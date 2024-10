NCsoft will „umstrukturieren“, zahlreiche Kündigungen nach Throne and Liberty

NCsoft geht es wohl richtig schlecht, wie berichtet wird. Denn nach Throne and Liberty will man nun vielen Entwicklern kündigen.

In den vergangenen Jahren wehte ein rauer Wind durch die Videospiel-Industrie. Fast alle großen Entwickler haben ihre Teams geschrumpft oder Kündigungen ausgesprochen. Jetzt steht die nächste Welle bei NCsoft an – und dieses Mal sind wohl viele Entwickler betroffen. Man will sogar über „freiwillige Kündigungen“ nachdenken.

Woher stammt die Information? Die koreanische Seite Yonhap News spricht über die jüngsten Vorgänge bei NCsoft. Zusätzlich diskutiert werden die Vorgänge im MMORPG-Subreddit.

Was für Pläne gibt es? Yonhap News zufolge werden gerade Pläne finalisiert, um „interne Neustrukturierungen“ vorzunehmen. Dabei sei das Ziel eine „signifikante Menge der Mitarbeiter in der Spiele-Entwicklung“.

Dabei wird es wohl nicht nur zu Kündigungen kommen, sondern man überlegt auch, Mitarbeitern die freiwillige Kündigung anzubieten – etwas, das man zuletzt im Jahr 2012 tat.

Das entspricht den Plänen des noch relativ neuen CEO Park Byung-moo, der Ende 2023 seine Position erlangt hatte und seither versucht, Ncsoft neu aufzustellen.

Lineage lief auf Mobile lange gut – doch die Zeit scheint vorbei zu sein.

Warum gibt es so viele Kündigungen? Yonhap bezeichnet das als „weitere Abnahme der Performance“, was im Grunde heißt: NCsoft verdient nicht mehr so viel Geld. Die Verkäufe laufen schleppend und Projekte bleiben hinter den Erwartungen zurück. Die Verkäufe gingen um 30,8 % zurück und der Profit im letzten Jahr sogar um 75,4 % im Vergleich zum Jahr 2022.

Der Hauptgrund dafür ist wohl die Abnahme der Verkäufe der Mobile-Ableger von Lineage. Die Einnahmen aus dem Bereich machten zeitweise 67 % der Einnahmen aus, der Wert sank jedoch auf 38 % im vergangenen Jahr.

War Throne and Liberty ein Flop? Das lässt sich nicht so leicht sagen. Die koreanische Version von Throne and Liberty blieb wohl hinter den Erwartungen zurück und hat viele Spielerinnen und Spieler wieder rasch verloren. Der weltweiten Version des Spiels geht es wohl deutlich besser, allerdings ist das Spiel „weniger gut monetarisiert“ (aus Sicht der Investoren), sodass hier keine großen, langfristigen Gewinne zu erwarten sind. Außerdem muss der Gewinn hier mit Amazon geteilt werden, mit denen man zusammenarbeitet.

Was ist mit Guild Wars 2? Wann immer man über NCsoft spricht, schwingt ein bisschen die Sorge um ArenaNet und damit auch Guild Wars 2 mit. Zumindest aktuell gibt es keine Hinweise darauf, dass auch ArenaNet von den Kündigungen betroffen ist. Es scheint so, als lasse man die noch „ihr Ding“ machen, sodass zumindest gegenwärtig keine akute Gefahr für Guild Wars 2 besteht.

Wie stark die Entlassungen bei NCsoft ausfallen, werden wir sicher in den nächsten Tagen oder Wochen mitbekommen, wenn die Pläne in die Tat umgesetzt werden. Es bleibt zu hoffen, dass das wenig Auswirkungen auf Spiele hat, die wir mögen.

