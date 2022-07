Die 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam im Juli 2022

MMORPGs leben davon, viele Spieler zu haben. Wir von MeinMMO haben uns deshalb angeschaut, welche im Juli 2022 die höchsten Spielerzahlen auf Steam verzeichnen.

Wie wurde die Liste erstellt? Um die Top 10 zu erstellen, haben wir uns die durchschnittlichen Spielerzahlen der MMORPGs in den letzten 30 Tagen angeschaut. Die Daten stammen von der Seite steamcharts, welche die Zahlen verfolgt und aufbereitet.

Die Zahlen umfassen allerdings nur Spieler, die das Spiel via Steam starten. Die meisten MMORPGs haben zusätzlich eigene Clients, deren Zahlen wir nicht einsehen können. Die genauen Zahlen liegen also vermutlich viel höher.

Das sind die Plätze 10 bis 4

Platz 3 – The Elder Scrolls Online

Fokus des MMORPGs: Story und Welt-Erkundung

Story und Welt-Erkundung Spielerzahl: 17.036 durchschnittliche Spieler in den letzten 30 Tagen

17.036 durchschnittliche Spieler in den letzten 30 Tagen Spielerzahlen im Trend: Seit Juni 2022 steigend

Seit Juni 2022 steigend Geschäftsmodell: Buy2Play und optionales Abo

Buy2Play und optionales Abo Entwickler: ZeniMax

Was ist das für ein Spiel? Das MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es bereits seit 8 Jahren und ermöglicht es seinen Fans die Welten von Elder Scrolls auch gemeinsam mit anderen zu erleben.

Das Game wird während seiner Lebenszeit immer wieder erweitert und bekommt große Erweiterungen und kleinere DLCs dazu. Die letzte große Erweiterung erschien mit High Isle im Juni 2022. Sie sorgte für einen starken Anstieg der Spielerzahlen auf Steam.

Neben dieser Erweiterungen und DLCs gibt es in ESO immer wieder interessante Events und Inhalte, die man so eventuell nicht gewohnt ist. Wenn ihr in ESO unterwegs seid, erwarten euch spannende Geschichten und knifflige PvE-Raids.

ESO spielt in einer Welt, die zum Erkunden einlädt und den Spielern bereits bekannte Elder Scrolls Gebiete, aber auch ganz neue Orte zeigt.

Für PvP-Freunde bietet das MMORPG aufregende Gefechte in diversen Modi und unterschiedlicher Mitspieler-Anzahl, allerdings ist PvP eher ein kleinerer Teil des Spiels.

Für wen ist es interessant? The Elder Scrolls Online richtet sich an Spieler, die:

Fans von anderen Elder Scrolls Teilen sind und das Erlebnis mit anderen Spielern teilen wollen

sich gerne in einer Welt verlieren und Orte erkunden

eine First-Person-Perspektive mögen

wenig Wert auf PvP legen und PvE bevorzugen

ESO eignet sich gut als Alternative zu Story- und Welt bezogenen MMORPGs wie Guild Wars 2 oder FFXIV, wer hier allerdings einen Grinder wie Black Desert oder Lost Ark sucht, wird wohl eher nicht glücklich.

Platz 2 – Final Fantasy XIV

Fokus des MMORPGs: Story, Roleplay und Instanzen

Story, Roleplay und Instanzen Spielerzahl: 23.835 durchschnitte Spieler in den letzten 30 Tagen

23.835 durchschnitte Spieler in den letzten 30 Tagen Spielerzahlen im Trend: 2021 stark angestiegen, momentan eher sinkend

2021 stark angestiegen, momentan eher sinkend Geschäftsmodell: Grundspiel Free2Play mit Einschränkungen, Abo und Buy2Play für Erweiterungen

Grundspiel Free2Play mit Einschränkungen, Abo und Buy2Play für Erweiterungen Entwickler: Square Enix

Was ist das für ein Spiel? Seit 2013 gehört Final Fantasy XIV zu den beliebtesten MMORPGs überhaupt. Es legt seinen Fokus auf eine emotionale Story und bietet Spielern die Möglichkeit, mehrere DLCs zu erwerben, um die Story weiterzuführen und höher zu leveln. 2021 erschien die Erweiterung Endwalker.

Neben der Geschichte erwarten euch spannende PvE-Inhalte, wie Dungeons, Boss-Kämpfe und Raids. Dafür braucht ihr in FFXIV aber nur einen einzigen Charakter, denn die Klassen werden in FFXIV Jobs genannt und wer viel Zeit mitbringt, kann jeden von ihnen auf Stufe 90 leveln.

Das Kampfsystem setzt dabei auf Tab-Targeting, was sich anfangs eher träge anfühlt, aber deutlich besser wird, je mehr Skills ihr freischaltet.

Außerdem könnt ihr verschiedene Handwerks- und Sammlerklassen leveln, ein Haus kaufen und bald sogar eure eigene Insel gestalten.

Mittlerweile könnt ihr das Game bis Level 60 kostenlos spielen, danach müsst ihr allerdings eine Erweiterung kaufen und ein Abo abschließen, um weiter zocken zu können. Die Free Trial Version gibt es jedoch nicht auf Steam.

Für wen ist es interessant? FFXIV richtet sich vor allem an Spieler, die:

sich auf die Story konzentrieren können und eine mitreißende Geschichte erleben wollen

Tab-Targeting bevorzugen

eine Herausforderung im PvE-Endgame suchen

eine freundliche Community suchen

eine klassische Holy Trinity (Tank, DD, Heiler) mögen

Die Community wird von Spielern weltweit gelobt. Der Umgang miteinander sei (in den meisten Fällen) sehr freundlich und rücksichtsvoll, was einen großen Kontrast zu anderen MMORPGs darstellt, deren Communitys eher toxisch sind.

Platz 1 – Lost Ark

Fokus des MMORPGs: Grinding, Instanzen, Erkundung

Grinding, Instanzen, Erkundung Spielerzahl: 384.377 durchschnittliche Spieler in den letzten 30 Tagen

384.377 durchschnittliche Spieler in den letzten 30 Tagen Spielerzahl im Trend: Sinkend, aber vermutlich durch den Bann zahlreicher Bots

Sinkend, aber vermutlich durch den Bann zahlreicher Bots Geschäftsmodell: Free2Play

Free2Play Entwickler: Amazon und Smilegate

Was ist das für ein Spiel? Lost Ark ist ein Action-MMORPG, das erst im Februar dieses Jahres an den Start ging. Ihr wählt aus 15 Klassen euren Charakter aus und erkundet in der ISO-Perspektive auf die Welt von Arkesia.

Zunächst taucht ihr in die Story ein. Nach dem Prolog seid ihr Level 10, erhaltet euer erstes Reittier und levelt durch die Story auf 50. Die Geschichte handelt davon, insgesamt 7 Archen zu finden und bei einem NPC abzugeben. Dabei reist ihr über verschiedene Kontinente.

Auf Level 50 erreicht ihr das Endgame von Lost Ark und dort beginnt das eigentliche Spiel. Täglich absolviert ihr Dungeons und Raids, um Materialien zu farmen und eure Ausrüstung zu verbessern. Mit höherem Itemlevel schaltet ihr mehr Inhalte frei, wodurch schließlich die Story weitergeht.

Zusätzlich könnt ihr ab ungefähr Level 40 Segeln und dadurch zahlreiche Inseln erkunden, abfarmen und an Events teilnehmen.

Je tiefer ihr ins Endgame eintaucht, desto schwieriger werden die Inhalte. Momentan beißen sich Spieler die Zähne an Vykas aus, dem Boss des zweiten Legion Raids.

Für wen ist es interessant? Lost Ark richtet sich an Spieler, die

gerne grinden und dabei viele Gegner gleichzeitig bekämpfen wollen, wie es in Chaosdungeons der Fall ist

Iso-Perspektive und actionreichen Kämpfe mögen

interessante Mechaniken schätzen und keine Scheu haben, im Internet nach Guides zu suchen

geduldig sind und es nicht schlimm finden, 10 Versuche für einen Inhalt zu brauchen

eine große, offene Welt an Land und auf dem Wasser erkunden möchten

Die Entwickler von Lost Ark versprechen monatliche Updates und wöchentliche Patches, sodass schnell neuer Content kommt und neue Klassen eingeführt werden. Bei der Geschwindigkeit gab es in letzter Zeit aber ein paar Probleme. Das doppelt verschobene Juni-Update kam am 30. Juni dann endlich ins Spiel und brachte ein paar Änderungen.

Was haltet ihr von der aktuellen Top 10 der MMORPGs auf Steam? Spielt ihr eins der Spiele, oder sucht gerade nach etwas Neuem? Spielt ihr ein MMO, das aktuell weniger Spieler hat? Findet ihr, Lost Ark steht zu Recht auf Platz 1 der Liste? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

