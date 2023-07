Neues MMORPG auf Steam erscheint 2023, bekommt heftige Kritik – Ein YouTuber erklärt, was doch gut daran ist

Throne and Liberty soll in der zweiten Hälfte von 2023 erscheinen. Doch in den letzten Monaten gab es viel Kritik, unter anderem für das Kampfsystem und den PvP-Fokus. Ein YouTuber konnte an einem Test teilnehmen und erklärt, warum er sich sehr auf das Spiel freut.

Was ist los bei Throne and Liberty? 2022 klang das neue MMORPG nach einem Titel, auf den viele Spieler gewartet haben. Gute Grafik, schicke Kämpfe, ein besonderes Wetter-System und eine große Spielwelt, in der man klettern und fliegen kann. Dazu der Fokus auf PC und Konsolen.

Das Bild hat sich jedoch in den vergangenen Monaten gewandelt. PvP in der offenen Spielwelt und nachts sogar ohne Karma, ein sehr starres Kampfsystem und Autoplay kamen nicht gut an. Zudem gibt es den Verdacht auf Pay2Win.

Auch wir von MeinMMO sind inzwischen skeptisch, konnten allerdings selbst noch nicht spielen. Der YouTuber Shikku jedoch hat an einem Test teilgenommen, über den er auch offen sprechen darf. Von diesem zeigt er sich sehr begeistert.

Den neusten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Throne and Liberty ist besser, als ihr denkt und ich erkläre, warum

Was sagt der YouTuber? In seinem Video zählt er allerhand Dinge auf, die er an Throne and Liberty schätzt. Den Anfang machen die Grafik und die Optimierung.

Er bezeichnet die Spielwelt als sehr lebendig, atmosphärisch und wunderschön und hatte unheimlich viel Spaß daran, herumzulaufen und zu erkunden. Das sei für ihn eher unüblich, denn sein Fokus liege sonst auf Kämpfen und dem PvP. Auch mit großen Spielerzahlen oder vielen Effekten habe das MMORPG keine großen Probleme gehabt.

Er lobt zudem die Dungeons, die komplett offen gehalten sind. Jeder kann sie also jederzeit betreten. Je weiter man in diesen vorankommt, desto schwieriger sollen sie werden. Dort sollt ihr gut EP grinden können, weswegen sie für den Fortschritt wichtig sind. Shikku erklärt außerdem, dass Dungeons während der Nacht geschlossen sind. Ihr könnt also nur 3 Stunden am Stück darin verbringen, ehe die Nacht für eine Stunde Einzug in die Spielwelt hält.

Sein Highlight ist jedoch, dass PvP in den Dungeons aktiv ist, sodass Schurken jederzeit in den Kampf eingreifen und andere Spieler um ihren Fortschritt berauben können. Generell habe ihn das PvP positiv überrascht. Auch wenn es viele Safe-Zones gerade in den Anfängen des Spiels gibt, kam es ständig zu PvP-Schlachten.

Das liegt auch daran, dass fast jedes Event in der Welt von Throne and Liberty – darunter jeder Weltboss – die Spieler automatisch fürs PvP markiert.

Hier könnt ihr euch das komplette Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das Sammeln von Materialien in der Spielwelt soll sehr simpel sein: Ihr seht etwas, ihr nehmt es mit. Ihr benötigt keine besonderen Werkzeuge oder Skills dafür. Das gefällt dem YouTuber, der selbst kein großer Fan von Life Skills ist.

Auch das Crafting ist simpel gehalten, soll jedoch eine wichtige Rolle einnehmen. Laut Shikku könnt ihr eure Items mit euren Wunsch-Stats versehen und müsst dafür nur die passenden Materialien sammeln. Je stärker die Ausrüstung wird, desto mehr und desto seltener werden die benötigten Materialien. Es gibt außerdem Set-Boni, für die ihr jedoch bestimmte Items sammeln müsst, was keiner in diesem Test geschafft hat.

Lob gibt es von dem YouTuber außerdem für:

Die Gildenhallen und spezielle Gildenbosse, die man gemeinsam attackieren muss

Die Verwandlungen in Tiere, etwa dem Adler zum Gleiten

Die Progression, die zwar mit der Zeit langsamer wird, aber insgesamt nicht so schlecht sei, wie alle immer behauptet hätten

Das Spiel bestraft dich fürs Solo-Play

Was sagt er zum Kampfsystem? Eigentlich liebt Shikku Action-Kampfsysteme, mit großen Animationen und viel Bewegung. Throne and Liberty habe ihm deshalb zu Anfang nicht gefallen. Inzwischen ist er jedoch dem Kampfsystem verfallen.

Das liege vorwiegend daran, dass es mit fortschreitender Zeit tiefgehender wird, man zwischen zwei Waffen hin- und herwechseln kann und es einen großen Fokus auf das Gruppenspiel legt. Man brauche die Gruppe für viele Inhalte und durch die Zusammenarbeit käme ein ganz besonderes und viel besseres Spielgefühl auf. Solo-Spieler haben diese gute Erfahrung jedoch nicht.

Der YouTuber sagt sogar: Das Spiel bestraft dich fürs Solo-Play.

Auch für das Massen-PvP im Endgame sei das Kampfsystem besser geschaffen, weil es taktischer und – durch die kleineren Animationen – weniger anfällig für Desync sei.

Fans von Lineage 2 freuen sich sehr

Wie fallen die Reaktionen aus? Unter dem Video sammeln sich etliche Kommentare, die sich über die positive Berichterstattung freuen. Viele von ihnen haben selbst Lineage 2 oder vergleichbare MMORPGs gespielt und stören sich weder am PvP noch am hohen Grind.

Der Nutzer SharpAD schreibt dazu:

Es ist traurig, dass die meisten westlichen Spieler nicht einmal bis zum Endgame kommen werden. Es wird mit so viel sozialem und spaßigem Inhalt vollgepackt sein, dass es für viele Jahre nicht langweilig wird. Leute, die Lineage 2 gespielt haben, werden eine Menge Spaß damit haben. Belagerungen, Kämpfe um Farmingspots, Kämpfe um epische Bosse usw. Das wird einfach episch.

Für eine bestimmte Zielgruppe scheint Throne and Liberty also genau das richtige zu sein. Allerdings gibt es auch Kritik, gerade wegen des PvPs in der offenen Welt. Das holt viele Themepark- und PvE-Fans nicht ab. Lineage 2 selbst war auch immer ein Nischen-Game im Westen.

Einige bemängeln auch, dass sich Shikku nicht zum Shop oder dem Autoplay geäußert hat.

Was sagt ihr nach dem Video über Throne and Liberty? Habt ihr noch Hoffnung für das MMORPG oder seid ihr eher abgeschreckt?

Wer nach dem Artikel Lust auf ein Action-MMORPG bekommen hat, findet hier die besten Titel zur Auswahl: Die 7 besten MMORPGs mit Action-Kampfsystem 2023.