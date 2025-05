Ambitioniertes PvE-MMORPG für PC und Konsolen ist bereits fertig, der Release könnte aber noch 1 Jahr entfernt sein

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Das Unternehmen kann jedoch jederzeit entscheiden, die Pläne zu ändern oder einen Release zu verschieben. Die genannten Informationen stellen nur den derzeitigen Stand der Dinge dar. In einem der vergangenen Earnings Calls haben wir erfahren, was ArcheAge Chronicles für ein MMORPG werden soll: ArcheAge Chronicles streicht viel von dem, was den Vorgänger ausgemacht hat, fokussiert sich stark auf westliche Konsolen-Spieler

Wie steht es um das PvE-MMORPG ArcheAge Chronicles? Im Earnings Call von Kakao Games haben die Publisher über das PvE-MMORPG ArcheAge Chronicles gesprochen. Laut dem Publisher ist die Entwicklung am MMORPG bereits abgeschlossen. Das Spiel sei vollkommen spielbar, und die Entwickler würden aktuell vor allem an Verbesserungen und Optimierungen von Quests und Gameplay-Elementen arbeiten.

Was für neue Informationen gibt es zu den kommenden MMORPGs? Laut des neuen Finanzberichts für das 1. Quartal 2025 (via kakaogamescorp.com ) und dem dazugehörigen Earnings Call sieht die aktualisierte Release-Planung von Kakao Games aktuell wie folgt aus:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to