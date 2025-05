MMORPG mit einem der besten Kampfsysteme kommt auf Steam, bringt neue Server für einen frischen Start

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Alles, was ihr zu dem MMORPG Blade & Soul wissen müsst – in 2 Minuten

Was ist das für ein MMORPG? Blade & Soul: NEO ist die modernisierte Fassung von Blade & Soul von NCSoft, das ursprünglich 2016 in Europa erschien. Das MMORPG bietet als Highlight ein großartiges Martial-Arts-Kampfsystem, das dem MMORPG zu einer guten Platzierung in unserem Ranking verholfen hat. Blade & Soul: NEO setzt auf ein Wuxia-Setting und entführt Spieler in eine chinesisch inspirierte Fantasywelt voller Martial-Arts-Kämpfe, übernatürlicher Fähigkeiten und dramatischer Konflikte.

Das überarbeitete MMORPG Blade & Soul: NEO ist am 25. Februar 2025 erschienen. Jetzt kündigen die Entwickler neue Server und einen Steam -Release an.

