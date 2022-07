League of Legends wird zum MMO und bringt genau das, was sich viele Fans wünschen

Das MMORPG zu League of Legends befindet sich gerade in der Entwicklung. Viele Informationen gibt es noch nicht, wir wissen dank eines Tweets aber, dass die LoL-Champions vorkommen werden.

Ende 2020 wurde das LoL-MMORPG offiziell angekündigt. Greg „Ghostcrawler“ Street, der ehemalige Lead Designer von WoW, steckt hinter dem Spiel. Einen offiziellen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Auf Twitter beantwortete Ghostcrawler vor Kurzem eine Frage vom User @/ElderwoodEndo. Dieser twitterte: „Ich verstehe, dass wir selbst keine Champions in dem MMO sein werden, aber kann es irgendeine Verbindung zu unserem Lieblingschampion geben?“ Als Beispiel nennt er den Champion Azir, den er sich für das MMORPG an seiner Seite wünscht.

Die Antwort von Ghostcralwer bietet uns spannende Neuigkeiten. Er twitterte: „Die Champions sind das Fundament unserer IP. Sie müssen vorkommen. Dennoch haben wir viele von ihnen und müssen allen gerecht werden. Es könnte etwas dauern, bis von jedem der Favorit dabei ist“.

Die Champions kommen also definitiv im MMORPG vor. Wie genau, bleibt weiterhin unklar. Der Entwickler verspricht lediglich, sich viel Mühe mit ihnen zu geben, weshalb es eine Weile dauern könnte, bis alle Champions Teil des Spiels sind.

Bisherige Infos zum LoL-MMORPG

Was ist das für ein Spiel? Das MMORPG wird in Runeterra spielen, also im selben Universum wie League of Legends. Bisher ist jedoch noch nicht bekannt, wie das Kampfsystem aussieht und aus welcher Perspektive man auf das Spiel blickt. Möglich wären Kämpfe in der ISO-Perspektive, wie in LoL selbst.

Auch eine First-Person-Perspektive ist nicht auszuschließen. Genauso eine Third-Person-Ansicht, wie in WoW. Das Kampfsystem könnte als Tab Targeting, also eher automatisch, oder als Action Combat wie in ESO funktionieren.

Auch zu den Spiel-Inhalten gibt es erste Aussagen. So soll das LoL-MMORPG im Endgame auf Dungeons und Raids setzen. Die Raids sollen zu den wichtigsten Spielinhalten gehören. Das LoL-MMORPG wird seinen Fokus also sehr wahrscheinlich auf Gruppen-Inhalte legen.

Auch PvP wird es im LoL-MMO geben. Wie das genau abläuft, wissen wir aber noch nicht.

Ein Release vor 2024 ist unwahrscheinlich

Wann erscheint das LoL-MMORPG? Ghostcrawler verriet Anfang des Jahres lediglich, dass sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinde. Auch Videos oder Screenshots vom Gameplay gibt es noch nicht. Genauso wenig wurde eine Alpha angekündigt.

Da es bisher noch nicht mal eine genaue Übersicht über die Features gab, gilt ein Release vor 2024 als sehr unwahrscheinlich. Wir von MeinMMO beobachten die Entwicklung des MMORPGs weiterhin und halten euch auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten gibt.

Was haltet ihr von der Idee, eine MMORPG-Version von League of Legends zu entwickeln? Freut ihr euch darauf und werdet es definitiv anspielen, oder bleibt ihr lieber beim Original von League of Legends? Wann glaubt ihr, wird das MMORPG endlich erscheinen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

