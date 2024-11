Nach 5 Jahren erhält das MMORPG Guild Wars 2 einen neuen Raid und es liegt an euch, ob es der letzte sein wird

In Guild Wars 2 gab es schon seit 2019 keinen neuen Raid mehr. Mit der neuen Erweiterung Janthir Wilds erscheint endlich wieder einer dieser Inhalte, doch es könnte der letzte sein.

Was ist das für ein Raid? Guild Wars 2 erhält am 19. November 2024 ein neues Update der Erweiterung Janthir Wilds, die im Sommer gestartet ist. Mit diesem Update wird zum ersten Mal seit 5 Jahren ein neuer Schlachtzug veröffentlicht.

Der neue Inhalt für 10 Personen führt euch auf Berg Balrior und bietet 3 große Bosse sowie mehrere kleine Bosse. Im Kampf tretet ihr wieder Greer, den Pestilenzbringer und Decima, der Sturmsängerin gegenüber. Diese kennt ihr bereits in aus der Vergangenheit, in der ihr besiegt habt. Diesmal sollen sie noch mehr drauf haben als zuvor.

Der Endboss des Schlachtzugs könnte wohl auch der letzte Raid-Boss überhaupt sein, denn ob es danach noch weitere geben wird, entscheidet ihr.

Der neue Raid ist ein Teil der Erweiterung Janthir Wilds, mehr dazu könnt ihr im Trailer sehen:

Der vielleicht letzte Raid in Guild Wars 2

Warum sollte das der letzte Raid sein? Es hat 5 Jahre gedauert, bis Guild Wars 2 einen neuen Schlachtzug erhalten hat. Der Grund dafür liegt laut den Entwicklern an der Arbeit, die mit der Erschaffung eines solchen neuen Inhalts verbunden ist. Einen Raid zu gestalten ist aufwendig und lohnt sich nur, wenn genug Spieler ihn dann auch spielen.

Auf der Website des Spiels (via guildwars2.com) heißt es dazu: „Schlachtzüge nehmen eine erhebliche Menge an Entwicklungsressourcen in Anspruch, aber nur eine kleine Gruppe von Spielern nimmt an den instanzierten Inhalten für 10 Spieler teil.“

Der neue Raid ist gerade deshalb ein Test für das Team. Sollten genug Spieler in Guild Wars 2 den neuen Schlachtzug spielen, wird es wohl auch in Zukunft mehr Raids geben. Anderenfalls könnte dieser Versuch jedoch der letzte bleiben.

Wie will man Spieler zum Raiden motivieren? Damit mehr Spieler sich am neuen Schlachtzug versuchen, bieten die Entwickler diesmal keine „Brückeninhalte“, wie sie es auf ihrer Website (via guildwars2.com) nennen. Die Spieler sollen direkt in die Schlachtzüge gehen können und dabei einfach die Inhalte spielen, die sie wirklich wollen. Sie sagen: „Spieler, die eine instanzierte, mechaniklastige Version für 10 Spieler möchten, bekommen genau diese“.

Der neue Raid wird auch wieder als Konvergenz verfügbar sein. Das heißt, ihr könnt euch mit bis zu 50 Spielern der neuen Herausforderung stellen. Dabei haben die Entwickler an dem Schwierigkeitsgrad geschraubt. Die Bosse sollen jetzt kniffliger sein, als man das zuvor von Konvergenz-Bossen gewohnt war.

Der neue Raid ist ein Teil der Erweiterung Janthir Wilds, die in vier Etappen veröffentlicht wird. Am 19. November 2024 wird die zweite Etappe aufgespielt. Höhere Schwierigkeitsstufen und weitere Features folgen mit den nächsten Etappen im Jahr 2025. Alle Informationen zur neuen Erweiterung findet ihr hier: Guild Wars 2: Janthir Wilds – Alles Wichtige zu Release, Housing, Kriegsklauen-Mount, Speer, Versionen, Legendarys