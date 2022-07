Twitch-Streamer spielt nur einen Champ in LoL und Riot nerft ihn tot – Aber er kann ihn einfach nicht verlassen

In League of Legends ist der Twitch-Streamer Joseph Oscedo Hursey als “Cowsep” bekannt. Er ist ein “One Trick Pony”, er spielt nur einen einzigen Champion: Master Yi. Doch der ist gerade in LoL so mies wie nie zuvor, glaubt der Streamer. Das wirkt sich auch auf seine Karriere aus. Aber den Champion wechseln? Niemals!

Das macht den Streamer Cowsep so besonders:

In LoL gibt es die „One Trick Ponys“ (OTP) – das sind Spieler, die sich nur auf einen einzigen der mittlerweile mehr als 160 Helden in League of Legends spezialisiert haben. Wenn sie die Gelegenheit haben, spielen sie immer diesen Helden – ob es dem Rest des Teams passt oder nicht. Dafür müssen sie sich oft einige Beleidigungen anhören.

Cowsep hat sich ganz dem Champion „Master Yi“ verschrieben, eigentlich einem klassischen „Starter-Helden“, der als Newbie-Killer im Anfänger-Bereich gilt.

Cowsep spielt LoL seit 2009, seit 2012 lebt er in Südkorea. Auf Twitch hat etwa er 720.000 Follower, im Schnitt schauen ihm 1.000 Menschen zu. Im letzten Jahr war er über 1.550 Stunden auf Sendung.

LoL nerft Master Yi, weil er zu viele Anfänger killt

Diesem Helden hat er sich verschrieben: Master Yi ist einer der „Ur-Helden“ in LoL, er ist seit 2009 im Spiel und kostet nur 450 Blaue Essenz – praktisch jeder kann sich den Champ gleich zum Start kaufen.

Master Yi ist eine Art Samurai-Nahkämpfer, mit der Möglichkeit sich selbst zu heilen, und „True Damage“ zu verursachen: Er ist ein Tank-Killer und wird auf der Top-Lane oder dem Dschungel eingesetzt.

Vor allem im Anfänger- und „Low Elo“-Bereich gilt Master Yi als starker Charakter. Doch im März 2022 wurde es Riot Games zu bunt und man holte die ganz große Nerf-Kelle raus: Denn vorher hatte Master Yi stark von „On Hit“-Effekten profitiert.

Seit dem Nerf gilt Master Yi aber als praktisch „unspielbar.“

Master Yi

Das sagt er zum Stand seines Champions: Cowsep weiß besser als jeder andere, in welch miesem Zustand sein einziger Held seit einigen Monaten ist. Im Interview mit der Seite Inven erklärt er:

Jetzt im Moment, ist Master Yi im schlechtesten Zustand, in den ich ihm je gesehen habe. Ich spiel in Korea und in der aktuellen ELO, in der ich spiele, hat Master Yi eine Winrate von 41 %. Ich hab noch nie einen so schlechten Champ gesehen. Er ist wirklich schlecht.

Cowsep rechnet aber damit, dass Master Yi bald eine große Überarbeitung erhalten wird. Das dauere aber noch einige Patches.

Cowsep rät seinen Zuschauern dazu , Master Yi einfach zum Spaß zu spielen, gerade im „low Elo“ sei er auch noch ganz okay. Je höher man mit ihm spielt, desto schlimmer werde es aber. Die Spieler sollten sich trösten: Jetzt habe er wenigstens eine niedrige Bann-Rate.

Eigentlich muss man von einem einzigen Helden weg, aber Cowsep liebt Master Yi zu sehr

Wie wirkt sich das auf seine Streaming-Karriere aus? Cowsep sagt, am härtesten habe ihn der Yi-Nerf auf YouTube getroffen: Die Leute würden jetzt einfach nicht mehr so viel nach Videos zu dem Helden suchen:

Das ist die Schattenseite daran, ein One-Trick-Pony zu sein. Das ist einfach mies. Du bist der Gnade des Patches ausgeliefert und wie sich dein Champ schlägt. Wenn du deinen Champ nicht spielst, schauen noch weniger Leute zu. Das ist auch blöd. Letztlich ist dein Ziel, davon wegzukommen.

Aber das Problem von Cowsep ist: Er mag den Champion einfach so gerne, dass er nicht aufhören kann, ihn zu spielen.

Eines Tages will er sich aber vielleicht mal erweitern und weitere Champs ausprobieren wie Volibear oder Wukong.

Mit Neid schaut er auf Leute, die einfach so auf angesagte Meta-Champions wechseln können:

Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht: Wie ich mich abmühen muss in diesem Spiel [mit Master Yi]. Wenn du diese Meta-Champions spielst … die spielen sich einfach von alleine.

Einen konkreten Zeitpunkt, wann er von Master Yi lässt und zu einem dieser coolen Meta-Champions wechselt, hat Cowsep aber nicht. Er sagt nur: Eines Tages werde er das machen!

Im Moment sucht er sich Abwechslung vor allem dadurch, dass er Server wechselt – wenn er schon nicht den Champion wechseln will.

