler wieder zu den Wurzeln der Classic-Version zurück – mit Fähigkeits-Kombos, Kontern und flexiblen Gruppenrollen. Dabei sollt ihr aber mehr Möglichkeiten erhalten, euren individuellen Kampfstil zu erweitern und über Skill-Bücher einzigartige Vorteile freizuschalten.

: Beim Martial-Arts-Kampfsystem möchten die Entwickler wieder zu den Wurzeln der Classic-Version zurück – mit Fähigkeits-Kombos, Kontern und flexiblen Gruppenrollen. Dabei sollt ihr aber mehr Möglichkeiten erhalten, euren individuellen Kampfstil zu erweitern und über Skill-Bücher einzigartige Vorteile freizuschalten. Unendlicher Windwalk : Der „Unendliche Windweg“, der früher auf einen Ausdauerbalken beschränkt war, ist in NEO unbegrenzt verfügbar! Unendlicher Windwalk befördert euch in die Luft und lässt euch schnell von A nach B gelangen.

: Der „Unendliche Windweg“, der früher auf einen Ausdauerbalken beschränkt war, ist in NEO unbegrenzt verfügbar! Unendlicher Windwalk befördert euch in die Luft und lässt euch schnell von A nach B gelangen. Neues Tool zur Charaktererstellung : Es soll mehr Optionen für die Gestaltung von Haaren, Gesichtsstruktur, Augenfarbe, Größe und Körperbau eures Charakters geben. Das fertige Setup könnt ihr exportieren und mit anderen Spielern teilen.

: Es soll mehr Optionen für die Gestaltung von Haaren, Gesichtsstruktur, Augenfarbe, Größe und Körperbau eures Charakters geben. Das fertige Setup könnt ihr exportieren und mit anderen Spielern teilen. Kompetitives PvP: NEO bietet mit Feldkämpfen, Fraktionskämpfe und organisierten 6v6-Schlachtfeldern eine Reihe verschiedener PvP-Aktivitäten.

Zum Angebot des MMORPGs gehören zudem vier Völker, sieben Klassen, eine recht lineare, komprimierte Level-Phase, eine verfeinerte Wirtschaft sowie eine Reihe von Dungeon- und Raid-Herausforderungen.

Dieser Trailer zeigt die visuellen Verbesserungen von Blade & Soul: NEO:

Wie bewertet die Community das Remaster? Im Reddit-Post zum Release-Trailer diskutieren viele Spieler vor allem ein Feature, das NEO wohl nicht bieten wird, das dank des Martial-Arts-Kampfsystems aber seinen ganz besonderen Reiz hatte: die 1vs1-Arena.

RedAvert schreibt auf Reddit: „Bevor jetzt ein Haufen Leute kommt und davon redet, dass das PvP im originalen Blade and Soul am besten ist. Es gibt keine 1v1-Arena in B&S NEO.“

PerceptionOk8543 antwortet darauf (via Reddit): „Verdammt, das nervt. Sieht so aus, als hätte NCSoft keine Ahnung, was das Spiel überhaupt attraktiv gemacht hat.“

SeniorEmployment932 ergänzt auf Reddit: „Nun, das ist absolut tragisch. Ich war eine Minute lang begeistert. Die 1v1-Arenen waren das beste PvP in jedem Spiel, egal, aus welchem Genre. Leider gibt es keinen wirklichen Grund, es anders zu spielen.“

Was schreibt die Community sonst noch?

Callinon erinnert sich auf Reddit an das Original: „Ich mochte das Gameplay von Blade and Soul wirklich, aber es war einfach ein super Mikrotransaktions-P2W-Fest. Da kommt man wirklich nicht drumherum. Das Gameplay war großartig. Der ‘Cash Shop’ war missbräuchlich.“

VelikiUcitelj antwortet auf Reddit auf die Frage, wie viel PvE es gibt: „Der Großteil des Gameplays bestand aus täglichen Dungeons, Solo-Dungeons und wöchentlichen Raids. Solo-Dungeons waren aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades extrem spaßig. Auch die Raids waren sehr unterhaltsam. Tägliche Dungeons wurden irgendwann langweilig, da man sie jeden einzelnen Tag gemacht hat. Es gab noch einen VIEL schwierigeren Hard Mode, den man zum Spaß und für bessere Beute gemacht hat, das war’s.“

xRaen wundert sich auf Reddit über den Release-Termin: „Ich wollte das wirklich spielen, aber lmao, schade, Monster Hunter Wilds kommt zur gleichen Zeit raus.“

Falls euch Monster Hunter Wilds nicht lockt, könnt ihr Blade & Soul: NEO übrigens ab dem 11. Februar 2025 im hauseigenen PURPLE-Launcher vorab herunterladen. Ab dem 18. Februar 2025 soll indes die Charaktererstellung öffnen. Den finalen Start gibt es dann am 25. Februar 2025. Mehr MMORPGs mit spaßiger Action findet ihr hier: In welchem MMORPG scheppert es so richtig? Power-Ranking für die Online-Rollenspiele mit den besten Kämpfen