Neuer Patch in LoL macht einen der meistgehassten Champions wieder stärker

In den letzten Updates wurde die Meta in League of Legends ein wenig aufgerüttelt. Im Fokus standen vor allem der Schaden, die Heilung und die Defensive, die wahlweise gestärkt oder geschwächt wurden. Unter den Änderungen litt Master Yi, ein von vielen gehasster Champion. Doch genau der soll mit dem kommenden Patch 12.13 deutlich gestärkt werden.

Wie ist die Situation von Master Yi?

In fast jeder Umfrage gehört Master Yi zu den Top 10 der meistgehassten Champions in LoL. Das liegt daran, dass ein guter Yi viel Schaden verursachen und vor allem vielen gegnerischen Angriffen entgehen kann. Mit der Heilung aus seinem „W“ werden zudem Teamkämpfe unter dem feindlichen Turm deutlich leichter.

Die letzten Updates meinten es jedoch nicht gut mit ihm. Feinde haben mehr Defensive bekommen, während die Heilung allgemein geschwächt wurde. Das trifft gerade Master Yi hart. Mit Patch 12.11 wurden zudem seine Basis-Stats abgeschwächt und der True Damage vom „E“ reduziert.

Den Absturz sieht man sogar deutlich in der Siegesrate. Gewann Master Yi mit Patch 12.9 noch 51,01 % seiner Matches im Ranked ab Eisen aufwärts, ist die Rate in Patch 12.12 auf 49,49 % gesunken (via MetaScr).

Doch mit dem kommenden Patch 12.13 könnte Master Yi wieder zu einem echten Monster werden. Denn Riot Games plant Buffs für den Champion.

Größere Angriffsreichweite und häufigere Heilung

Was ändert sich? Mit dem kommenden Update wird die Angriffsreichweite von Master Yi deutlich erhöht. Konnte er bisher Feinde in einer Reichweite von 125 treffen, wird diese künftig 175 betragen.

Die größte Änderung betrifft jedoch seine Fähigkeit Meditate (W):

Die Kosten werden verändert. Statt 50 Mana zahlt ihr nun 40 Mana + 6 % des maximalen Manas pro Sekunde (maximal 4 Sekunden).

Dafür wird die Wiederaufladezeit von 28 auf 9 Sekunden reduziert.

Die Fähigkeit verleiht außerdem 60 % Tenacity (Immunität gegen CC) für die ersten 0,5 Sekunden.

Auf dem Test-Server sind die Änderungen an Master Yi bereits spielbar.

Wann erscheinen die Änderungen? Patch 12.13 wird voraussichtlich am 13. Juli veröffentlicht. Allerdings können noch Anpassungen vorgenommen werden, bevor das Update erscheint.

Fans fürchten starken Yi der Low-Elo

Wie kommen die Änderungen an? Gemischt. Viele sind sich einig, dass Master Yi einen Buff benötigt, da seine Winrate in Platin oder höher auf unter 47 % liegt. In der hohen Elo ist er also nahezu nutzlos.

Doch die Änderungen an dem „W“ machen einigen Sorgen. Der Champion könnte damit unerfahrene und schwache Spieler in der niedrigen Elo dominieren, wie es derzeit der neue Champion Bel’Veth tut. Gerade Tower Dives dürften so immer häufiger möglich werden.

Was bringt das Update noch? Mit Patch 12.13 erscheint voraussichtlich der neue Champion Nilah. Dieser AD-Carry setzt auf eine Peitsche, Dashes und zusätzliche Erfahrungspunkte für einen Last Hit. Das macht Nilah brandgefährlich.

Außerdem wird ein neuer Spielmodus – Ultimate Spellbook – getestet, das Mid-Scope-Update für Sivir wird veröffentlicht und das Item Divine Sunderer bekommt eine Überarbeitung.