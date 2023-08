Das größte MMORPG 2023 erscheint doch erst 2024

In dieser Woche gab NCSoft bekannt, dass das neue MMORPG Throne and Liberty erst 2024 erscheinen soll. Außerdem startete Palia mit der Open Beta und es gab wieder etliche News zu WoW, GW2 und Co, die wir euch in diesem Beitrag zusammenfassen.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Fans von ArcheAge haben einen neuen Privat-Server auf der Basis von Version 3.0 erstellt. Doch dieser startete mit Problemen und bot zudem Pre-Order-Pakete an, was einige Spieler kritisieren.

Die Woche im Podcast: In ihrem eigenen Podcast MMO News sprechen die beiden MeinMMO-Redakteure Alexander Leitsch und Mark Sellner diese Woche wieder über die wichtigsten News rund um MMORPGs. Themen waren unter anderem die Verschiebung von Throne and Liberty, die Ausgaben von Chronicles of Elyria und die ersten eigenen Erfahrungen mit Palia.

Den Podcast könnt ihr auf Apple, YouTube oder hier auf Spotify anhören:

WoW kündigt neuen Patch an und ein Spieler terrorisiert ein Indie-MMORPG

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Loftia ist ein neues “Cozy-MMORPG” ähnlich wie Palia. Auf Kickstarter konnte es in 10 Tagen über 500.000 Euro sammeln – und damit mehr als dreimal so viel wie erhofft.

Tarisland hat angekündigt, ein Teil der Gamescom zu sein und dort Neuigkeiten anzukündigen (via Discord).



Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wer ein neues PvE-MMORPG sucht, wird hier fündig:

