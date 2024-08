NCSoft behandelt neues MMORPG wie das ungeliebte Stiefkind, freut sich dafür auf Aion 2

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Was muss ich zu Aion 2 wissen? Der Nachfolger von Aion soll 900 Jahre vor dem ersten Teil spielen, für PC sowie Mobile-Geräte erscheinen und das neue Flaggschiff-MMORPG von NCSoft werden. Entsprechend groß ist das Team, das an dem Projekt arbeitet: Ein MMORPG mit Flügeln war mal Konkurrent für WoW: Nun arbeiten angeblich 240 Entwickler an Aion 2

Da NCSoft keine offiziellen Zahlen herausrückt, lässt sich unmöglich sagen, ob sich diese Maßnahmen bereits spürbar auf den Erfolg von Throne and Liberty auswirken konnten. Spätestens nach dem weltweiten Launch am 17. September 2024 dürfte sich das börsennotierte Unternehmen aber nicht mehr davor drücken können, auch diese Ergebnisse auf den Tisch zu legen.

Fehlt da nicht ein wichtiges Spiel? Wie schon im vergangenen Quartal haben die NCSoft-Verantwortlichen auch im aktuellen Bericht keine Zahlen zum bereits im Dezember 2023 in Korea gestarteten MMORPG Throne and Liberty verraten.

Was sind die Infos aus dem neuen Finanzbericht? Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Finanzbericht von NCSoft für das zweite Quartal 2024 (via ncsoft.com ):

