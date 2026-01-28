Nachfolger eines MMORPGs mit richtig gutem Kampfsystem wird eingestellt, kommt nicht mehr in den Westen

Das MMORPG Blade & Soul 2 wird niemals in den Westen kommen, denn die Entwickler haben nun nicht nur den Service, sondern auch das ganze Ende des MMORPGs angekündigt.

Was ist das für ein Spiel? Blade & Soul 2 ist wie der Name schon verspricht, der Nachfolger des NCSoft-MMORPGs Blade & Soul, das hierzulande im Jahr 2025 mit Blade & Soul NEO nochmal Bekanntheit erreicht hat. Das originale Blade & Soul war schon immer für sein geniales Kampfsystem im Martial-Arts-Style beliebt, das auch zu den besten im Genre zählt.

Der zweite Teil von Blade & Soul war 2021 in Korea gestartet und in den folgenden Jahren auch in andere Länder Asiens exportiert worden. Das MMORPG setzt auf ein dynamisches Kampfsystem ohne Klassen, bei dem die Waffen des Charakters über die Fähigkeiten entscheiden.

Das Action-Kampfsystem mit Martial-Arts als Skills war wie im Vorgänger eines der wichtigsten Merkmale des Titels. Im Vergleich zum Vorgänger ist Blade & Soul 2 im Kern ein Themenpark, der jedoch deutlich offener wirkt und deshalb auch Sandbox-Spieler versuchte zu locken.

So bot das MMORPG Questreihen, Leveling, Dungeons und Dailys gleichzeitig aber auch viele Möglichkeiten, sich in der offenen Welt nach eigenem Belieben auszuleben.

Hier könnt ihr einen alten Trailer sehen:

Ende noch vor dem Release im Westen

Wann wird das MMORPG abgeschaltet? Die Entwickler von NCSoft haben bereits im Dezember 2025 angekündigt, keine weiteren Inhalte für das MMORPG zu veröffentlichen. Auch die selbst betriebene Version soll zum 30. Juni 2026 abgestellt werden.

Gleichzeitig hatten die Entwickler angekündigt, mit den lokalen Publishern zu sprechen, um zu klären, wie die Versionen in den anderen Ländern weiter bestehen können. Wie das Gaming-Magazin 17173 nun erklärt, werden aber auch die anderen Versionen von Blade & Soul 2 abgestellt.

So wird die chinesische Version des Spiels schon am 22. April abgeschaltet und auch die anderen Versionen sollen folgen.

Weshalb war das MMORPG kein Erfolg? Obwohl Blade & Soul als Marke auch hier im Westen nicht unbekannt ist, konnte sich Teil 2 in Asien nicht bei den Spielern durchsetzen. So fielen trotz starker Voranmeldezahlen die Aktienkurse von NCSoft um 20 %, weil das Spiel die Erwartungen der Spieler nicht erfüllte (Quelle: frontofficesports.com).

So gab es Beschwerden über zu starkes Pay2Win obwohl man den Spielern vorher versprochen hatte, eben nicht so stark auf Pay2Win zu setzen. Auch Gacha-Elemente hatte das Spiel, die nicht gut bei den Gamern ankamen (Quelle: mmofallout.com).

Ein anderer Kritikpunkt war die Identität des Spiels. So gab es wohl zu viele Elemente aus Lineage, die eigentlich nichts bei Blade & Soul zu suchen haben, was man an der Grafik, aber auch am Autoplay gesehen hatte.

Mit Blade & Soul 2 haben die Entwickler es nicht geschafft, den Erfolg einzufahren, den sie sich erhofft hatten. Schon mit dem Release von Blade & Soul NEO im Westen war der Release von Teil 2 in die Ferne gerückt, nun ist er aber vollkommen vom Tisch. Doch auch Blade & Soul NEO landete bei MeinMMO-Experte Karsten Scholz zuletzt auf dem Ranking der Schande: 13 neue MMORPGs sind 2025 erschienen – das Ranking der Schande verrät, welches Spiel am meisten enttäuscht hat (Update für Dezember)