Ein MMORPG mit sehr gutem Kampfsystem startet neu auf Steam, bietet Event, das sich für Neulinge und Veteranen lohnt

Das MMORPG Blade & Soul: NEO startet heute auf Steam und bringt dabei ein Event, mit dem Neulinge und Veteranen schnell ins Spiel starten können.

Was ist das für ein MMORPG? Am 25. Februar 2025 ist Blade & Soul: NEO gestartet. Das MMORPG ist eine überarbeitete Version des einst beliebten Wuxia-Spiels und möchte bei seiner Rückkehr mit gleich mehreren neuen Features glänzen:

Grenzenloser Windwalk: Der „Unendliche Windweg“, vormals durch Ausdauer begrenzt, kann in NEO nun unbegrenzt genutzt werden. So gelangt ihr blitzschnell von A nach B.

Der „Unendliche Windweg“, vormals durch Ausdauer begrenzt, kann in NEO nun unbegrenzt genutzt werden. So gelangt ihr blitzschnell von A nach B. Visuelle Überarbeitung: Blade & Soul: NEO präsentiert sich mit verbesserten Texturen, optimierter Beleuchtung, flüssigeren Animationen, eindrucksvolleren Treffereffekten und detailreicheren Umgebungen. Ein Upgrade auf Unreal Engine 5 bleibt jedoch aus.

Blade & Soul: NEO präsentiert sich mit verbesserten Texturen, optimierter Beleuchtung, flüssigeren Animationen, eindrucksvolleren Treffereffekten und detailreicheren Umgebungen. Ein Upgrade auf Unreal Engine 5 bleibt jedoch aus. Verbesserter Charakter-Editor: Das überarbeitete Tool zur Charaktererstellung bietet euch jetzt deutlich mehr Optionen für die individuelle Gestaltung eurer Helden.

Das überarbeitete Tool zur Charaktererstellung bietet euch jetzt deutlich mehr Optionen für die individuelle Gestaltung eurer Helden. Dynamisches Kampfsystem: Das Martial-Arts-Kampfsystem kehrt zu den Wurzeln der Classic-Version zurück, mit einem Fokus auf Fähigkeitskombinationen, Konter und flexible Gruppenrollen.

Das Martial-Arts-Kampfsystem kehrt zu den Wurzeln der Classic-Version zurück, mit einem Fokus auf Fähigkeitskombinationen, Konter und flexible Gruppenrollen. Vielfältige PvP-Möglichkeiten: In NEO erwarten euch zahlreiche PvP-Aktivitäten, darunter spannende Feldkämpfe, intensive Fraktionskämpfe und organisierte 6v6-Schlachtfelder.

Dabei war das MMORPG schon immer für sein geniales Kampfsystem im Martial-Arts-Style beliebt, das auch zu den besten im Genre zählt. Auch die ersten Inhaltsupdates gab es seitdem schon. Dank des Release sollen diese schnell für Inhaltsnachschub sorgen. Blade & Soul: NEO öffnet jetzt auch auf Steam seine Tore und legt gleich ein Event auf, das den Start schmackhaft machen soll.

Hier könnt ihr den Trailer zu Blade & Soul: NEO sehen:

Start-Event verspricht leichte Aufholjagd

Was planen die Entwickler für den Start auf Steam? Blade & Soul: NEO soll heute, am 04. Juni, um 15:00 Uhr auf Steam starten. Anders als zuvor angekündigt, wird es nun doch Crossplay zwischen der Version auf dem hauseigenen Purple-Launcher und der Steam-Version geben.

Neue Spieler können sich dennoch auch auf eigene Server freuen. Die Entwickler starten in Europa den neuen Server „Fishbelly Pub“, während man in Amerika auf dem Server „Hogshead Hamlet“ neu anfängt. Die bestehenden Server stehen jedoch ebenfalls für neue Spieler offen, Spieler können sich also entscheiden, wohin sie gehen.

Wie soll man aufholen? Damit die neuen Spieler bald auf dem Stand der derzeitigen Spielerschaft sind, starten die Entwickler ein Event. Alle Spieler, die neu oder über 30 Tage inaktiv sind, erhalten ein Bonus-Event, mit dem sie leichter an die aktuellen Items kommen und bald auf das gleiche Niveau wie die bestehende Spielerschaft aufschließen sollen. Das Event lohnt sich also für Neulinge sowie für Veteranen, die in den letzten 30 Tagen nicht online waren.

Auch auf den bestehenden Servern wird das Event aktiviert. Ebenso befinden sich alle Server immer auf der gleichen Version, alle Spieler können also direkt in die Updates der letzten Monate hineinschauen.

Wer gerade Lust hat neu in ein MMORPG zu starten oder als Veteran nach langer Zeit wieder zurückkehren möchte, kann das dank des Events und der neuen Server in Blade & Soul: NEO gerade perfekt tun. Andernfalls startet mit Dune: Awakening am Donnerstag, dem 05. Juni auch ein Survival-MMO, dass es in sich hat: Dune: Awakening – Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC