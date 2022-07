EverQuest-Macher zeigen Gameplay zu ihrem neuen MMORPG – Sieht so schön schrecklich aus wie damals

Ravenswatch ist ein Action-RPG, das den Erfolgstitel Curse of the Dead Gods auf Steam, PS5, Xbox Series & im Epic Games Store beerben soll.

Beliebter Putz-Simulator auf Steam kommt in den Xbox Game Pass – „Kann’s kaum abwarten, sieht so entspannend aus“

Blood Bowl 3 erklärt in neuem Trailer, was das Spiel so geil macht: Prügelnde Goblins und Football

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Was haltet ihr von Monsters & Memories? Wie hoch ist der Nostalgie-Faktor bei euch, wenn ihr die Grafik seht? Oder schreckt euch der Oldschool-Look komplett ab? Freut ihr euch auf den Release und wollt es ausprobieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Beliebter Putz-Simulator auf Steam kommt in den Xbox Game Pass – „Kann’s kaum abwarten, sieht so entspannend aus“

Blood Bowl 3 erklärt in neuem Trailer, was das Spiel so geil macht: Prügelnde Goblins und Football

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Was ist das für ein Spiel? Monster & Memories soll das Oldschool-Gefühl bei MMORPGs zurückbringen , das mit den Jahren verloren gegangen ist, so die Entwickler. An sich bietet das Spiel ein klassisches Fantasy-Setting im Mittelalter und wirft euch in eine Welt voller Gnome und Elfen.

Derzeit befindet sich Monsters & Memories in der sogenannten “Proof of Concept”-Phase. Dabei gehen die Entwickler Niche Worlds Cult transparent vor und listen monatlich alles auf, woran sie gearbeitet haben.

Insert

You are going to send email to