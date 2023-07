Neues MMORPG verkauft Grundstücke für 145.000 €, obwohl ihr noch gar nicht spielen könnt

Ember Sword ist ein neues MMORPG, das an alte Klassiker wie Ultima Online und RuneScape anknüpfen möchte. Im Fokus stehen Wirtschaft, Crafting und PvP. Die Spieler können zudem Land besitzen und darüber Steuern verdienen. Noch vor dem Start der Alpha könnt ihr euch jetzt ein Grundstück sichern – für 54 bis 145.000 Euro.

Was ist das für ein Spiel? Ember Sword wird Free2Play und setzt auf die Iso-Perspektive wie etwa Lost Ark oder RuneScape. Die Entwickler versprechen viele Freiheiten, sodass ihr die bunte Spielwelt auf eure eigene Weise erkunden können sollt.

Es gibt keine Klassen, sondern die Spieler entwickeln sich durch verschiedene Skills weiter.

Crafting soll eine wichtige Rolle spielen und stark mit der Wirtschaft verwoben sein.

Ihr könnt eigenes Land besitzen und dort Häuser, aber auch ganze Städte errichten.

Es wird PvP in der offenen Welt geben.

Auf Lootboxen und Pay2Win soll verzichtet werden.

Dank Blockchain-Technologie sollt ihr Items wirklich besitzen und für Kryptowährung handeln können.

Was hat es mit dem Land Rush auf sich? Ein wichtiger Aspekt des neuen MMORPGs ist der Besitz von eigenem Land. Dort könnt ihr ein Haus bauen, einen Shop errichten, in dem ihr Dinge verkauft, oder sogar eine ganze Stadt kontrollieren und so Steuereinnahmen generieren.

Dieses Land wird nun über eine Kryptowährung zu teilweise extrem hohen Summen und unter Zeitdruck verkauft. Verrückt ist: Selbst wenn Ember Sword in die Alpha startet, werdet ihr laut den Entwicklern “sehr wahrscheinlich” keinen Zugriff auf euer Land bekommen. Das wird es erst zu Release geben.

Städte kosten mindestens 108.000 Euro und werden immer teurer

Was kostet ein Grundstück in Ember Sword? Ember Sword verkauft die Grundstücke über die Kryptowährung USD Coin. Ein USDC entspricht in etwa einem Dollar und gilt als “stabile Kryptowährung” (via CoinMarketCap).

Der Verkauf startet am 31. Juli mit einer Rabatt-Aktion. In dieser bekommt ihr das Land etwas günstiger. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Optionen:

Ein kleines 1×1 Grundstück für ein Haus kostet 54 Euro im Sale und 72 Euro im Anschluss.

Ein etwas größeres Settlement mit Haus und eigenem Shop kostet 540 und 720 Euro nach dem Sale.

Eine kleine Stadt mit Platz für mehrere Gebäude kostet 10.800 und 14.500 Euro nach dem Sale.

Eine große Stadt kostet 108.000 im Sale und 145.000 Euro später.

Die Preise sind übrigens im Vergleich zu 2021 ordentlich in die Höhe gegangen. Damals kostete ein kleines Grundstück nur 32,30 und eine Stadt 67.500 Euro.

Warum sollte man überhaupt so viel Geld ausgeben? Die Entwickler werben damit, dass man die Welt des Spiels beeinflussen und als Besitzer einer Stadt sogar eigene Quests in Auftrag geben kann. Der wirkliche Kern wird jedoch in den Verkaufsgebühren liegen.

Denn in Ember Sword wird mit Tokens gehandelt, die man für Echtgeld kaufen kann. Bei jeder Transaktion zwischen Spielern fallen 7 % Gebühren an, die je zu 50 % zwischen den Entwicklern und dem jeweiligen Stadtbesitzer geteilt werden.

Nimmt also ein Verkäufer 100 Dollar ein, wird der Stadtbesitzer mit 3,50 Dollar beteiligt.

Wann erscheint das MMORPG? Noch 2023 soll Ember Sword in die Alpha starten. Der finale Launch ist für Mitte 2024 geplant.

Kryptowährungen und Crowdfunding sind risikoreich

Was sollte man bei solchen Kauf-Aktionen bedenken? Immer wieder gibt es MMORPGs, die sich vor dem Release über Crowdfunding finanzieren, sei es durch Kickstarter oder durch den Verkauf von virtuellen Items, die es noch gar nicht gibt. Doch es besteht das Risiko, alles Geld zu verlieren.

Ein prominentes Negativ-Beispiel ist Chronicles of Elyria, ein MMORPG, in dem der Charakter des Spielers altern und sterben sollte. Für ein eigenes Königreich im Spiel konnten die Spieler vorab bis zu 10.000 Dollar ausgeben, obwohl es noch nicht mal im Alpha-Stadium war. Im Laufe der Zeit wurden immer mehr virtuelle Items und sogar ein komplett virtueller Adventskalender für 95 Dollar verkauft.

2020 jedoch kündigte der Chef erstmal das Aus für das MMORPG an und entließ alle Mitarbeiter. Zwar will er selbst noch das Spiel allein zu Ende bringen, doch die Fortschritte fallen sehr gering aus.

Was sagt ihr zu Ember Sword? Könntet ihr ein MMORPG genießen, in dem Kryptowährung und echtes Geld so eine große Rolle spielen?