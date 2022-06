97 % aller Spielerinnen in LoL nutzen nur weibliche Champions: „Wenn wir einen Mann bringen, lassen wir sie im Stich“

Im reddit zu League of Legends brach eine Diskussion über das Geschlecht von Champions aus. Das passiert immer mal wieder. Ryan Mireles, Lead Gameplay Producer von LoL, hat sich in diese Diskussion eingemischt und ein interessantes Detail verraten: Fast alle weiblichen Spieler nutzen beinahe ausschließlich weibliche Champions.

Was sagt der Entwickler? In dem reddit-Thread gab es eine Diskussion, warum derzeit vermehrt weibliche Champions ins Spiel kommen. Von den letzten 10 Champions waren immerhin 8 weiblich. Zuletzt erschien am 9. Juni mit Bel’Veth eine neue Heldin.

Mireles erklärte, dass Riot Games den Anspruch hat, etwa 50 % männliche und 50 % weibliche Champions im Spiel zu haben. Da derzeit jedoch der Anteil von männlichen Helden größer ist, erscheinen die weiblichen derzeit einfach häufiger:

Vor ein paar Jahren haben wir uns die Vielfalt unseres Champion-Kaders angeschaut, und dabei stellte sich heraus, dass wir etwa 60 % männliche Champions und 40 % weibliche Champs hatten. Wir sind der Meinung, dass es langfristig besser ist, ein Verhältnis von 50/50 zwischen männlichen und weiblichen Champions zu haben. Die Releases werden wir wahrscheinlich so lange fortsetzen, bis wir ein Verhältnis von 50/50 erreicht haben. via reddit

Diese Aussage stieß bei einigen Nutzern auf Unverständnis. Sie wunderten sich darüber, dass das Verhältnis ausgeglichen seien muss. Doch dann erklärte Mireles, wie viele Auswirkungen das Geschlecht der Champions tatsächlich hat und warum eigentlich mehr weibliche Champions wichtig wären.

Männliche Spieler nutzen beide Geschlechter in etwa gleich

Wie sieht die Verteilung bei den Spielern aus?

Männliche Spieler sollen beide Geschlechter etwa gleich stark nutzen. Hier spielt es also keine große Rolle, ob ein neuer Champion männlich oder weiblich ist.

97 % aller Spielerinnen hingegen sollen ausschließlich weibliche Champions einsetzen.

Laut dem Entwickler lässt man also viele Spieler komplett im Stich, wenn man einen männlichen Champion bringt:

Wir lassen nicht die Hälfte unserer Spielerbasis im Stich, indem wir mehr weibliche Champions entwickeln. Unsere Daten zeigen sogar, dass weibliche Spieler in erster Linie weibliche Champions spielen. In der Tat spielen etwa 97 % der Spielerinnen nur weibliche Champions. Männliche Spieler sind gleichmäßig auf männliche und weibliche Champions verteilt, also wählen 50/50 zwischen männlichen und weiblichen Champions. Wenn wir einen männlichen Champion bringen, lassen wir die meisten unserer weiblichen Spieler im Stich, da die meisten unserer weiblichen Spieler überhaupt keine männlichen Champions nutzen. via reddit

Passend dazu zeigt der Entwickler auch noch eine World Cloud zu einer Umfrage aus dem Jahr 2017. Dort werden die beliebtesten Champions der männlichen Spieler (links) und der Spielerinnen (rechts) gezeigt.

Die beliebtesten Champions, geteilt nach Geschlechtern.

Was wird der nächste Champion? Im April stellte Riot Games drei neue Champions vor. Einer davon war Bel’Veth als neue Junglerin. Als Nächstes sind ein AD-Carry und ein Toplaner geplant.

Das Geschlecht und das Aussehen von Champions in League of Legends führte schon zu einigen Diskussionen. So ging es etwa im Sommer 2021 darum, dass die meisten männlichen Champions immer nur dem gleichen Modell mit Sixpack folgen.

