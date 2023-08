Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Palia hat bereits seine Closed Beta gestartet und kann ab dem 10. August von allen ausprobiert werden. Was euch dort genau erwartet, verraten wir hier: Nach einer Stunde Gameplay bin ich mir sicher – Palia ist kein klassisches MMORPG, aber genau das, was ich gerade brauche .

Was sagt ihr zu Loftia? Spricht euch das Konzept an? Und wo seht ihr es im Vergleich zum direkten Konkurrenten Palia?

Doch nun braucht sie selbst eine Pause davon, sie hat Loftia also aus einem eigenen Bedürfnis heraus entwickelt, und hofft, dass noch mehr Leute dieses teilen. Sie möchte nach eigener Aussage Stardew Valley, Animal Crossing, World of Warcraft und MapleStory mischen.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Ihr betretet mit eurem Charakter eine bunte „Solarpunk“-Spielwelt, in der erneuerbare Energien eine wichtige Rolle einnehmen. Die meisten Abenteuer erlebt ihr dabei in der Wolkenstadt Loftia City, wobei es auch andere Inseln gibt, die ihr erkunden könnt.

Was ist das für ein Spiel? Loftia ist ein sogenanntes Cozy-MMO und möchte den Stress aus dem Spielerlebnis herausnehmen. Es erinnert an das neue Palia , wobei es einen größeren Fokus auf Instanzen und Quests legt.

Insert

You are going to send email to