LoL bringt mit dem nächsten Update riesige Balance-Änderungen – Nerft über 30 Items

League of Legends hat den neuen Patch 12.10 auf den Test-Servern veröffentlicht. Dieses Update wird einige einschneidende Änderungen am Spiel vornehmen und soll vor allem die Heilung und die Schilde schwächen. Dazu werden mehr als 30 Items überarbeitet.

Was ist das Ziel des Updates? Seit einigen Jahren wird sich in LoL darüber beschwert, dass die Kämpfe viel zu schnell vorüber sind. Der Schaden ist viel zu hoch und gleichzeitig wurden die Heilung und die Schilde extrem verstärkt, um dem hohen Schaden entgegenzuwirken.

Diese „Ping-Pong“-Meta kritisierte der ehemalige LoL-Profi Doublelift schon im Oktober 2021. Seitdem ist die Situation aus Sicht vieler Spieler sogar noch schlimmer geworden.

Der neue Patch 12.10 soll den natürlichen Widerstand der Champions erhöhen und gleichzeitig Schilde, Heilung und Schaden abschwächen.

Hinzu kommt, dass die „Klaffende Wunde“ die Heilung nicht mehr so stark reduziert, wie zu vor.

Insgesamt sollen die Kämpfe langsamer werden.

Allerdings möchte Riot keine Meta etablieren, in der Tanks ewig leben und in den ersten 15 Minuten keine Kills zustande kommen. Dieser Balance-Akt dürfte schwierig werden, wobei die genannten Änderungen erstmal positiv bei der Community ankommen.

LoL passt mehr als 30 Items an – Nerft vor allem Lebensraub und Heilung

Was wird an den Items verändert? Eine Menge. Wir zeigen euch die Nerfs in der Übersicht:

Glutmesser – Omnivampir gegen Monster von 8 % auf 7 % reduziert

– Omnivampir gegen Monster von 8 % auf 7 % reduziert Hagelklinge – Omnivampir gegen Monster von 8 % auf 7 % reduziert

– Omnivampir gegen Monster von 8 % auf 7 % reduziert Fimbulwinter – Grundschild von 100-200 auf 100-180 reduziert. Die Skalierung des Schildes mit Mana wird von 5 % auf 4,5 % verringert

– Grundschild von 100-200 auf 100-180 reduziert. Die Skalierung des Schildes mit Mana wird von 5 % auf 4,5 % verringert Kluftformer – Omnivampir von 8 % auf 7 % reduziert

– Omnivampir von 8 % auf 7 % reduziert Mondstein-Erneuerer – Heilung von 70 auf 60 reduziert. Heilung und Schildkraft pro Stapel von 6 % auf 5 % reduziert. Die mythische passive Heilung wird von 10 auf 8 verringert

– Heilung von 70 auf 60 reduziert. Heilung und Schildkraft pro Stapel von 6 % auf 5 % reduziert. Die mythische passive Heilung wird von 10 auf 8 verringert Blutgier – Omnivampir von 10 % auf 8 % reduziert. Die Skalierung der Heilung von verlorenem Leben wird von 10 % auf 8 % reduziert

– Omnivampir von 10 % auf 8 % reduziert. Die Skalierung der Heilung von verlorenem Leben wird von 10 % auf 8 % reduziert Dorans Ring – Die Umwandlung von Mana in Gesundheit wurde von 50 % auf 40 % verringert.

– Die Umwandlung von Mana in Gesundheit wurde von 50 % auf 40 % verringert. Vampirisches Zepter – Lebensraub wird von 8 % auf 7 % reduziert

– Lebensraub wird von 8 % auf 7 % reduziert Pestjuwel – Magiedurchdringung von 15 % auf 13 % reduziert

– Magiedurchdringung von 15 % auf 13 % reduziert Sonnenfeuer-Ägide – Bonusschaden pro Stapel von 12 % auf 10 % reduziert

– Bonusschaden pro Stapel von 12 % auf 10 % reduziert Amulett der eisernen Solari – Schild von 200-365 auf 180-330 reduziert

– Schild von 200-365 auf 180-330 reduziert Schildbogen der Unsterblichkeit – Lebensraub von 8 % auf 7 % reduziert. Schild von 275-700 auf 250-630 reduziert

– Lebensraub von 8 % auf 7 % reduziert. Schild von 275-700 auf 250-630 reduziert Göttlicher Entzweier – Die Heilung wurde von 7,8 % / 3,6 % der maximalen Gesundheit des Ziels auf 6 % / 3 % verringert.

– Die Heilung wurde von 7,8 % / 3,6 % der maximalen Gesundheit des Ziels auf 6 % / 3 % verringert. Eklipse – Basisschild von 180/90 auf 160/80 reduziert. Die Schild-AD-Skalierung wurde von 40 / 20 % auf 35 / 17,5 % verringert.

– Basisschild von 180/90 auf 160/80 reduziert. Die Schild-AD-Skalierung wurde von 40 / 20 % auf 35 / 17,5 % verringert. Befreiungsschlag – Heilung von 200-400 auf 180-340 reduziert

– Heilung von 200-400 auf 180-340 reduziert Steinpanzer des Wasserspeiers – Der Schild skaliert nun zu 90 % statt zu 100 % mit der Gesundheit

– Der Schild skaliert nun zu 90 % statt zu 100 % mit der Gesundheit Sterbliche Mahnung – Der Effekt von Klaffende Wunden wurde von 40–60 % auf 30–50 % verringert

– Der Effekt von Klaffende Wunden wurde von 40–60 % auf 30–50 % verringert Ruf des Henkers – Der Effekt von Klaffende Wunden wurde von 40 % auf 30 % verringert

– Der Effekt von Klaffende Wunden wurde von 40 % auf 30 % verringert Chempunk-Kettenschwert – Der Effekt von Klaffende Wunden wurde von 40–60 % auf 30–50 % verringert

– Der Effekt von Klaffende Wunden wurde von 40–60 % auf 30–50 % verringert Klinge des gestürzten Königs – Lebensraub von 8 % auf 7 % reduziert

– Lebensraub von 8 % auf 7 % reduziert Blutdürster – Lebensraub von 20 % auf 18 % reduziert. Maximaler Schild von 50-350 auf 50-320 reduziert

– Lebensraub von 20 % auf 18 % reduziert. Maximaler Schild von 50-350 auf 50-320 reduziert Steraks Pegel – Schild reduziert von 75 % auf 70 % Bonusleben

– Schild reduziert von 75 % auf 70 % Bonusleben Letzter Atemzug – Rüstungsdurchdringung von 20 % auf 16 % reduziert

– Rüstungsdurchdringung von 20 % auf 16 % reduziert Lord Dominiks Grüße – Rüstungsdurchdringung von 35 % auf 30 % reduziert

– Rüstungsdurchdringung von 35 % auf 30 % reduziert Phage – Heilung von 2 % / 1 % auf 1,6 % / 0,8 % reduziert

– Heilung von 2 % / 1 % auf 1,6 % / 0,8 % reduziert Ritterschwur – Heilung von 8 % auf 7 % reduziert

– Heilung von 8 % auf 7 % reduziert Seraphs Umarmung – Die Heilung wird von 35 % auf 25 % des Manas reduziert

– Die Heilung wird von 35 % auf 25 % des Manas reduziert Mikaels Segen – Heilung von 100-200 auf 100-180 reduziert

– Heilung von 100-200 auf 100-180 reduziert Stab der Leere – Magiedurchdringung von 45 % auf 40 % verringert

– Magiedurchdringung von 45 % auf 40 % verringert Elixier des Zorns – Angriffsschadensvampir von 15 % auf 12 % reduziert

Zudem gibt es auch vereinzelte Buffs:

Dorans Ring – Die Manaregeneration wurde von 0,75 auf 1 erhöht. Die Manaregeneration bei einem Championtreffer wurde von 1,25 auf 1,5 erhöht

– Die Manaregeneration wurde von 0,75 auf 1 erhöht. Die Manaregeneration bei einem Championtreffer wurde von 1,25 auf 1,5 erhöht Splitter des Wahren Eises – Manaregeneration von 100 % auf 115 % erhöht

– Manaregeneration von 100 % auf 115 % erhöht Youmus Geistklinge – Tödlichkeitsfaktor von 18 auf 29 erhöht

Über 80 Champions verlieren Lebensraub und Schaden

Sind das alle Änderungen? Nein. Zusammen mit der reduzierten Heilung bei den Items geht auch ein Nerf bei den Champions einher. Fast jeder Champion muss beim Lebensraub und den Schilden Abstriche machen. Einige verlieren zudem an Schaden.

Gleichzeitig werden die Heilung durch den Ozean-Drachen und der Schild durch den Berg-Drachen reduziert. Auch an den Runen wird geschraubt.

Die kompletten Änderungen könnt ihr euch in diesem Video vom YouTuber Vandiril anschauen:

Wann erscheint Patch 12.10? Das neue Update erscheint voraussichtlich am 25. Mai.

Was sagt ihr zu den geplanten Anpassungen? Reichen die Anpassungen an Heilung und Schaden, um das Problem zu lösen und befürchtet ihr, dass Riot die Heilung zu stark und den Schaden zu wenig abschwächt? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Vor Kurzem musste Riot einen Champion anpassen, weil ein Twitch-Streamer eine verrückte Selbstmord-Taktik nutzte:

