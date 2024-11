Die MMORPG-Firma hinter Throne and Liberty und Guild Wars 2 rutscht in die Krise, macht Verluste

Nach unbestätigten Berichten zu geplanten Umstrukturierungen und Kündigungen bei NCSoft (Guild Wars 2, Throne and Liberty) liefert das große MMORPG-Studio jetzt einen möglichen Grund für diese drastischen Maßnahmen.

Was ist das für ein Grund? Die Verantwortlichen von NCSoft haben den Finanzbericht für das 3. Quartal 2024 veröffentlicht, und der liest sich leider nicht allzu positiv:

Der Betriebsverlust für das Quartal soll bei 14,3 Milliarden Südkoreanische Won liegen (etwa 9,5 Millionen Euro).

Während man bei den Umsätzen im Bereich der Mobile-Games zulegen konnte (plus 16 Prozent, was vor allem an Lineage M liegen soll), fielen die Umsätze der PC-Spiele um 6 Prozent im Quartalsvergleich.

Einzig Lineage konnte im Vergleich zum 2. Quartal 2024 zulegen. Die anderen aufgeführten Spiele (Lineage 2, Aion, Blade & Soul und Guild Wars 2) machen zunehmend weniger Umsatz. Vor allem mit Blick auf die im August 2024 gestartete Erweiterung Janthir Wilds für Guild Wars 2 ist das enttäuschend.

Ein weiterer Grund für die Verluste: Die um 16 Prozent gestiegenen Ausgaben, die vor allem auf deutlich höhere Marketing-Kosten zurückzuführen sind, mit denen NCSoft neue Erweiterungen und Spiele beworben hat.

Mit Janthir Wilds sollten die Umsätze von Guild Wars 2 eigentlich steigen … hier seht ihr den Launch-Trailer der aktuellen Erweiterung:

MMORPG-Firmen in der Krise

Was ist mit Throne and Liberty? Wie schon in den vergangenen Quartalen haben die NCSoft-Verantwortlichen auch im aktuellen Bericht keine Zahlen zum bereits im Dezember 2023 in Korea gestarteten MMORPG Throne and Liberty verraten.

Durch den offiziellen Release am 1. Oktober 2024 hätte die westliche Version des MMORPGs für den frisch veröffentlichten Geschäftsbericht aber noch keine Auswirkungen gehabt.

Merkwürdig ist es aber schon, dass NCSoft das heißeste Eisen aus der eigenen Spieleschmiede derart unter den Tisch fallen lässt. Eventuell erfahren wir ja im nächsten Bericht Anfang 2025, ob T&L global erfolgreich ist oder nicht.

Was passiert bei NCSoft gerade? Wenn die Berichte aus dem Oktober 2024 stimmen, scheint Throne and Liberty zumindest nicht genug Geld einzubringen, um den Status quo zu sichern. Von umfassenden Umstrukturierungen ist die Rede. Eine signifikante Menge an Mitarbeitern aus der Spiele-Entwicklung soll dabei ihren Job verlieren. Offiziell bestätigte Details dazu gibt es aber weiterhin nicht.

Ebenfalls unklar ist, ob aktuelle MMO-Projekte unter den Maßnahmen leiden werden. Zu denen gehören:

Aion 2, das weiterhin für das Jahr 2025 eingeplant ist.

Ein neues MMORPG, das auf Basis einer weltweit bekannten IP entsteht, das 2026 erscheinen und auf die Unreal Engine 5 setzen soll.

Guild Wars 3, an dem ArenaNet arbeitet.

Das MMORPG in Unreal Engine 5 und mit neuer IP könnte eventuell ebenfalls bei ArenaNet entstehen. Zumindest deutet darauf eine Meldung aus dem September 2024 hin: ArenaNet sucht Verstärkung für „unangekündigtes Projekt“ – Was ist mit Guild Wars 3?